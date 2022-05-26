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Sait Gürsoy
Sait Gürsoy
Sabah
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01
Şiirin çocuk gelişimindeki yeri / 13.04.22
Sait Gürsoy
02:52
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02
Yeni dünya için tercih dönemi
Sait Gürsoy
03:48
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03
Çalışma şeklimizi belirleyecek 4 olgu
Sait Gürsoy
03:33
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04
Eğitim dünyası değişiyor
Sait Gürsoy
04:28
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05
Salgın dönemi kariyer yolculuğu
Sait Gürsoy
03:31
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