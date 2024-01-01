Şebnem Ferah

Daha İyi Olmaz mıydı Ben otuz yaşında Hayatın ortasında Küçücük şeylerle mutlu olmanın peşinde Bazen bir şarkıda Bazen de sokaklarda Hayat bulan genç bir kadınım Sen erkektin ben de kadın Gittiğinde yarım kaldım sandım Sana çok bağlıydım ama bağımlı değildim Ardında bıraktığın karmaşayı kökünden tamamen kazıdım Biraz uzun sürdü ama âdeta yenilendim * Bir kahve içseydik, Sarılarak ayrılsaydık Daha iyi olmaz mıydı? Kaldığın bir otelden ayrılır gibi gitmeseydin Daha iyi olmaz mıydı? Sözü hiç uzatmadan doğruları söyleseydin Daha kolay olmaz mıydı? Ayrılmak yeterince zor, bunu zaten biliyordun Ama hayatımın en kötü günü haline getirmeseydin daha iyi olmaz mıydı? * Ben başı önünde rüzgâr nerden eserse evet diyen biri olamam İçimden gelen sesi dinlerim durmadan İster çok güçlü ol, ister kahraman Ben istemez miydim seni andığımda gülümseyebilmeyi? Sana çok bağlıydım ama bağımlı değildim Elbette beni sonsuza dek sevmek zorunda değildin Sahibin değildim, sadece sevgilindim * Bir kahve içseydik, Sarılarak ayrılsaydık Daha iyi olmaz mıydı? Kaldığın bir otelden ayrılır gibi gitmeseydin Daha iyi olmaz mıydı? Sözü hiç uzatmadan doğruları söyleseydin Daha kolay olmaz mıydı? Ayrılmak yeterince zor, bunu zaten biliyordun Ama hayatımın en kötü günü haline getirmeseydin daha iyi olmaz mıydı? h

İyi Kötü Dans Pisti Biriyle fena halde konuşmaya ihtiyacım var Biriyle fena halde dertleşmeye Evimde ne sıcak bir tabak yemeğim var Ne de televizyonun sesinden başka ses *** Ama içimde bi yerlerde sabır taşı gizli sanki Doğduğum günden bugüne orda duruyor Sessiz bir kaya düşün deniz kıyısında yalnız Dalgalara göğüs gerip soğuktan üşüyor *** Ne ahlak ne de sevgi gökten dünyaya indi İnsanlık istedi keşfetti hepsini Dün doğmuş bir bebeğe bile girebilen mikrop misali İçimizde hem kötü var hem iyi *** Hangisi daha güçlü diye beklemektense Heyecanla attım kendimi dans pistine *** Ayrı ayrı hepsiyle dans edecektim Biraz sohbet ederek çözmeyi deneyecektim Neden böyle olmuşuz nerelerde kaybolmuşuz Aklımdaki soruların hepsini soracaktım *** Senin ne haddine böyle şeylerle uğraşmak? Diye soran hazırcı tembel sen misin? Böyle yaşlanmak olmaz seninki eskimek, çökmek Ruhu küskün bomboş bir bedensin *** Kelimeler yetse daha neler neler buldum Elimle koymuş gibi huzurluyum Geniş ve loş bir yer istersen sen de bir uğra Doğru yanlış iyi kötü herkes orda *** Hangisi daha güçlü diye beklemektense Heyecanla attım kendimi dans pistine *** Ayrı ayrı hepsiyle dans edecektim Biraz sohbet ederek çözmeyi deneyecektim Neden böyle olmuşuz nerelerde kaybolmuşuz Aklımdaki soruların hepsini soracaktım

