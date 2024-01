Uçsuz bucaksız bir haldeyim Dilim dolanmış pervaneyim Dönerim dururum ben hep aynı çember içinde Beynim çığlık çığlığa Her gün ölürüm Gurbet elde kaldım ah Sabır ver sabır tanrım Yalnızlığım ağlıyor Yardım et bir güç tanrım Ne soran olur ne anlayan Geçen yıllarım tek arkadaş Dönerim dururum ben hep aynı çember içinde Hüznüm çığlık çığlığa Her gün ölürüm

Bana gülen o resmin hala koynumda Hayalin aklımda Yüreğim meskendir aşka beni sar Gel bana zalim yar * Gültanem, birtanem Hançer getir vur sinem Senin için can verem Sevdalım, muradım Hançer getir vur kalbim ömür yetim can yetim * Of of of.. * Yüreğime gam doldu sana hasretten Derdinle yandım ben Dilime yar oldu bütün dualar Gözlerim kan ağlar