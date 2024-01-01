Şebnem Ferah

-
Ben otuz yaşında
Hayatın ortasında
Küçücük şeylerle mutlu olmanın peşinde
Bazen bir şarkıda
Bazen de sokaklarda
Hayat bulan genç bir kadınım
Sen erkektin ben de kadın
Gittiğinde yarım kaldım sandım
Sana çok bağlıydım ama bağımlı değildim
Ardında bıraktığın karmaşayı kökünden tamamen kazıdım
Biraz uzun sürdü ama âdeta yenilendim
*
Bir kahve içseydik,
Sarılarak ayrılsaydık
Daha iyi olmaz mıydı?
Kaldığın bir otelden ayrılır gibi gitmeseydin
Daha iyi olmaz mıydı?
Sözü hiç uzatmadan doğruları söyleseydin
Daha kolay olmaz mıydı?
Ayrılmak yeterince zor, bunu zaten biliyordun
Ama hayatımın en kötü günü haline getirmeseydin daha iyi olmaz mıydı?
*
Ben başı önünde rüzgâr nerden eserse evet diyen biri olamam
İçimden gelen sesi dinlerim durmadan
İster çok güçlü ol, ister kahraman
Ben istemez miydim seni andığımda gülümseyebilmeyi?
Sana çok bağlıydım ama bağımlı değildim
Elbette beni sonsuza dek sevmek zorunda değildin
Sahibin değildim, sadece sevgilindim
*
Bir kahve içseydik,
Sarılarak ayrılsaydık
Daha iyi olmaz mıydı?
Kaldığın bir otelden ayrılır gibi gitmeseydin
Daha iyi olmaz mıydı?
Sözü hiç uzatmadan doğruları söyleseydin
Daha kolay olmaz mıydı?
Ayrılmak yeterince zor, bunu zaten biliyordun
Ama hayatımın en kötü günü haline getirmeseydin daha iyi olmaz mıydı?
h
-
Biriyle fena halde konuşmaya ihtiyacım var
Biriyle fena halde dertleşmeye
Evimde ne sıcak bir tabak yemeğim var
Ne de televizyonun sesinden başka ses
***
Ama içimde bi yerlerde sabır taşı gizli sanki
Doğduğum günden bugüne orda duruyor
Sessiz bir kaya düşün deniz kıyısında yalnız
Dalgalara göğüs gerip soğuktan üşüyor
***
Ne ahlak ne de sevgi gökten dünyaya indi
İnsanlık istedi keşfetti hepsini
Dün doğmuş bir bebeğe bile girebilen mikrop misali
İçimizde hem kötü var hem iyi
***
Hangisi daha güçlü diye beklemektense
Heyecanla attım kendimi dans pistine
***
Ayrı ayrı hepsiyle dans edecektim
Biraz sohbet ederek çözmeyi deneyecektim
Neden böyle olmuşuz nerelerde kaybolmuşuz
Aklımdaki soruların hepsini soracaktım
***
Senin ne haddine böyle şeylerle uğraşmak?
Diye soran hazırcı tembel sen misin?
Böyle yaşlanmak olmaz seninki eskimek, çökmek
Ruhu küskün bomboş bir bedensin
***
Kelimeler yetse daha neler neler buldum
Elimle koymuş gibi huzurluyum
Geniş ve loş bir yer istersen sen de bir uğra
Doğru yanlış iyi kötü herkes orda
***
Hangisi daha güçlü diye beklemektense
Heyecanla attım kendimi dans pistine
***
Ayrı ayrı hepsiyle dans edecektim
Biraz sohbet ederek çözmeyi deneyecektim
Neden böyle olmuşuz nerelerde kaybolmuşuz
Aklımdaki soruların hepsini soracaktım
-
Mayın tarlasında dolaşıp durmuşum aşk sanıp da
Herkes arkamdan bağırmış kimseyi duymamışım
Savaş filmlerinde olur ya yaralı yaralı devam etmişim
Sonuna kadar aşk ya yanımdasın sanmışım
***
Mayın tarlasında yürüyüp durmuşum aşk sanıp da
Tel örgülerde durmamış bir delikten geçmişim
Her şey bana dur demiş kulağım darbe almış duymamışım
Sonuna kadar aşk ya sadece inanmışım
***
Koşmuşum düşmüşüm kalkmışım
Sevişmek sevmekten gelir inanmışım
Elimden tuttuğunda öyle bir güvenmişim ki
Bize bir şey olmaz sanmışım
***
Mayın tarlasında bir adam sevmişim aşk sanıp da
Soyunup korkusuzca çırılçıplak kalmışım
Aşk filmlerinde olur ya işte öyle sevmişim
Sonunda bedenim sağlam bulunmuş yüreğim paramparça
-
İçimde bir ateş yanıyor
Bedenim dar gelir oldu
Ateşime ister körüklerle gel, ister suyla
İstediğin kadar konuş benimle
İstediğin kadar yalan söyle
Beni ben yapan içimdeki sesleri susturamazsın
İçine girdiğin küçük kaygan deliği
Yeni ve büyük bir dünya mı sandın ?
