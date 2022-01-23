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7/24 Dinle Sarp

Sarp

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Sarp Sanin, 22 Ekim 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve gençlik yıllarını Denizli'de geçirmiştir. Elvis Presley, Deep Purple ve en sevdiği grup The Doors'u dinleyerek büyümüştür. Yakın bir arkadaşıyla gitar çalmayı öğrenmiştir. Denizli Anadolu Lisesi'nde okurken "Kelebek" adlı bir müzik grubu kurmuş ve Denizli'deki kafelerde çalmaya başlamıştır. 1996 yılında İzmir'e yerleşerek Ege Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okumaya başlamıştır. Orada "Tuzak" adlı bir grup kurmuştur. Sarp, 2001 yılında ilk albümü Siyahın Matemi'yi piyasaya sürmüştür. Yurt genelinde birçok konser ve festivalde sahne almıştır. 2006 yılında ikinci albümü Eski Aşklar'ı yayınlamıştır. Eski Aşklar ( Tek Başına, Bana Öyle Bakma gibi eski şarkılar ve Eski Aşklar başlık şarkısı ) 1999 yılında vefat eden kardeşinin anısına yazılmıştır. 2013 yılında Çırılçıplak adlı albümü piyasaya sürmüştür.

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