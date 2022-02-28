Artık Kısa Cümleler Kuruyorum Şarkı Sözleri
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Şebnem Ferah
Artık Kısa Cümleler Kuruyorum
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Sizi bilmem, ama ben karar verdim
Su gibi duru olup hep akmaya
Başka sular tanıyıp, çoğalmaya
Dalgalanmaya, taşmaya...
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Son günlerde çok düşünür oldum
Zor zamanları çabuk atlatır oldum
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Yalnız mıyım insanlar içinde?
Arkadaşlarım, aşklarım içimde
Yara aldım bundan iki yıl önce
Hiç susmadım, şarkı söyledim günlerce
***
Artık kısa cümleler kuruyorum
Sevdiklerim, sevmediklerim yanımda
Kabullendim herşeyi olduğu gibi
Yola çıktım, yarınlara...
***
Son günlerde çok düşünür oldum
Zor zamanları çabuk atlatır oldum
***
Bakıyorum aynaya her gece
İçim rahat, biraz yorgunum sadece
Hayatıma giren herkese
Yaşanmış her şeye
***
Teşekkürler büyüyorum sizinle
Teşekkürler, büyüyorum sizinle...