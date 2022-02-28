Artık Kısa Cümleler Kuruyorum Şarkı Sözleri
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Şebnem Ferah
Artık Kısa Cümleler Kuruyorum
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Bugün resmine dokundum ben
Öptüm yine yine
Zaman ağır ol henüz erken
Demek için güle güle
***
Sesini özledim
Özledim çok
Haberim yok
Durmuş dünya niye
***
Seninle birlikte kaybolanları
Arıyorum başka şeylerde
Aşk şarkısı değil bu
Geldi içimden
Gülümse bir kez benim için eğer duyuyorsan
***
Nehrim ol gel ak yine,
Kelebek ol gel uç yine
Çiçeğim ol gel aç yine
Rüzgar ol
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Siyah beyaz bir film gibiydin
Herkes uyurken izlediğim
Sevgilim benim çok özledim
***
Her zaman gitmek istediğim
Tatil yerleri gibiydin dergi sayfalarında
Hiç gidemediğim
***
Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu
Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak
Kalbim ellerim kadar küçük değil
Kalbim ellerim kadar küçük değil
***
En çok sevdiğim şarkıydın
Herkesten çok sevildin
Sevgilim benim çok özledim
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Ben küçük bir kız heyecanlı
Oyuncaklarım tahtadandı
Hepsi kırıldı yapıştırdım
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