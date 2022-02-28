Od Şarkı Sözleri
Şebnem Ferah Od şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Ferah Od şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Od sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen hiç korkma, hiç utanma neysen öyle ol
Sen vazgeçme, kime küsme
Böyle masum kal
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Birileri var, birileri var
Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan
Birileri var, birileri var
Masumun nefesini koruyan birileri var
Yeter ki hep böyle kal
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Ne bugünden, ne yarından
Ne de dünden kork
***
Bir varmışsın, bir yokmuşsun
Evvel yarın ol
***
Hala birileri var, birileri var
Ruhunu, şerefini zalimin gölgesine satmayan
Birileri var, birileri var
Masumun nefesini koruyan birileri var
Yeter ki hep böyle kal
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