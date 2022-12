Şebnem Ferah

Bu kalabalığın içinde Yapayalnız hissetmektense Dünyanın bir ucunda Tek başımayım *** Kir göstermeyen renkleriniz Sizin olsun korkmaktansa Bulanıklığın tam içinde Bir başımayım *** Benim belki de Gizli bir bildiğim var Elbette ağlarım Benim can kırıklarım var Senin gördüğün Yanağımdan süzülenler Asıl içimde İçinde yüzdüğüm bir deniz var *** Bu kalabalığın içinde Yapayalnız hissetmektense Dünyanın bir ucunda Tek başımayım *** Benim belki de Gizli bir bildiğim var Elbette ağlarım Benim can kırıklarım var Senin gördüğün Yanağımdan süzülenler Asıl içimde İçinde yüzdüğüm bir deniz var *** Benim belki de Gizli bir bildiğim var Elbette ağlarım Benim can kırıklarım var Senin gördüğün Yanağımdan süzülenler Asıl içimde İçinde yüzdüğüm bir deniz var *** Benim belki de Gizli bir bildiğim var Elbette ağlarım Benim can kırıklarım var Senin gördüğün Yanağımdan süzülenler Asıl içimde İçinde yüzdüğüm bir deniz var

Bir oyun oynayalım mı Herkes açsın kalbini Oyun oynayalım mı *** Bir oyun oynayalım mı Herkes söylesin adını Oyun oynayalım mı *** Her kalp bir büyük dünya Ve bir kalp kırıldığında Hayata dair ne varsa Üzerinde o dünyanın başlar yok olmaya *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Bir yerlerde yolculuk başlar Mavi renkten siyahlığa Her bir kalp kırıldığında *** Bir oyun oynayalım mı Çocuklar gibi beraber Oyun oynayalım mı *** Bir oyun oynayalım mı Kırmayalım birbirimizi Oyun oynayalım mı *** Her kalp ayrı bir dünya Ve bir parça kristal aynı zamanda Bir de bilemeyerek değil ama bilerek kırılmışsa Artık acı da duymaz başlar yok olmaya *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa Her bir kalp kırıldığında… *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa *** Bir kalp kırıldığında Denizler kurur toprak küser Denge kalmaz o dünyada Her kalp kırıldığında Yolculuk başlar mavi renkten siyahlığa karanlığa Her bir kalp kırıldığında…