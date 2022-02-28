Şebnem Ferah

Sizi bilmem, ama ben karar verdim Su gibi duru olup hep akmaya Başka sular tanıyıp, çoğalmaya Dalgalanmaya, taşmaya... *** Son günlerde çok düşünür oldum Zor zamanları çabuk atlatır oldum *** Yalnız mıyım insanlar içinde? Arkadaşlarım, aşklarım içimde Yara aldım bundan iki yıl önce Hiç susmadım, şarkı söyledim günlerce *** Artık kısa cümleler kuruyorum Sevdiklerim, sevmediklerim yanımda Kabullendim herşeyi olduğu gibi Yola çıktım, yarınlara... *** Son günlerde çok düşünür oldum Zor zamanları çabuk atlatır oldum *** Bakıyorum aynaya her gece İçim rahat, biraz yorgunum sadece Hayatıma giren herkese Yaşanmış her şeye *** Teşekkürler büyüyorum sizinle Teşekkürler, büyüyorum sizinle...