Mayın Tarlası Mayın tarlasında dolaşıp durmuşum aşk sanıp da Herkes arkamdan bağırmış kimseyi duymamışım Savaş filmlerinde olur ya yaralı yaralı devam etmişim Sonuna kadar aşk ya yanımdasın sanmışım *** Mayın tarlasında yürüyüp durmuşum aşk sanıp da Tel örgülerde durmamış bir delikten geçmişim Her şey bana dur demiş kulağım darbe almış duymamışım Sonuna kadar aşk ya sadece inanmışım *** Koşmuşum düşmüşüm kalkmışım Sevişmek sevmekten gelir inanmışım Elimden tuttuğunda öyle bir güvenmişim ki Bize bir şey olmaz sanmışım *** Mayın tarlasında bir adam sevmişim aşk sanıp da Soyunup korkusuzca çırılçıplak kalmışım Aşk filmlerinde olur ya işte öyle sevmişim Sonunda bedenim sağlam bulunmuş yüreğim paramparça

Ben Şarkımı Söylerken İçimde bir ateş yanıyor Bedenim dar gelir oldu Ateşime ister körüklerle gel, ister suyla İstediğin kadar konuş benimle İstediğin kadar yalan söyle Beni ben yapan içimdeki sesleri susturamazsın İçine girdiğin küçük kaygan deliği Yeni ve büyük bir dünya mı sandın ? İstersen bir aynayla yardım edeyim ama umursamazsın * Merak etmeden duramıyorum Geceleri nasıl uyuyorsun Beni boşver kendine cevap ver Lütfen bu kez dürüst olur musun ? * Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın İstersen kısıp, bunu da yok sayarsın Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın Yüreğimdeki sesleri susturamazsın !... * Bir yanım seni hala düşünüyor Bir yanım sana fena kızgın Yalnız sen ve ben biliyoruz olanları, unutturamazsın Sakın nefret ettiğimi düşünme Bende böyle duygular barındıramazsın Geçmiş hiç yaşanmamış gibi davransan da, baştan yazamazsın * Merak etmeden duramıyorum Geceleri nasıl uyuyorsun Beni boşver kendine cevap ver Lütfen bu kez dürüst olur musun ? * Ben şarkımı söylerken istersen sesi açarsın İstersen kısıp, bunu da yok sayarsın Kim bilir belki gülümser belki ağlarsın Yüreğimdeki sesleri susturamazsın !...

Babam Oğlum Bu akşam sanki hiç ayrılmamışız gibi Hissetmek istedim En sevdiğin kot pantolonumla En sevdiğin lacivert tişörtümü giydim Güzel bir akşam yemeği hazırladım Beraber aldığımız mumları yaktım Şarap açtım bir sana bir bana İki kadeh çıkardım * Sevgilim ve dostum babam oğlum Arkadaşım aşkım herşeyimdin sen * Çok zaman geçti gitti ikimizden Özür dilerim seni üzdüysem Sadece dinle hiçbir şey düşünmeden Şimdi bunlar geldi içimden Bu akşam seni çok özledim Bütün şarabı tek başıma içtim Kırgınlığım bile geçti kalmadı Şimdi bunlar geldi içimden * Bu akşam sanki hiç beni kırmamışsın gibi Hissetmek istedim En son tatilimizi düşündüm Ayrılmadan yirmi gün önce Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde Yürüdük kilometrelerce İz bıraktık kaldırımlarda Otelde caddelerde * Sevgilim ve dostum babam oğlum Arkadaşım aşkım herşeyimdin sen * Çok zaman geçti gitti ikimizden Özür dilerim seni üzdüysem Sadece dinle hiçbir şey düşünmeden Şimdi bunlar geldi içimden Bu akşam seni çok özledim Bütün şarabı tek başıma içtim Kırgınlığım bile geçti kalmadı Şimdi bunlar geldi içimden * Bu akşam sanki hiç aldatmamışsın gibi Hissetmek istedim Uyurken bile özlerdik birbirimizi delicesine Düşündüm durdum sordum anlamadım Beraber yaptığımız şeyleri andım Seni son kez özledim ve bu şarkıyı yazdım

Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler Gözlerimin etrafındaki çizgiler Artık belli oluyor Bütün o çizgiler son bir yılda oldu Sana, bana, bize ağlarken Ben Leyla olmuşum kimin umrunda Mecnun çoktan gitmişken Bu ne garip bir yangındı böyle Sen söndün ben yanarken Peki ben neden hala böyleyim Neden hala geçmişteyim Belki de Ben sana hala... * ...Aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Ben sana hala aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Çok çok çok karışığım zaten * Ruhum iki ucun arasında Gezinip duruyor Bugün zaman akmasın dursun Ben içinden geçeceğim Ama neden, neden hala böyleyim Neden hala geçmişteyim Belki de Ben sana hala... * ...Aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Ben sana hala aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Çok çok çok karışığım zaten * Ben sana hala aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Ben sana hala aşığım İşte tam burda karşındayım Ya şimdi tut elimden Ya da bir daha söz etme özlemekten Çok çok çok karışığım zaten

Gözyaşlarımızın Tadı Aynı Gördüğüm rüyanın etkisinden olsa gerek Garip bir hisle uyandım bu sabah Ya bugün o günse, hayatın son günüyse İçimi korku sardı bu sabah * Sevdiğim şeyleri düşündüm, sevdiğim insanları Gördüğüm ve görmediğim yerleri Son kez uyandıysam ve yapamadığım şeyler varsa İçimi korku sardı bu sabah * Ya çok yalnızsam? Ya da bomboşsam? Zaten bıkmışsam? Zamanı harcamışsam? * Sen, ben, o, herkes aynı hikâyede Başı ve sonu aynı, gerisi farklı Bir yerden tutunduysak hayata Boşa geçirmemeli, bırakmamalı * Derdimiz, yaramız, acılarımız farklı olabilir Gözyaşlarımızın tadı aynı Değişik, çok başka gibi gözüken yaşamlar varsa da Pişmanlık herkes için acı olmalı * Ya çok cahilsem? Hiç sevmemişsem? Cesur olmamışsam? Zamanı harcamışsam? * Sen, ben, o, herkes aynı hikâyede Başı ve sonu aynı, gerisi farklı Bir yerden tutunduysak hayata Boşa geçirmemeli, bırakmamalı

Her Şey İnsanlar İçin Çok parçalandım... Parçalandıkça çoğaldım diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım Bir gün daha bitti Ama yarın yeni birgün diye inanmazsam, Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım * Bu da gelir geçer diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım, nasıl yaşarım * Her şey insanlar için Görmek öğrenmek için Bazen zor da olsa Her şey insanlar için Umut doğurmak için Hayatla seviştim... * Hiçbir şey boşuna yaşanmamıştır diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım Uyuyordum... Gözüm açıldı uyandım diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım * Bu da gelir geçer diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım, nasıl yaşarım * Her şey insanlar için Görmek öğrenmek için Bazen zor da olsa Her şey insanlar için Umut doğurmak için Hayatla seviştim...

Senin Adın Ne Bir adım daha gelirsen üstüme Bütün iyi niyetim anlamsız kalacak Son bir kez daha atarsan üstüme Zehirli oklarından sana dönecek Sus pus durmam sakinliğimden İnsaniyetle çözmeyi sevdiğimden İlle de savaşmaksa istediğin Cesaretin var mı yenik düşecek Bildiğin tek yol savaşmaksa Aklınla kalbin bir türlü buluşmuyorsa Senin adın ne, bana ismini söyle Senin adın ne, bana ismini söyle Senin adın ne, önce ismini söyle Neden böyle nefret dolusun söyle Senin derdin ne, önce derdini söyle Neden böyle nefret dolusun söyle Neden önce adını sordum biliyor musun Biraz kendine dönmen daha iyi olacak Bir adım daha atmadan önce Yolun nerde bitiyor baksan iyi olacak Çok mu anlamsız geldi adını sormam Kim olduğunu unutmandan olacak Gördün mü hala anlamaya çabalıyorum İyi niyet suyumdan kurumuş vadin ıslanacak Bildiğin tek yol savaşmaksa Aklınla kalbin bir türlü buluşmuyorsa Senin adın ne, bana ismini söyle Senin adın ne, bana ismini söyle Senin adın ne, önce ismini söyle Neden böyle nefret dolusun söyle Senin derdin ne, önce derdini söyle Neden böyle nefret dolusun söyle