Şebnem Ferah

Bazı Aşklar En son gördüğüm rüya En son yazdığım şarkı *** Hepsini sana anlatamazsam Hepsini sana söyleyemezsem Hepsini seninle paylaşamazsam Eğer sen duymazsan *** Yarım kalırlar Yetim kalırlar Küskün kalırlar Aynı sen ve ben gibi *** Sen ben bitmeyen şiir Sen ben bitmeyen şarkı *** Boynunun omzunla buluştuğu Hem serin hem ılık çukurdan Yavaş yavaş yudum yudum su içtim Sonra kayboldum *** Bazı aşklar Yarım kalırlar Yetim kalırlar Küskün kalırlar Aynı sen ve ben gibi

Ateşe Yakın Bir mum yaktığım o akşam seni andım Korkuyu savdığım her anı hatırladım *** Gittiğin günden şimdiye her şey aynı sadece Çok özledim her kahraman gibi erken gittin *** Gördüğüm en son ışık parıltı sendin Hep parladın Dinlendiğin o sarmaşık sonra soldu Hep uçtun ateşe yakın *** Bir kayık iki kürek Ay parlak asil yürek Biraz rakı biraz azık Belki hayat bu demek *** Göçtüğün gün ben Tesadüfen düşümde gördüm veda ederken *** Çok özledim her kahraman gibi erken gittin *** Gördüğüm en son ışık parıltı sendin Hep parladın Dinlendiğin o sarmaşık sonra soldu Hep uçtun ateşe yakın

Benim Adım Orman İçimden geçeceksen eğer Buradayım yürü üzerime Ateş şiir hepsi benim hazırım ben Gel gel gel gel *** İstersen dinlen içimde Köklerimden bir şarkı var dilimde Çıplak ayaklarla gez her köşemde Gel gel gel gel *** Benim adım orman Örtü yaptım yapraklardan Serdim herkesin üstüne Biz hepimiz uyuduk bittik yalnızlıktan *** Yeşildim olabildiğince Yaşlandım maviye değince Hem gündüz hem gece aklına düşünce Gel gel gel gel *** Benim adım orman Örtü yaptım yapraklardan Serdim herkesin üstüne Sür yüzünü yüzüme korkma yalnızlıktan

Eski Eski bir şiir Eski bir hikaye Eski bir ezgi Var aklımda *** Herkes hayattaydı Bildiğim herkes Hiç korku yoktu Yoktu aklımda *** Eski bir kitap Eskimiş resimler Eski bir şarkı Var aklımda *** Sevdiğim birini Hiç kaybetmemiştim Kaybetmek yoktu Yoktu aklımda *** Sıradan basit bir günün uğruna Hiç dua etmemiş hiç yalvarmamıştım *** Sen nasıl başardın Yüz yıllık ağaç gibisin Nasıl böyle kaldın Büyürken eskimeyen eskise de değerlenen *** Sen nasıl başardın Yüz yıllık ağaç gibisin Nasıl böyle kaldın Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın *** Eski bir oyun Eski bir sokakta Eski bir hırka Var omzumda *** Aşka inanırdım Her hücremle Hiç bir yük yoktu Yoktu omzumda *** Sıradan güzel bir günün uğruna Hiç dua etmemiş henüz yalvarmamıştım *** Sen nasıl başardın Yüz yıllık ağaç gibisin Nasıl böyle kaldın Büyürken eskimeyen eskise de değerlenen *** Sen nasıl başardın Yüz yıllık ağaç gibisin Nasıl böyle kaldın Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın

Mahalle Kalbimin topraklarına mezarlar kazdın Her birinin üstüne gökdelenler koydun Aklımın yapraklarını bir bir kopardın Binaların üst katlarına süslü teraslar yaptın *** Geçer gider sandım Geçmedi gitti *** Kurduğun bu mahalle Haritadan silindi Kurduğun bu mahalle Haritadan silindi *** Aklımın sokaklarını arar sorarken Kim bilir ben kaç kalp kırdım Zamanın istasyonunu trenler geçerken Kim bilir kaç kez kaçırdım *** Kaç kez kaçırdım Kaç kez kaçırdım Kaç kez kaçırdım *** Uykumun masallarını her gece anlattın Dinledim defalarca seni kahraman yaptım Kurduğun mahallenin her sokağında Utanmadım gecelerce sövdüm saydım *** Geçer gider sandım Geçmedi gitti *** Kurduğun bu mahalle Haritadan silindi Kurduğun bu mahalle Haritadan silindi *** Aklımın sokaklarını arar sorarken Kim bilir ben kaç kalp kırdım Zamanın istasyonunu trenler geçerken Kim bilir kaç kez kaçırdım *** Kaç kez kaçırdım Kaç kez kaçırdım Kaç kez kaçırdım

