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Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları)
Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları) Şarkı Sözleri
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Şebnem Ferah
Bülent Ortaçgil Şarkılar Bir Oyundur (Bülent Ortaçgil İçin Söylenmiş Bülent Ortaçgil Şarkıları)
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Zaman düşer ellerimden yere
Oradan tahtaboşa
Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya,
Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir
Dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına
Ve sen ben, değirmenlere karşı bile bile birer yitik
Savaşçı,
Akarız dereler gibi denizlere, belki de en güzeli böyle...
Uçurma uçar sözlüğümden, geri gelmeyecek bir kuş
Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş
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Güzel günler mi geçti
Yoksa biz mi çirkinleştik
Adını koymadığımız her gün yeni bir şey var
Yeşilmişik bir zamanlar
Kuruduk, koyu kahverengi
Tozu dumana katar yaşam
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
Babamın maaşı 60"ta bin lira
Benimkisi 83"te tam otuz bin lira
Bugün artık milyoneriz
Ama ekmek aslanın ağzında
Türk lirası dolar bazında
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
Birleştirmek için ayrılıyor insanlar
8Ee?) E'si bu, politikadır hep böyle
O günler kırmızıydı
Artık tümden alaca
Beyazın da beyazı
Yersen yani!
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
"Çalışan kazanır."dı
Öyle derdi büyükler
La Fontaine'nin karıncaları bile şaşkın
Hava aynı mavi ve pek moda
Ya da hercai menekşe
Özet olarak köşe dönmece
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
İntegralimi al abi
Limit sıfıra gider
İstediğini yap bana
Sessizlik sonsuzda nasıl olsa
***
İntegralimi al abi!
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