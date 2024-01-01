Kalbe Kiralık Aşklar Şarkı Sözleri
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Şebnem Ferah
Kalbe Kiralık Aşklar
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İçimde bir ateş yanıyor
Bedenim dar gelir oldu
Ateşime ister körüklerle gel, ister suyla
İstediğin kadar konuş benimle
İstediğin kadar yalan söyle
Beni ben yapan içimdeki sesleri susturamazsın
İçine girdiğin küçük kaygan deliği
Yeni ve büyük bir dünya mı sandın ?
İstersen bir aynayla yardım edeyim ama umursamazsın
*
Merak etmeden duramıyorum
Geceleri nasıl uyuyorsun
Beni boşver kendine cevap ver
Lütfen bu kez dürüst olur musun ?
*
Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın
İstersen kısıp, bunu da yok sayarsın
Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın
Yüreğimdeki sesleri susturamazsın !...
*
Bir yanım seni hala düşünüyor
Bir yanım sana fena kızgın
Yalnız sen ve ben biliyoruz olanları, unutturamazsın
Sakın nefret ettiğimi düşünme
Bende böyle duygular barındıramazsın
Geçmiş hiç yaşanmamış gibi davransan da, baştan yazamazsın
*
Merak etmeden duramıyorum
Geceleri nasıl uyuyorsun
Beni boşver kendine cevap ver
Lütfen bu kez dürüst olur musun ?
*
Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın
İstersen kısıp, bunu da yok sayarsın
Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın
Yüreğimdeki sesleri susturamazsın !...
-
Aramızda görünmeyen duvarlar var.
Bilmediğim caddeler, bulvarlar...
Yabancısın hanidir, söylesem yeridir,
Kavuşmuyor hiç dudaklar...
***
Yavaş yavaş eritiyor, bizi bu yalanlar.
Bir hesap ki tutmuyor, elde kalanlar.
Son durak dedi aşk, birimiz inmiyor.
İzliyor bak uzaktan, uzaklar.
***
Git, hevesini al gel, nefesini al gel,
Belki de boğuldun aşkından.
Git, tutamam zaten, dağ gibi dursam,
Kendine bir tünel kazarsın.
***
Git, bana benzeyen ya da benzemeyen birini,
Belki de çok seversin.
Git, ayrılığı kabullendim.
Ben seni, sen olmadan da severim, git.
-
Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzden
Yaşayan her şey sende çiçek açmış
Boşuna beklememişim bunca zaman
Yaşadığım her şeyin bir nedeni varmış
***
Beklemediğim bir anda girdin hayatıma
Sana sarıldığım gibi sarıl bana
***
Sen geldin bahar geldi
Bundan sonra kalbimde senin için çarpacak
Gözlerinle uyanıp sensiz geçen yılların
Acısını çıkaracak
***
Bana sensiz içtiğim
Su bile yalan şimdi sen deli ben sana deli
Beni yalnız bırakma sen bile bilemezsin
Ne kadar tutkunum sana
-
Ne o eski gülüş kaldı yüzümde
Ne içimde uçan kuşlar
Senin adın kaldı bir yerlerde
Belki unutturur belki unutturmaz zaman
Belki unutturur belki unutturmaz
***
Kim el sallıyor şimdi bilmem
Eski evimizin penceresinden
Bir köşeye sinmiş uyumuştur sesimiz
Rüzgarla gelen bahar gibi duyulur kokumuz
***
Güneş gören bir köşeye oturdum
Isıtmıyor artık yazlar
Ben o günleri bizi özledim
Anladım kalbe kiralıkmış aşklar
Anladım kalbe kiralıkmış aşklar
***
Kim el sallıyor şimdi bilmem
Eski evimizin penceresinden
Bir köşeye sinmiş uyumuştur sesimiz
Rüzgarla gelen bahar gibi duyulur kokumuz
***
Ne o eski gülüş kaldı yüzümde
Ne içimde uçan kuşlar
Senin adın kaldı bir yerlerde
Belki unutturur belki unutturmaz zaman
Belki unutturur belki unutturmaz zaman
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