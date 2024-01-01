-
Elbet birgün unuturum
Diner gözyaşlarım
Elbet birgün dünüm olur
Solar anlarım
Karanlığım aydınlanır ardından
Sessizliğim sensizlikten aldırma
Sensin….
Yerlerin göklerin haberi olmasın
Ağlarım için için kimseler duymasın
Yol verin gidem benim yollar kapanmasın
Söylesin bu şarkıyı beni hatırlasın
-
Hasret rüzgarları çok erken esti
Savrulduk sevgilim dertlerden yana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
Zamansız dökülen yapraklar gibi
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
O çocuk gülüşün aklımdan gitmez
Yalvarsam tanrıya yazımı silmez
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
Boşalan kadehler teselli etmez
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti
En güzel duygular silindi gitti
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
***
Nasıl da sevmiştim bilirsin seni
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
Ayrıldık sevgilim, doymadım sana
-
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
Kana yaram, kana kana, sızlarsın bugün
Dertli sazım, dertli dertli, çalarım bugün
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
***
Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu
Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti
Senden başka kimsem var mıydı benim, yâr
***
Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum, daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
***
Takatim kalmadı, sabrım tükendi
Bin derdime bin dert yine eklendi
Saat 5'e 10 var, bu cuma da bitti, yâr (yâr)
***
Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum, daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
***
Burada esen hazan yeri, mevsim sonbahar
Gönül bahçemde kurudu nice umutlar
Yüreğimde, tamiri yok çok hasarlar var
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
Ağla gözüm, ağla ağla, gülemem bugün
***
Söz vermiştin bana, kaç hafta oldu
Çok cumalar geçti, ne görüşler bitti
Senden başka kimsem var mıydı benim, yâr
***
Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum, daha gelen olmadı
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr (doğmadı)
Sen gittin gideli güneşim hiç doğmadı, yâr
***
Takatim kalmadı, sabrım tükendi
Bin derdime bin dert yine eklendi
Saat 5'e 10 var, bu cuma da bitti, yâr (yâr)
***
Yâr bana dağlar, taşlar bile ağladı
Gardiyana sordum, daha gelen olmadı
Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı, yâr
Sen gittin gideli, güneşim hiç doğmadı, yâr
-
Uzaktan görenler mesut sanıyor
Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor
İçimde dinmeyen yaram kanıyor
Bir meçhule döndü benim hayatım
Ne zaman bitecek benim hayatım?
***
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
Geceyi yaşarım, doğmaz güneşim
Zamansız küllendi yanan ateşim
***
Yarına çıkar mı bilmem gidişim
Mevsimsiz sarardı benim hayatım
Zamansız sarardı benim hayatım
***
Işıklar altında sönmüş gibiyim
Dostların içinde yalnız biriyim
Bilinmez yollara girmiş gibiyim
Nerede bitecek benim hayatım?
Ne zaman bitecek benim hayatım?
***
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
Yorgunum, dertliyim, yürek dayanmaz
Mutsuzum desem de kimse inanmaz
***
Maziyi ararım, böyle yaşanmaz
Çekilmez çiledir benim hayatım
Çekilmez çiledir benim hayatım
***
Benim hayatım
-
İnsanı yaşatan ümitler gibi
Güneşi getiren saatler gibi
İnsanı yaşatan ümitler gibi
Güneşi getiren saatler gibi
***
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
Gerçeğe dönüşen vaatler gibi
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdım aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdım aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Bahane arama yol uzun diye
Red etme aşkımı son sözüm diye
Bahane arama yol uzun diye
Red etme aşkımı son sözüm diye
***
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
Böyle çok sevene bu nazın niye
Geliver yanıma güldür yüzümü
***
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
Olmaz hiç kederin olmaz hiç tasan
Şaşırır kalırdın aşkı tanısan
***
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
Beklemez gelirdim yerinde olsam
Geliver yanıma güldür yüzümü
-
Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgunsun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam içmişiz
Sarhoşuz, hepsi bu
***
Ne sen Leyla'sın ne de ben Mecnun
Ne sen yorgunsun ne de ben yorgun
Kederli bir akşam içmişiz
Sarhoşuz, hepsi bu
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Ne sen bulutsun ne de ben yağmur
Ne sen mağdur ne de ben marur
Hüzünlü bir akşam susmuşuz
Durgunuz, hepsi bu
***
Ne sen bulutsun ne de ben yağmur
Ne sen mağdur ne de ben marur
Hüzünlü bir akşam susmuşuz
Durgunuz, hepsi bu
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
***
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan, sonradan
Hep sonradan gelir aklım başıma
Hep sonradan
-
Sen böyle değildin, ne oldu sana?
Bir başka bakıyor artık gözlerin
Kendine uzaksın, kendine sürgün
Bir başka dillenmiş ellerde sözün
***
Sabır, sancıyla başlıyor her günüm
Aklıma geliyor çılgın gülüşün
Ben döndüm sırtımı yalan aşkına
Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
***
Sen böyle değildin, ne oldu sana?
Bir başka bakıyor artık gözlerin
Kendine uzaksın, kendine sürgün
Bir başka dillenmiş ellerde sözün
***
Sabır, sancıyla başlıyor her günüm
Aklıma geliyor çılgın gülüşün
Ben döndüm sırtımı yalan aşkına
Döndükçe dönüyor şu kahpe dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
***
Kahpe bu dünya
Bi' gününe bile güven olmadı, sen de mi uydun ona?