Merhaba Eğer olduğun gibi geleceksen Olduğum gibi seveceksen Merhaba, zamanın ellerinden Merhaba, tut vakit kaybetmeden *** Dünyanın bütün günlerinden En güzel günü bugün olsun *** Hayattan hayallerinden istediğinden bahset Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et *** Eğer olduğun gibi geleceksen Olduğun gibi görüneceksen Merhaba, zamanın gözlerinden Merhaba, bak vakit kaybetmeden *** Dünyanın bütün nehirlerinden Sözlerimiz seslerimiz aksın Hayattan hayallerinden istediğinden bahset Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et *** Tam olduğun gibi tam göründüğün gibi Tam hissettiğin gibi istediğin gibi *** Hayattan hayallerinden istediğinden bahset Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et *** Hayattan hayallerinden istediğinden bahset Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et

Serapmış Güneş batınca fark ettim Bütün hayallerim caddeye uzanmış Tüm doğru bildiklerim asfalta akmış Hepsi serapmış *** Birileri var önümde gerimde Her yanımda yüreğimde Kalabalığın içinde dışında Her yerde yalnızlığımda *** Karaya oturmuş eski bir gemide Gölgesinden sıkılmış söğütte Baktığım her yerde her aynada Mutluluktan sürülmüş Sanki yasaklanmış biri var *** Ellerinden içilmiş şarapta Gözlerinden okunmuş şiirde Baktığım her yerde her aynada Mutluluktan sürülmüş Sanki yasaklanmış birileri var *** Güneş batınca fark ettim Bütün hayatım caddeye uzanmış Yolun tam yarısında asfalta akmış Her şey serapmış *** Birileri var önümde gerimde Her yanımda yüreğimde Kalabalığın içinde dışında Her yerde yalnızlığımda *** Karaya oturmuş eski bir gemide Gölgesinden sıkılmış söğütte Baktığım her yerde her aynada Mutluluktan sürülmüş Sanki yasaklanmış biri var *** Ellerinden içilmiş şarapta Gözlerinden okunmuş şiirde Baktığım her yerde her aynada Mutluluktan sürülmüş Sanki yasaklanmış birileri var

Uçurtma Gelmişim, Geçmişim, *** Birden, aniden buharlaştık Bol kitaplı bir odada Dünya yavaşça önümde uzandı *** Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım *** Yel değirmeni rüzgarla, rüzgar uçurtmayla geldi. Uçurtma bir çocuğun gözünden dünyayı korkuyla seyretti *** Kaldırımda bir güvercin Birden yüz üstü yere uzandı Kundağında kundaklanan bir ruh Vicdanlardan göğe taştı *** Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım *** Yel değirmeni rüzgarla, rüzgar uçurtmayla geldi Uçurtma bir çocuğun gözünden dünyayı korkuyla seyretti

Yalnız Kim bilir neler neler geçti başından Kimse böyle yalnız olamaz Anlat birer birer, tut ellerimden Kimse böyle küskün olamaz *** Çizgi çizgi yüzünde, gölgeli gözlerinde Ağır sessizliğinde neler neler var? Ne hikayeler var? *** Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi Kopmayı, koparılmayı anlat Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı Kahpe dünyayı anlat, anlat *** Titreyen çenende dünya devrilmiş Kimse böyle üzgün olamaz Gözlerin dolu dolu, hayatın da öyle Kimse böyle yorgun olamaz *** Hep göz pınarında duran o gözyaşında Akmaya hazırlanan neler neler var? Ne hikayeler var? *** Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi Kopmayı, koparılmayı anlat Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı Kahpe dünyayı anlat, anlat *** Uzaklara dalıp gitme Gözlerin de dolmasın Kimse böyle yalnız olmasın *** Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi Kopmayı, koparılmayı anlat Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı Kahpe dünyayı anlat, anlat

İnsanlık Aynıydı gökyüzümüz Savrulduk her birimiz İnsanlığa ne oldu *** Masumdu gözlerimiz Adildi kalplerimiz İnsanlığa ne oldu *** Ormandık kül olduk İnsandık kul olduk Kaybettik savrulduk Ayrıldık ayrı kaldık Bittik artık *** Farklıydı seslerimiz Aynıydı gerçeğimiz İnsanlığa ne oldu *** Berraktı umutlarımız Çekingendi hırslarımız İnsanlığa ne oldu? *** Ormandık kül olduk İnsandık kul olduk Kaybettik savrulduk Ayrıldık ayrı kaldık *** Ormandık kül olduk İnsandık kul olduk İnsanlığın kalbinde Alnında kurşun olduk Bittik artık