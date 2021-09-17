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7/24 Dinle Samsun Türküleri

Samsun Türküleri

Yöresel Türküler

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Samsun’da icra edilen müziklerde bağlama ve kemençe yan yanadır. Yörede eşlik çalgıları çoğunlukla bağlama, davul ve daha ziyade orta kaba zurnadır. Cura, divan, tambura, kabak kemane ve kaval farklı dönemlerde renk saz olarak kullanılmaktadır. Tezeneli sazlardan divan sazı, bağlama, tanbura, cura, iç kesimlerde çöğür çalınır. Yaylı sazlardan Karadeniz kemençesi cura büyüklüğünde, perdeli ve dizde yayla çalınan ıklığ denilen saz kullanılır. Samsun ili genelinde ağırlıkla kırık hava tarzında türküler söylenmekle birlikte, ülkemizin hemen bütün yörelerinden göç almış bir ilimiz olmasının da etkisiyle çeşitli yörelere ait türkülerde bu yörede söylenmektedir. Çarşamba Dedikleri, Yamadan Gel, Sular Durulur Derler, Sarmaşık Bülbülleri gibi türküleri meşhurdur.

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01

Çarşamba Dedikleri

Samsun Türküleri 03:53
02

Yamadan Gel

Samsun Türküleri 03:23
03

Sular Durulur Derler

Samsun Türküleri 05:05
04

Sarmaşık Bülbülleri

Samsun Türküleri 03:26
05

Kırmızı Buğday Danelerde

Samsun Türküleri 02:30
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Samsun Türküleri

Samsun Türküleri

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