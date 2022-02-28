Şebnem Ferah

-
İçimden geçeceksen eğer
Buradayım yürü üzerime
Ateş şiir hepsi benim hazırım ben
Gel gel gel gel
***
İstersen dinlen içimde
Köklerimden bir şarkı var dilimde
Çıplak ayaklarla gez her köşemde
Gel gel gel gel
***
Benim adım orman
Örtü yaptım yapraklardan
Serdim herkesin üstüne
Biz hepimiz uyuduk bittik yalnızlıktan
***
Yeşildim olabildiğince
Yaşlandım maviye değince
Hem gündüz hem gece aklına düşünce
Gel gel gel gel
***
Benim adım orman
Örtü yaptım yapraklardan
Serdim herkesin üstüne
Sür yüzünü yüzüme korkma yalnızlıktan
-
Bir mum yaktığım o akşam seni andım
Korkuyu savdığım her anı hatırladım
***
Gittiğin günden şimdiye her şey aynı sadece
Çok özledim her kahraman gibi erken gittin
***
Gördüğüm en son ışık parıltı sendin
Hep parladın
Dinlendiğin o sarmaşık sonra soldu
Hep uçtun ateşe yakın
***
Bir kayık iki kürek
Ay parlak asil yürek
Biraz rakı biraz azık
Belki hayat bu demek
***
Göçtüğün gün ben
Tesadüfen düşümde gördüm veda ederken
***
Çok özledim her kahraman gibi erken gittin
***
Gördüğüm en son ışık parıltı sendin
Hep parladın
Dinlendiğin o sarmaşık sonra soldu
Hep uçtun ateşe yakın
-
En son gördüğüm rüya
En son yazdığım şarkı
***
Hepsini sana anlatamazsam
Hepsini sana söyleyemezsem
Hepsini seninle paylaşamazsam
Eğer sen duymazsan
***
Yarım kalırlar
Yetim kalırlar
Küskün kalırlar
Aynı sen ve ben gibi
***
Sen ben bitmeyen şiir
Sen ben bitmeyen şarkı
***
Boynunun omzunla buluştuğu
Hem serin hem ılık çukurdan
Yavaş yavaş yudum yudum su içtim
Sonra kayboldum
***
Bazı aşklar
Yarım kalırlar
Yetim kalırlar
Küskün kalırlar
Aynı sen ve ben gibi
-
Eski bir şiir
Eski bir hikaye
Eski bir ezgi
Var aklımda
***
Herkes hayattaydı
Bildiğim herkes
Hiç korku yoktu
Yoktu aklımda
***
Eski bir kitap
Eskimiş resimler
Eski bir şarkı
Var aklımda
***
Sevdiğim birini
Hiç kaybetmemiştim
Kaybetmek yoktu
Yoktu aklımda
***
Sıradan basit bir günün uğruna
Hiç dua etmemiş hiç yalvarmamıştım
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Büyürken eskimeyen eskise de değerlenen
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın
***
Eski bir oyun
Eski bir sokakta
Eski bir hırka
Var omzumda
***
Aşka inanırdım
Her hücremle
Hiç bir yük yoktu
Yoktu omzumda
***
Sıradan güzel bir günün uğruna
Hiç dua etmemiş henüz yalvarmamıştım
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Büyürken eskimeyen eskise de değerlenen
***
Sen nasıl başardın
Yüz yıllık ağaç gibisin
Nasıl böyle kaldın
Yoksa sen de sadece öyle duranlardan mısın
-
Kalbimin topraklarına mezarlar kazdın
Her birinin üstüne gökdelenler koydun
Aklımın yapraklarını bir bir kopardın
Binaların üst katlarına süslü teraslar yaptın
***
Geçer gider sandım
Geçmedi gitti
***
Kurduğun bu mahalle
Haritadan silindi
Kurduğun bu mahalle
Haritadan silindi
***
Aklımın sokaklarını arar sorarken
Kim bilir ben kaç kalp kırdım
Zamanın istasyonunu trenler geçerken
Kim bilir kaç kez kaçırdım
***
Kaç kez kaçırdım
Kaç kez kaçırdım
Kaç kez kaçırdım
***
Uykumun masallarını her gece anlattın
Dinledim defalarca seni kahraman yaptım
Kurduğun mahallenin her sokağında
Utanmadım gecelerce sövdüm saydım
***
Geçer gider sandım
Geçmedi gitti
***
Kurduğun bu mahalle
Haritadan silindi
Kurduğun bu mahalle
Haritadan silindi
***
Aklımın sokaklarını arar sorarken
Kim bilir ben kaç kalp kırdım
Zamanın istasyonunu trenler geçerken
Kim bilir kaç kez kaçırdım
***
Kaç kez kaçırdım
Kaç kez kaçırdım
Kaç kez kaçırdım
-
Eğer olduğun gibi geleceksen
Olduğum gibi seveceksen
Merhaba, zamanın ellerinden
Merhaba, tut vakit kaybetmeden
***
Dünyanın bütün günlerinden
En güzel günü bugün olsun
***
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
***
Eğer olduğun gibi geleceksen
Olduğun gibi görüneceksen
Merhaba, zamanın gözlerinden
Merhaba, bak vakit kaybetmeden
***
Dünyanın bütün nehirlerinden
Sözlerimiz seslerimiz aksın
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
***
Tam olduğun gibi tam göründüğün gibi
Tam hissettiğin gibi istediğin gibi
