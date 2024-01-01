Şebnem Ferah

Artık Kısa Cümleler Kuruyorum Sizi bilmem ama ben karar verdim Su gibi duru olup hep akmaya Başka sular tanıyıp çoğalmaya Dalgalanmaya, taşmaya * Son günlerde çok düşünür oldum Zor zamanları çabuk atlatır oldum Yalnız mıyım insanlar içinde? Arkadaşlarım, aşklarım içimde Yara aldım bundan iki yıl önce * Hiç susmadım, şarkı söyledim günlerce Artık kısa cümleler kuruyorum Sevdiklerim, sevmediklerim yanımda Kabullendim her şeyi olduğu gibi * Yola çıktım yarınlara Son günlerde çok düşünür oldum Zor zamanları çabuk atlatır oldum Bakıyorum aynaya her gece * İçim rahat, biraz yorgunum sadece Hayatıma giren herkese Yaşanmış her şeye Teşekkürler, büyüyorum sizinle Teşekkürler, büyüyorum sizinle

Bugün Bugün resmine dokundum ben Öptüm yine yine Zaman ağır ol henüz erken Demek için güle güle *** Sesini özledim Özledim çok Haberim yok Durmuş dünya niye *** Seninle birlikte kaybolanları Arıyorum başka şeylerde Aşk şarkısı değil bu Geldi içimden Gülümse bir kez benim için eğer duyuyorsan *** Nehrim ol gel ak yine, Kelebek ol gel uç yine Çiçeğim ol gel aç yine Rüzgar ol

Kalbim Siyah beyaz bir film gibiydin Herkes uyurken izlediğim Sevgilim benim çok özledim *** Her zaman gitmek istediğim Tatil yerleri gibiydin dergi sayfalarında Hiç gidemediğim *** Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak Kalbim ellerim kadar küçük değil Kalbim ellerim kadar küçük değil *** En çok sevdiğim şarkıydın Herkesten çok sevildin Sevgilim benim çok özledim *** Ben küçük bir kız heyecanlı Oyuncaklarım tahtadandı Hepsi kırıldı yapıştırdım

Oyunlar Yüreksiz gözlerin olduğu bu yerde Herkes gibi benim de yerim var Yüzümden gitmeyen acı gülüşte Hiç sönmeyen yangınların izi var * Yıktım duvarları, yaramı sardım Yalnızca bildiğim bir şarkı var Ne iz, ne söz; eski bir şey kalmasın ardımda * İsmi bilinmez bir yerlere yolcuyum Dikensiz gül olmaktansa kardelen olurum Bizler büyürken durmaz, büyür oyunlar Bütün oyunlarda herkes kadar benim de payım var

Ay Ay ışığına vuruldum ben Çok uzaklarda olsa da Sonumuzu bile bile seviştim ben Artık gece hiç olmasa da * Ay ışığına vuruldum ben Başka dünyaya yansa da Çok zor geçen günün ardından uyurken ben Odam hep ışıksız kalmışsa da * Bu ev artık yuva değil Bütün eşyalar üst üste terketmeden önce

Herkes Bilsin İstedim Herkes bilsin istedim nasıl sevdim ben Herkes duysun istedim neye direndim ben Neler gördü gözlerim, neler duydum dinledim Aşk böyleyse sevmeyin, sevmeyin beni, of, beni... Zaman dursun istedim bugün pes ettim ben Her şey sussun istedim, masal olayım ben Neler gördü gözlerim, neler duydum dinledim Aşk böyleyse sevmeyin, sevmeyin beni, of, beni...

Oyunun Sonu Hangi acılar, hangi anılar Eskimez zamanla? Hangi kalp temiz, hangi gerçek iz Aşınmaz yağmurda? Her şeyi gören, bilenler Anlatın, neden dönmezler gidenler? Giden gelmiyor, geri dönmüyor Oyunun sonunda, sonunda! Giden gelmiyor, hayat denilen şey Bir ipin ucunda, ucunda! Hangi büyük aşk, hangi büyük kin Yok olmaz zamanla? Hangi yanardağ, hangi fırtına Durulmaz dünyada? Her şeyi gören, bilenler Anlatın, neden dönmezler gidenler? Giden gelmiyor, geri dönmüyor Oyunun sonunda, sonunda! Giden gelmiyor, hayat denilen şey Bir ipin ucunda, ucunda!

Üvey Biraz sarhoş, biraz âşığım ben Uyurken siz umudu ararım Yok ellerimde aşkım Yok, ne üzgün ne kırgınım * Üvey çocuk olmadım, Üvey anne olmadım Üvey insanlık mı alın yazım? Aşkına doyamadım, Karardı aydınlığım Üvey aşklar mıymış alın yazım? * Acıyı da derdi de severim ben Yanımdan geçer, beni büyütürler Yok, yok olmaz inancım Yok, ne üzgün ne kırgınım * Üvey çocuk olmadım, Üvey anne olmadım Üvey insanlık mı alın yazım? Aşkına doyamadım, Karardı aydınlığım Üvey aşklar mıymış alın yazım?

Nefessiz Kaldım Eğer beni duyuyorsan uyan Hiç geçmiyorsam aklından uyu, uyu, uyu; hiç korkma Utanır isteyemem, bilirsin yardım dilemem Yalnız sesimi duy bazen * Bir resmime bakıyorsan gülen Islanmıyorsa gözlerin iyi, iyi, iyi; hiç utanma Yalan aşklara düştüm, yeni dostlar arar oldum Uyuyup huzur buldum bazen, of! * Yerimi hiç kimse bilmesin Kalbim biraz dinlensin, of, inan * Nefessiz kaldım duvarlar içinde Ellerim bağlı zincirlerle, hava nerede? Nefessiz kaldım aşkımın içinde İçimden çekip aldığın çocuk nerede? * Nefessiz kaldım... Nefessiz kaldım...