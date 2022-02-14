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7/24 Dinle Franz Peter Schubert

Franz Peter Schubert

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01

Symphony No. 6 in C Major, D. 589 Little C Major II. Andante

02

Symphony No. 5 in B Flat Major, D. 485 IV. Allegro vivace

03

Symphony No. 5 in B Flat Major, D. 485 III.Menuetto Allegro molto

04

Symphony No. 5 in B Flat Major, D. 485 I. Allegro

05

Symphony No. 2 in B Flat Major, D. 125 IV. Presto vivace

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