***
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
***
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
-
Güneş batınca fark ettim
Bütün hayallerim caddeye uzanmış
Tüm doğru bildiklerim asfalta akmış
Hepsi serapmış
***
Birileri var önümde gerimde
Her yanımda yüreğimde
Kalabalığın içinde dışında
Her yerde yalnızlığımda
***
Karaya oturmuş eski bir gemide
Gölgesinden sıkılmış söğütte
Baktığım her yerde her aynada
Mutluluktan sürülmüş
Sanki yasaklanmış biri var
***
Ellerinden içilmiş şarapta
Gözlerinden okunmuş şiirde
Baktığım her yerde her aynada
Mutluluktan sürülmüş
Sanki yasaklanmış birileri var
***
Güneş batınca fark ettim
Bütün hayatım caddeye uzanmış
Yolun tam yarısında asfalta akmış
Her şey serapmış
***
Birileri var önümde gerimde
Her yanımda yüreğimde
Kalabalığın içinde dışında
Her yerde yalnızlığımda
***
Karaya oturmuş eski bir gemide
Gölgesinden sıkılmış söğütte
Baktığım her yerde her aynada
Mutluluktan sürülmüş
Sanki yasaklanmış biri var
***
Ellerinden içilmiş şarapta
Gözlerinden okunmuş şiirde
Baktığım her yerde her aynada
Mutluluktan sürülmüş
Sanki yasaklanmış birileri var
-
Gelmişim,
Geçmişim,
***
Birden, aniden buharlaştık
Bol kitaplı bir odada
Dünya yavaşça önümde uzandı
***
Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım
Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım
***
Yel değirmeni rüzgarla, rüzgar uçurtmayla geldi.
Uçurtma bir çocuğun gözünden dünyayı korkuyla seyretti
***
Kaldırımda bir güvercin
Birden yüz üstü yere uzandı
Kundağında kundaklanan bir ruh
Vicdanlardan göğe taştı
***
Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım
Ben en güzel şarkımı henüz yazmadım
***
Yel değirmeni rüzgarla, rüzgar uçurtmayla geldi
Uçurtma bir çocuğun gözünden dünyayı korkuyla seyretti
-
Kim bilir neler neler geçti başından
Kimse böyle yalnız olamaz
Anlat birer birer, tut ellerimden
Kimse böyle küskün olamaz
***
Çizgi çizgi yüzünde, gölgeli gözlerinde
Ağır sessizliğinde neler neler var?
Ne hikayeler var?
***
Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi
Kopmayı, koparılmayı anlat
Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı
Kahpe dünyayı anlat, anlat
***
Titreyen çenende dünya devrilmiş
Kimse böyle üzgün olamaz
Gözlerin dolu dolu, hayatın da öyle
Kimse böyle yorgun olamaz
***
Hep göz pınarında duran o gözyaşında
Akmaya hazırlanan neler neler var?
Ne hikayeler var?
***
Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi
Kopmayı, koparılmayı anlat
Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı
Kahpe dünyayı anlat, anlat
***
Uzaklara dalıp gitme
Gözlerin de dolmasın
Kimse böyle yalnız olmasın
***
Her bahar öncesinde kardelene dönüşmeyi
Kopmayı, koparılmayı anlat
Karanlıkla dans etmeyi, sonra ölmeye yatmayı
Kahpe dünyayı anlat, anlat
-
Aynıydı gökyüzümüz
Savrulduk her birimiz
İnsanlığa ne oldu
***
Masumdu gözlerimiz
Adildi kalplerimiz
İnsanlığa ne oldu
***
Ormandık kül olduk
İnsandık kul olduk
Kaybettik savrulduk
Ayrıldık ayrı kaldık
Bittik artık
***
Farklıydı seslerimiz
Aynıydı gerçeğimiz
İnsanlığa ne oldu
***
Berraktı umutlarımız
Çekingendi hırslarımız
İnsanlığa ne oldu?
***
Ormandık kül olduk
İnsandık kul olduk
Kaybettik savrulduk
Ayrıldık ayrı kaldık
***
Ormandık kül olduk
İnsandık kul olduk
İnsanlığın kalbinde
Alnında kurşun olduk
Bittik artık
-
Alnımdan akan ter
Sana hiç değmedi
Gözümden damlayan yaş
Denizi bulmadı.
***
Bir sokak gördüm rüyalarımda gecelerce
Hiç sana çıkmadı.
Sadece yarım saat tutuştuk el ele
O saat durmadı.
***
Düşünüyorum,
Ne kadar sevmiş olabilirim?
Düşünüyorum,
Sen ben gece ve bir yol.
Başka bir şey
Yok elimde hafızamda.
Düşünüyorum,
Ne kadar yer etmiş olabilir ?
***
İstiklal caddesi kadar.
İstiklal caddesi kadar.
***
Anları birer birer
Topladım sakladım.
Tarihin ortasında
Gelecek aradım.
***
Hücreme girdin, dokundun hücrelerime
Buluttum, damladım
Cümleler kaçtı dağıldı dört bir tarafa,
Sadece noktayım.
***
Düşünüyorum,
Ne kadar sevmiş olabilirim?
Düşünüyorum,
Sen, ben, gece ve bir yol
Başka bir şey
Yok elimde hafızamda
Düşünüyorum,
Ne kadar yer etmiş olabilir ?
***
İstiklal caddesi kadar
İstiklal caddesi kadar
-