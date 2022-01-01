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Samime Sanay
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01
Ben Sana Mecburum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Atilla İlhan
Besteci:
Kerem Güney
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02
Bir Sabah İstiyorum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Bekir Kutlu
Besteci:
Ziya Taşkent
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03
Sana Nasıl Sevdalanmam
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Cahit Deniz
Besteci:
Hasan Esen
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04
Söyleyemem Derdimi
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Söz yazarı:
Şükrü Tunar
Besteci:
Şükrü Tunar
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05
Sandalcı
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yavuz Yalçın
Besteci:
Özer Şenay
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