Şebnem Ferah

Gün ağarırken gir kapımdan Dilsiz olmuşken yutkunmaktan Ağlarken içimde içimde Tam uyanacakken dursun zaman *** Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var *** Siz dağılırken, gir kapımdan Biçare olmuşken susuzluktan Bir umut olsa, doğsa içimde Tam uyanacakken dursa zaman Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var *** Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var