İstersen bir aynayla yardım edeyim ama umursamazsın
*
Merak etmeden duramıyorum
Geceleri nasıl uyuyorsun
Beni boşver kendine cevap ver
Lütfen bu kez dürüst olur musun ?
*
Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın
İstersen kısıp, bunu da yok sayarsın
Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın
Yüreğimdeki sesleri susturamazsın !...
*
Bir yanım seni hala düşünüyor
Bir yanım sana fena kızgın
Yalnız sen ve ben biliyoruz olanları, unutturamazsın
Sakın nefret ettiğimi düşünme
Bende böyle duygular barındıramazsın
Geçmiş hiç yaşanmamış gibi davransan da, baştan yazamazsın
*
Merak etmeden duramıyorum
Geceleri nasıl uyuyorsun
Beni boşver kendine cevap ver
Lütfen bu kez dürüst olur musun ?
*
Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın
İstersen kısıp, bunu da yok sayarsın
Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın
Yüreğimdeki sesleri susturamazsın !...
-
Bu akşam sanki hiç ayrılmamışız gibi
Hissetmek istedim
En sevdiğin kot pantolonumla
En sevdiğin lacivert tişörtümü giydim
Güzel bir akşam yemeği hazırladım
Beraber aldığımız mumları yaktım
Şarap açtım bir sana bir bana
İki kadeh çıkardım
*
Sevgilim ve dostum babam oğlum
Arkadaşım aşkım herşeyimdin sen
*
Çok zaman geçti gitti ikimizden
Özür dilerim seni üzdüysem
Sadece dinle hiçbir şey düşünmeden
Şimdi bunlar geldi içimden
Bu akşam seni çok özledim
Bütün şarabı tek başıma içtim
Kırgınlığım bile geçti kalmadı
Şimdi bunlar geldi içimden
*
Bu akşam sanki hiç beni kırmamışsın gibi
Hissetmek istedim
En son tatilimizi düşündüm
Ayrılmadan yirmi gün önce
Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde
Yürüdük kilometrelerce
İz bıraktık kaldırımlarda
Otelde caddelerde
*
Sevgilim ve dostum babam oğlum
Arkadaşım aşkım herşeyimdin sen
*
Çok zaman geçti gitti ikimizden
Özür dilerim seni üzdüysem
Sadece dinle hiçbir şey düşünmeden
Şimdi bunlar geldi içimden
Bu akşam seni çok özledim
Bütün şarabı tek başıma içtim
Kırgınlığım bile geçti kalmadı
Şimdi bunlar geldi içimden
*
Bu akşam sanki hiç aldatmamışsın gibi
Hissetmek istedim
Uyurken bile özlerdik birbirimizi delicesine
Düşündüm durdum sordum anlamadım
Beraber yaptığımız şeyleri andım
Seni son kez özledim ve bu şarkıyı yazdım
-
Gözlerimin etrafındaki çizgiler
Artık belli oluyor
Bütün o çizgiler son bir yılda oldu
Sana, bana, bize ağlarken
Ben Leyla olmuşum kimin umrunda
Mecnun çoktan gitmişken
Bu ne garip bir yangındı böyle
Sen söndün ben yanarken
Peki ben neden hala böyleyim
Neden hala geçmişteyim
Belki de
Ben sana hala...
*
...Aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Ben sana hala aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Çok çok çok karışığım zaten
*
Ruhum iki ucun arasında
Gezinip duruyor
Bugün zaman akmasın dursun
Ben içinden geçeceğim
Ama neden, neden hala böyleyim
Neden hala geçmişteyim
Belki de
Ben sana hala...
*
...Aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Ben sana hala aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Çok çok çok karışığım zaten
*
Ben sana hala aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Ben sana hala aşığım
İşte tam burda karşındayım
Ya şimdi tut elimden
Ya da bir daha söz etme özlemekten
Çok çok çok karışığım zaten
-
Gördüğüm rüyanın etkisinden olsa gerek
Garip bir hisle uyandım bu sabah
Ya bugün o günse, hayatın son günüyse
İçimi korku sardı bu sabah
*
Sevdiğim şeyleri düşündüm, sevdiğim insanları
Gördüğüm ve görmediğim yerleri
Son kez uyandıysam ve yapamadığım şeyler varsa
İçimi korku sardı bu sabah
*
Ya çok yalnızsam?
