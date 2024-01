Şebnem Ferah

Sizi bilmem ama ben karar verdim Su gibi duru olup hep akmaya Başka sular tanıyıp çoğalmaya Dalgalanmaya, taşmaya * Son günlerde çok düşünür oldum Zor zamanları çabuk atlatır oldum Yalnız mıyım insanlar içinde? Arkadaşlarım, aşklarım içimde Yara aldım bundan iki yıl önce * Hiç susmadım, şarkı söyledim günlerce Artık kısa cümleler kuruyorum Sevdiklerim, sevmediklerim yanımda Kabullendim her şeyi olduğu gibi * Yola çıktım yarınlara Son günlerde çok düşünür oldum Zor zamanları çabuk atlatır oldum Bakıyorum aynaya her gece * İçim rahat, biraz yorgunum sadece Hayatıma giren herkese Yaşanmış her şeye Teşekkürler, büyüyorum sizinle Teşekkürler, büyüyorum sizinle