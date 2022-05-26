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7/24 Dinle Sait Gürsoy

Sait Gürsoy

Sabah

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01

Şiirin çocuk gelişimindeki yeri / 13.04.22

Sait Gürsoy 02:52
02

Yeni dünya için tercih dönemi

Sait Gürsoy 03:48
03

Çalışma şeklimizi belirleyecek 4 olgu

Sait Gürsoy 03:33
04

Eğitim dünyası değişiyor

Sait Gürsoy 04:28
05

Salgın dönemi kariyer yolculuğu

Sait Gürsoy 03:31
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Sait Gürsoy

Sait Gürsoy

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