Ya da bomboşsam?
Zaten bıkmışsam?
Zamanı harcamışsam?
*
Sen, ben, o, herkes aynı hikâyede
Başı ve sonu aynı, gerisi farklı
Bir yerden tutunduysak hayata
Boşa geçirmemeli, bırakmamalı
*
Derdimiz, yaramız, acılarımız farklı olabilir
Gözyaşlarımızın tadı aynı
Değişik, çok başka gibi gözüken yaşamlar varsa da
Pişmanlık herkes için acı olmalı
*
Ya çok cahilsem?
Hiç sevmemişsem?
Cesur olmamışsam?
Zamanı harcamışsam?
*
Sen, ben, o, herkes aynı hikâyede
Başı ve sonu aynı, gerisi farklı
Bir yerden tutunduysak hayata
Boşa geçirmemeli, bırakmamalı
-
Çok parçalandım...
Parçalandıkça çoğaldım diye inanmazsam
Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım
Bir gün daha bitti
Ama yarın yeni birgün diye inanmazsam,
Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım
*
Bu da gelir geçer diye inanmazsam
Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım, nasıl yaşarım
*
Her şey insanlar için
Görmek öğrenmek için
Bazen zor da olsa
Her şey insanlar için
Umut doğurmak için
Hayatla seviştim...
*
Hiçbir şey boşuna yaşanmamıştır diye inanmazsam
Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım
Uyuyordum...
Gözüm açıldı uyandım diye inanmazsam
Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım
*
Bu da gelir geçer diye inanmazsam
Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım, nasıl yaşarım
*
Her şey insanlar için
Görmek öğrenmek için
Bazen zor da olsa
Her şey insanlar için
Umut doğurmak için
Hayatla seviştim...
-
Bir adım daha gelirsen üstüme
Bütün iyi niyetim anlamsız kalacak
Son bir kez daha atarsan üstüme
Zehirli oklarından sana dönecek
Sus pus durmam sakinliğimden
İnsaniyetle çözmeyi sevdiğimden
İlle de savaşmaksa istediğin
Cesaretin var mı yenik düşecek
Bildiğin tek yol savaşmaksa
Aklınla kalbin bir türlü buluşmuyorsa
Senin adın ne, bana ismini söyle
Senin adın ne, bana ismini söyle
Senin adın ne, önce ismini söyle
Neden böyle nefret dolusun söyle
Senin derdin ne, önce derdini söyle
Neden böyle nefret dolusun söyle
Neden önce adını sordum biliyor musun
Biraz kendine dönmen daha iyi olacak
Bir adım daha atmadan önce
Yolun nerde bitiyor baksan iyi olacak
Çok mu anlamsız geldi adını sormam
Kim olduğunu unutmandan olacak
Gördün mü hala anlamaya çabalıyorum
İyi niyet suyumdan kurumuş vadin ıslanacak
Bildiğin tek yol savaşmaksa
Aklınla kalbin bir türlü buluşmuyorsa
Senin adın ne, bana ismini söyle
Senin adın ne, bana ismini söyle
Senin adın ne, önce ismini söyle
Neden böyle nefret dolusun söyle
Senin derdin ne, önce derdini söyle
Neden böyle nefret dolusun söyle
-
Öyle şeyler söyleyebilmek isterdim ki anlatabilmek
Her kelimesi seni çeksin saklasın bir yerlerde; derin of
*
Öyle şeyler gösterebilmek isterdim ki resmedebilmek
Rüzgar olmak isterdim ki eseyim etrafında; serin of
*
Bu bir rüya bu bir dua
Ne dersen de, öyle olsun
*
Rüzgara karşı uçmaya çalıştım
Gözlerim kapalı seni aradım, seni aradım
Körebe oynar gibi
El yordamıyla, sezgiyle
*
Çocukken sahip olduğum kırmızı rugan ayakkabılar
Onlar da senin gibi çok tatlıydılar ama;
Canımı yakardılar
Acıtırdılar
*
Öyle bir ilaç bulabilmek isterdim ki kurtulabilmek
Aşka dair bıraktığın korkulardan ama yaram çok derin of
*
Bıçakla keser gibi kesip atabilmek bütün her şeyi
Kesebiliyorsan ruhumu, dene; duygularımı, yüreğimi; beni Of
*
Bu bir rüya bu bir dua
*
Ne dersen de, öyle olsun
*
Rüzgara karşı uçmaya çalıştım
Gözlerim kapalı seni aradım, seni aradım
Körebe oynar gibi
El yordamıyla, sezgiyle
*
Çocukken sahip olduğum kırmızı rugan ayakkabılar
Onlar da senin gibi çok tatlıydılar ama;
Canımı yakardılar
Acıtırdılar