12 Ay Şarkı Sözleri
Şebnem Ferah 12 Ay şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Ferah 12 Ay şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 12 Ay sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu beden bu yüz yaşarken
Dün bugünle buluşurken
Bu deniz bu mavi varken
Nerdeyiz niye neden
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Nerde hani yalanlar
Nerde hoşa giden kan
Nerde hani yalanlar
Nerde hoşa giden kan
*
Buradan göçerken
Buradan göçerken
*
Bu beden bu yüz yaşarken
Dün bugünle buluşurken
Bu deniz bu mavi varken
Nerdeyiz niye neden
*
Nerde hani yalanlar
Nerde hoşa giden kan
Nerde hani yalanlar
Nerde hoşa giden kan
*
Buradan göçerken
Buradan göçerken
*
Bir sevgi var kalan Bir düşünen
Bir duygu var kalan Bir de düşünen
*
Buradan göçerken
Buradan göçerken
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Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönlüne hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönlüne hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız
Aşk alışkanlığı bir denizdir
Dalgalı yada dalgasız
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Acele etme hemen açamazsın solar solmaz
Gönle hiç sitem etme
Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz
***
Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız
Aşk alışkanlığı bir denizdir
Dalgalı yada dalgasız
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
***
Gönlüne kızma seni dinlediyse
O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse
Renkleri tutanların bir suçu yok
Ton farkı gözle görülmediyse
-
Eylül'ün sarı saçları
Ekim'in inatçı hüznü
Kasım yağmurlarında
Öptüm mahsun yüzünü
***
Kapın hep bana aralık
Her ocakta sevdam tüter
Şubat akşamlarında
Gülüşlerin bana yeter
***
Sebebi oldum ben de
İçimdeki sevincin
Aşk ateşten gömlekse
Giyerim senin için
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
***
Mart'ın camları buğulu
Nisan'ın yüzünde bahar
Gözlerin sanki bir Mayıs
Benim sevdam dağlar kadar
***
Haziran'ın başı döner
İki gözüm iki Temmuz
Ağustos'a selam çakar
Beni cayır cayır yakar
***
Sebebi oldum ben de
İçimdeki sevincin
Aşk ateşten gömlekse
Giyerim senin için
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
***
Dünya durdukça nefes aldıkça
Ölüm bile seni benden almasın
Ben aşkın gücüne inanıyorsam
Sen bu şarkının adı olmalısın
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Git de diyemem
Kıyamam kal da diyemem
Olmaz senle olamaz
Biliyorum böyle süremez
***
Gitme diyemem
Yapamam sözüm yok sana
Olmaz senle olamaz
Bile bile böyle süremez
***
Gidene kal denir acımak böyledir
Bunun adı aşık olmak değil
Edebiyat denir
Masallar kalptedir
Kitap biter hep sonu gelir
***
Gidene kal denir acımak böyledir
Bunun adı aşık olmak değil
Edebiyat denir
Masallar kalptedir
Kitap biter hep sonu gelir
***
Yollarımız ayrı ayrı
İnan bana son defaydı
Bu acıyı bu cefayı
Çekmem artık ben
***
Yollarımız ayrı ayrı
İnan bana son defaydı
Bu acıyı bu cefayı
Çekmem artık ben
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