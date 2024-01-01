Şebnem Ferah

Ben Şarkımı Söylerken İçimde bir ateş yanıyor Bedenim dar gelir oldu Ateşime ister körüklerle gel, ister suyla İstediğin kadar konuş benimle İstediğin kadar yalan söyle Beni ben yapan içimdeki sesleri susturamazsın İçine girdiğin küçük kaygan deliği Yeni ve büyük bir dünya mı sandın ? İstersen bir aynayla yardım edeyim ama umursamazsın * Merak etmeden duramıyorum Geceleri nasıl uyuyorsun Beni boşver kendine cevap ver Lütfen bu kez dürüst olur musun ? * Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın İstersen kısıp, bunu da yok sayarsın Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın Yüreğimdeki sesleri susturamazsın !... * Bir yanım seni hala düşünüyor Bir yanım sana fena kızgın Yalnız sen ve ben biliyoruz olanları, unutturamazsın Sakın nefret ettiğimi düşünme Bende böyle duygular barındıramazsın Geçmiş hiç yaşanmamış gibi davransan da, baştan yazamazsın * Merak etmeden duramıyorum Geceleri nasıl uyuyorsun Beni boşver kendine cevap ver Lütfen bu kez dürüst olur musun ? * Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın İstersen kısıp, bunu da yok sayarsın Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın Yüreğimdeki sesleri susturamazsın !...

Git Aramızda görünmeyen duvarlar var. Bilmediğim caddeler, bulvarlar... Yabancısın hanidir, söylesem yeridir, Kavuşmuyor hiç dudaklar... *** Yavaş yavaş eritiyor, bizi bu yalanlar. Bir hesap ki tutmuyor, elde kalanlar. Son durak dedi aşk, birimiz inmiyor. İzliyor bak uzaktan, uzaklar. *** Git, hevesini al gel, nefesini al gel, Belki de boğuldun aşkından. Git, tutamam zaten, dağ gibi dursam, Kendine bir tünel kazarsın. *** Git, bana benzeyen ya da benzemeyen birini, Belki de çok seversin. Git, ayrılığı kabullendim. Ben seni, sen olmadan da severim, git.

Sarıl Bana Beyaz bulutlar geçiyor üstümüzden Yaşayan her şey sende çiçek açmış Boşuna beklememişim bunca zaman Yaşadığım her şeyin bir nedeni varmış *** Beklemediğim bir anda girdin hayatıma Sana sarıldığım gibi sarıl bana *** Sen geldin bahar geldi Bundan sonra kalbimde senin için çarpacak Gözlerinle uyanıp sensiz geçen yılların Acısını çıkaracak *** Bana sensiz içtiğim Su bile yalan şimdi sen deli ben sana deli Beni yalnız bırakma sen bile bilemezsin Ne kadar tutkunum sana