Şebnem Ferah

Zaman düşer ellerimden yere Oradan tahtaboşa Saatler çalışır izinsiz hep bir sonraya, Resimler sarı güneşsizlikten, duygular değişir Dostlar dağılır dört bir yana, kendi yollarına Ve sen ben, değirmenlere karşı bile bile birer yitik Savaşçı, Akarız dereler gibi denizlere, belki de en güzeli böyle... Uçurma uçar sözlüğümden, geri gelmeyecek bir kuş Yaşanmamış kırıntılar sadece bir düş

Güzel günler mi geçti Yoksa biz mi çirkinleştik Adını koymadığımız her gün yeni bir şey var Yeşilmişik bir zamanlar Kuruduk, koyu kahverengi Tozu dumana katar yaşam *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** Babamın maaşı 60"ta bin lira Benimkisi 83"te tam otuz bin lira Bugün artık milyoneriz Ama ekmek aslanın ağzında Türk lirası dolar bazında *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** Birleştirmek için ayrılıyor insanlar 8Ee?) E'si bu, politikadır hep böyle O günler kırmızıydı Artık tümden alaca Beyazın da beyazı Yersen yani! *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** "Çalışan kazanır."dı Öyle derdi büyükler La Fontaine'nin karıncaları bile şaşkın Hava aynı mavi ve pek moda Ya da hercai menekşe Özet olarak köşe dönmece *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** İntegralimi al abi Limit sıfıra gider İstediğini yap bana Sessizlik sonsuzda nasıl olsa *** İntegralimi al abi!