Her gün bir aşka yelken açıp dönüyorsun
Sen olmuşsun bi' dünya
-
Aşkından ölsem, ölsem, ölsem
Yüzünü görmem
Derdinden harap olup bitsem
Kapından geçmem
***
Yeminler etsen, üzmem desen
Bi' daha sevmem, sevmem
Aşkından tutuşup küle dönsem
Yanına gelmem
***
Savrulurum
Savrulurum
***
Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini?
Böyle mi olacaktık?
Sen de mi yakacaktın beni alev alev?
Sen de mi satacaktın?
***
Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini?
Böyle mi olacaktık?
Sen de mi yakacaktın beni alev alev?
Sen de mi satacaktın?
***
Savrulurum
Savrulurum
***
Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini?
Böyle mi olacaktık?
Sen de mi yakacaktın beni alev alev?
Sen de mi satacaktın?
***
Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini?
Böyle mi olacaktık?
Sen de mi yakacaktın beni alev alev?
Sen de mi satacaktın?
-
Terk etmek ne kadar kolay
Sen kolay olanı seçtin
Önce benden sonra senden
Sonra da aşkımızdan geçtin, aşkımızdan
Önce benden sonra senden
Sonra da aşkımızdan geçtin, aşkımızdan
***
Yıkılasın demem sana
Yıkıl da ki ölmeyesin
Neler çeker insan neler
Bir düş ki sen de göresin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Tanrım sonsuz sevgi versin
Kalbim tapar gibi sevsin
Dilerim benden fazla sev
Sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin
Dilerim benden fazla sev
Sev ki sen de gülmeyesin, gülmeyesin
***
Yıkılasın demem sana, sana
Yıkıl da ki ölmeyesin
Neler çeker insan neler, neler, neler
Bir düş ki sen de göresin
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
***
Her sevgide bin ah ettim
Gençliğime eyvah ettim
Bilmem ki ne günah ettim
Bilemem bilemem gülemem ben yalan dünyada
-
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde?
Bir türlü kendimi avutamadım
Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde?
Bir türlü kendimi avutamadım
***
Kaç gece ağladım böyle gizlice?
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hâlâ yaşarım eski günlerde
Her yerde sen varsın, unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hâlâ yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın, unutamadım
Her yerde sen varsın, unutamadım
***
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki bitmedi, anlayamadım
Her sevgi zamanla bitermiş derler
Benimki bitmedi, anlayamadım
***
"Bu aşktan hayır yok, unut!" dediler
Ne yaptımsa seni unutamadım
Ne yaptımsa seni unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hâlâ yaşarım eski günlerde
Her şeyde sen varsın, unutamadım
***
Kim bilir kimler var şimdi kalbinde
Sen beni unuttun çoktan belki de
Ben hâlâ yaşarım eski günlerde
Her yerde sen varsın, unutamadım
Her şeyde sen varsın, unutamadım
-
Beni bu gece vursunlar, mühim değil
Beni her gün ağlatsınlar, mühim değil
Seni bin yağlı kurşuna değişemem, yalan değil
Seni bin damla gözyaşına değişemem, yalan değil
***
İnan yalan, yalan değil
İnan yalan, yalan değil
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
***
Beni yerlere çalsınlar, mühim değil
Beni bir pula saysınlar, mühim değil
Seni dünyanın elmasına değişemem, yalan değil
Seni hayatım pahasına değişemem, yalan değil
***
İnan yalan, yalan değil
İnan yalan, yalan değil
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
***
Gözüm kör olsun, yalan değil
Dilim tutulsun, yalan değil
Bütün belalar üstüme gelsin, yalan değil
İnan, seviyorum
-
Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım
***
Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım
***
Savrulsa da kalbimin
Sana ihtiyacı yok
Zaman denilen yol benim için
Çabuk geçiyor
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma
Sus, yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık, ardına bakma
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma
Sus, yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık, ardına bakma
***
Seninle yeni bir başlangıç yaptım sanmışım
Yanılmışım, yanılmışım
Oysa sen geçmişimin acı bir tekrarıymışsın
Yanılmışım, yanılmışım
***
Savrulsa da kalbimin
Sana ihtiyacı yok
Zaman denilen yol benim için
Çabuk geçiyor
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma
Sus, yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık, ardına bakma
***
Gerçekten sevmediysen
Kadrimi bilmediysen
Biraz üzülmediysen
Çek git
***
Konuşma
Sus, yorulma
Tanrıdan medet umma
Yavaş yavaş git artık, ardına bakma
-
Hem beni öldürdün hem bendeki seni
Böyle olsun istemezdim
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Ben mağlubum ama sen de kaybettin
Ben hayatı, sen de beni
***
Lanet olsun bana seni bu kadar çok
Niye bu kadar sevmişim?
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Lanet olsun bana seni niye bu kadar?
Bu kadar çok sevmişim
Sana hiç değmezmiş tertemiz duygularım
Geç de olsa öğrendim
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Kapanmaz yarayım gece gündüz kanarım
Göz göre göre yandı yıllarım
Gönlümde açan gonca, gül olmadan kırıldı
Senin eserin bu yorgun yıllarım
***
Ay ay ay
Ay ay ay