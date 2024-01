Şebnem Ferah

Öyle şeyler söyleyebilmek isterdim ki anlatabilmek Her kelimesi seni çeksin saklasın bir yerlerde; derin of * Öyle şeyler gösterebilmek isterdim ki resmedebilmek Rüzgar olmak isterdim ki eseyim etrafında; serin of * Bu bir rüya bu bir dua Ne dersen de, öyle olsun * Rüzgara karşı uçmaya çalıştım Gözlerim kapalı seni aradım, seni aradım Körebe oynar gibi El yordamıyla, sezgiyle * Çocukken sahip olduğum kırmızı rugan ayakkabılar Onlar da senin gibi çok tatlıydılar ama; Canımı yakardılar Acıtırdılar * Öyle bir ilaç bulabilmek isterdim ki kurtulabilmek Aşka dair bıraktığın korkulardan ama yaram çok derin of * Bıçakla keser gibi kesip atabilmek bütün her şeyi Kesebiliyorsan ruhumu, dene; duygularımı, yüreğimi; beni Of * Bu bir rüya bu bir dua * Ne dersen de, öyle olsun * Rüzgara karşı uçmaya çalıştım Gözlerim kapalı seni aradım, seni aradım Körebe oynar gibi El yordamıyla, sezgiyle * Çocukken sahip olduğum kırmızı rugan ayakkabılar Onlar da senin gibi çok tatlıydılar ama; Canımı yakardılar Acıtırdılar