Şebnem Ferah

Sen hiç korkma, hiç utanma neysen öyle ol Sen vazgeçme, kime küsme Böyle masum kal *** Birileri var, birileri var Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan Birileri var, birileri var Masumun nefesini koruyan birileri var Yeter ki hep böyle kal *** Ne bugünden, ne yarından Ne de dünden kork *** Bir varmışsın, bir yokmuşsun Evvel yarın ol *** Hala birileri var, birileri var Ruhunu, şerefini zalimin gölgesine satmayan Birileri var, birileri var Masumun nefesini koruyan birileri var Yeter ki hep böyle kal