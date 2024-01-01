Şebnem Ferah

Bırak Kadının Olayım Bu şarkı bir haykırış, Bir öpücük, sıcak bir kış Bir demet gül, bir dokunuş * Bu şarkı bir yalvarış Bitmesin sürsün bu düş Sen de düşün, sen de konuş * Nereye gider bu aşk Nereye, dur gitme Bırak kadının olayım

Ton Farkı Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönle hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse

12 Ay Eylül'ün sarı saçları Ekim'in inatçı hüznü Kasım yağmurlarında Öptüm mahsun yüzünü *** Kapın hep bana aralık Her ocakta sevdam tüter Şubat akşamlarında Gülüşlerin bana yeter *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Mart'ın camları buğulu Nisan'ın yüzünde bahar Gözlerin sanki bir Mayıs Benim sevdam dağlar kadar *** Haziran'ın başı döner İki gözüm iki Temmuz Ağustos'a selam çakar Beni cayır cayır yakar *** Sebebi oldum ben de İçimdeki sevincin Aşk ateşten gömlekse Giyerim senin için *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın *** Dünya durdukça nefes aldıkça Ölüm bile seni benden almasın Ben aşkın gücüne inanıyorsam Sen bu şarkının adı olmalısın