Seyyah Şarkı Sözleri
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Gezgin oldum döndüm alemde
Düzgün oldum düştüm sevdaya
Ya hey ya hey ya hey ya hey ya
Bezgin oldum söndüm heyhat
*
Ya hey ya hey ya hey ya hey ya
Haydan geldim huya gitmedim
Gidemedim gitmedim
Hani ömrüm yetmez anladım
*
Ya hey ya hey ya hey ya hey ya
Kendimden ele geçtim heyy
Ya hey ya hey ya hey ya hey ya
Seyyahım ben seyyah heyy
*
Kaydım kuydum yoktur devranda
Dünyalıyım dostlar heyy
Devr-i alem seçtim yolumda
Seyyahım ben seyyah heyy
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Dönülmez yollarımı
Kararsız günlerimi
Şu garip hikayemi
Gözyaşlarım anlatır
Ömrümün zararını
Kaybettiğim yarını
Mutluluk yıllarımı
Gözyaşlarım anlatır
Sana ağlayan kimdi
Seni kim candan sevdi
Ne hale düştüm şimdi
Gözyaşlarım anlatır
Sensizlik neler aldı
Hayallerim nasıldı
Senden bana ne kaldı
Gözyaşlarım anlatır
Karardı gecelerim
Ben neredeyim ben kimim
Seni nasıl beklerim
Gözyaşlarım anlatır
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lk ışıklarında
Gecenin coşkusuyla
Tane tane bin umut doldu
Kalbim sevindi
Ay benim içimde
Yanıma sen gelince
Taze taze gür sevinç taştı
Can yüreklendi
Ah neydi o gözler
Ah neydi o özlemler
Ne olur bir tanem
Yüzüme gülsen
Ne olur nar tanem
Beni bir uçursan
Ne olur bir tanem
Elimi tutsan
Ne olur nar tanem
Of
Serseri ruhumda
Açılan penceremdin
Ayrı gayrı kalmaz diye
Coştum heveslendim
Her gece uykumda
Belki de çok rüyada
Yerde gökte hep ismini
Söyler sayıklardım
-
Kim derdi yalnız kalırsın
Kim derdi derde düşersin
Belki bir yerlerde
Belki de kimbilir
Daha dur daha dur
*
Kaybolmuş dağlarda izler
Kaybolmuş sellerde gizler
Belki bir yerlerde
Belki de kimbilir
Daha dur daha dur
*
Aylardan güz dolunay ıssız
Sabaha daha yalnızız
Günler hüznü taşıyor her izde
Acıda kederde sevgide
Hiç olmaz mı şu gülü hüznün
Daha dur daha dur
-
Hayalimde dolandın durdun
Seninle düşlere daldım
Aşk ehlinden muhabbet diye
Durup bir de yaşla yalvardım
*
Tanrım bende seni daima
Güneş gibi sımsıcak tutsun
Ben yanmışım leyla misali
İsyan eder dualar şimdi
*
Ellerimden uçtuğun günde
Ben derdimden yaslara düştüm
*
Sanma düşler sensiz çaresiz
Vefasızlık yok bu dünyada
*
Tanrım bende seni daima
Çiçek gibi taptaze kılsın
Ben yanmışım leyla misali
İsyan eder dualar şimdi
-
Sevdandan korkar oldum
Yolunu gözler oldum
Beni bekletme gayri
Gel nazlı yarim
Anneni kat önüne
Babamdan istet beni
Varacaksan var gayri
Gel nazlı yarim
Haydi gel
Bak sürmeli gözlerim yaşlı
Haydi haydi gel
Beklerim telli duvaklı
Haydi gel
Sevdamdan öldürme beni gayri
Haydi gel
Beklerim telli duvaklı
Haydi gel
Sevdamdan öldürme beni gayri
Haydi gel
Beklerim telli duvaklı
-
Annemden uzakta soğuk bir kış mevsimi
Çok karanlık gecede terk ederken evimi
Yağmur vardı havada yıllar geçti üztünden
Uzak düştüm yuvamdan ağlıyorum şimdi ben
Gençliğimin ardından sen nerdesin ah annem
Arıyorum sevgini
Hiç bırakma elimi sarıl bana ne olur
O sımsıcak elini uzat bana ne olur
Senin sıcak dizine koysam dertli başımı
Kaldım gurbet ellerde
Okşa benim saçımı
Söylediğin ninniler
Kulağımdan gitmedi
Hayallerim kirlendi
Bir zamanlar hepsi de sütün kadar temizdi
-
Her gece biraz daha kara
Her veda bana derin yara
Hayret yakalandım ağına
Seyret döneceksin sen bana
*
İnanıyorum ben aşka
İnanıyorum hala sana (yalnız sana)
İnanıyorum ben aşka
İnanıyorum inat bu ya
*
Her gece biraz daha serin
Silmediğim senin son izlerin
Hayret yakalandım ağına
Seyret döneceksin sen bana
-
Aşk yalancıktan var olmaz derler
Öyle bir gecede avunmaz derler
Hani bir bakış ah o bakış varsa
Hani her zaman seni hırpalarsa
Ayrılık saati gelip çattığında
Gönlünde sıcacık birşeyler kalırsa
İşte ben seninle bu duyguyu yaşadım
Ne olursa olsun benim ol istedim
Nerden çıktın karşıma
Büyü mü yaptın söyle bana
Eller dinmez fırtına
Canımı yaktın anlasana
Ah sevdiğim içime doğdun bir çırpıda
Yalnızlık kor alevken
Kanıma girdin yar ol bana
Aşk acı çekmek üzülmek derler
Sancısı durmaz hep yanar derler
Hani bir öpüş ah o öpüş varsa
Hani her zaman seni hırpalarsa
Ayrılık saati gelip çattığında
Birlikte yaşanan heyecanlar oysa
İşte ben seninle bu duyguyu yaşadım
Ne olursa olsun benim ol istedim
-
Bir gün gidip de gelmedin
Hiçbir sebep göstermedin
Yoksa kaderde bilmediğim yar ey
Ayrılık mı var
*
Bunca ceza yetti bana yey
Yarim ayrılık mı bu
Üç gün dedin de gelmedin
Yoksa uzakta bilmediğim
Yarim sevgilin mi var
Bunca ceza yetti bana yey
Yoksa eyrılık mı var
-
İnsan günahsız olmaz mı hiç
Dünya yalansız dönmez mi hiç
Sevdalar aşklar sürmez mi hiç
Ben böyle sevda istemiyorum
Savaşlar hırslar bitmez mi hiç
Ben böyle dünya istemiyorum
Yüzlerde güller açsın diye
El dememiş günde umut diye
Bin takla attık dostluk diye
Saygısız dünya istemiyorum
Emekler verdik sevgi diye
Sevgisiz dünya istemiyorum
Ben böyle dünya istemiyorum