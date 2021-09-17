Samsun’da icra edilen müziklerde bağlama ve kemençe yan yanadır. Yörede eşlik çalgıları çoğunlukla bağlama, davul ve daha ziyade orta kaba zurnadır. Cura, divan, tambura, kabak kemane ve kaval farklı dönemlerde renk saz olarak kullanılmaktadır. Tezeneli sazlardan divan sazı, bağlama, tanbura, cura, iç kesimlerde çöğür çalınır. Yaylı sazlardan Karadeniz kemençesi cura büyüklüğünde, perdeli ve dizde yayla çalınan ıklığ denilen saz kullanılır. Samsun ili genelinde ağırlıkla kırık hava tarzında türküler söylenmekle birlikte, ülkemizin hemen bütün yörelerinden göç almış bir ilimiz olmasının da etkisiyle çeşitli yörelere ait türkülerde bu yörede söylenmektedir. Çarşamba Dedikleri, Yamadan Gel, Sular Durulur Derler, Sarmaşık Bülbülleri gibi türküleri meşhurdur.