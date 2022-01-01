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7/24 Dinle Sait Uçar

Sait Uçar

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01

Seviyormısun yok yok

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Selam söyle yar

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Davacıyım yıllara

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Rüyadayım rüyada

05

Dolaşıyor başımda

... KAPAT
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Albümler

Davalı Sait Uçar

Yalancı Sait Uçar

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