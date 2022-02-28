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7/24 Dinle Artık Kısa Cümleler Kuruyorum

Artık Kısa Cümleler Kuruyorum Şarkı Sözleri

Şebnem Ferah Artık Kısa Cümleler Kuruyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Ferah Artık Kısa Cümleler Kuruyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Artık Kısa Cümleler Kuruyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şebnem Ferah

Şebnem Ferah

Artık Kısa Cümleler Kuruyorum

  • Bugün

  • Kalbim

  • Oyunlar

  • Ay

  • Herkes Bilsin İstedim

  • Oyunun Sonu

  • Üvey

  • Nefessiz Kaldım

  • Yorgun

  • Artık Kısa Cümleler Kuruyorum

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