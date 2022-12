Şebnem Ferah

Bu puslu bekleyiş sona ermeden önce Olur da zamanım yetmezse Ayna, ayna, ayna söyle ona Yakarım gemileri de limanları da *** Hep yasla yaşamak nasıldır bilir misin Hiçbir şeyden korkmamak Ayna, ayna, ayna söyle bana Yakarım gemileri de limanları da *** Bana aşktan bahset, çok sevmekten Sonra vazgeçtiğinden Söz verdiğinden Sonra pişmanlığından *** Gemileri de limanları da Her şeyi yakarım, anıları da *** Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden *** Bu sessiz film bitip perde inmeden önce Akan yazılar sana görünmezse Ayna, ayna, ayna söyle ona Yakarım gemileri de limanları da *** Hep yasta yaşamak nasıldır bilir misin Güldüğün her an biraz ağlamak Ayna, ayna, ayna söyle bana Yakarım gemileri de limanları da *** Bana aşktan bahset, çok sevmekten Sonra vazgeçtiğinden Söz verdiğinden Sonra pişmanlığından *** Gemileri de limanları da Her şeyi yakarım, anıları da *** Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden