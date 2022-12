Şebnem Ferah

Niye bana her şey korku, her şey tasa Ne gece ne gündüz kaygısız Neden bütün yollar karanlığa Gecelerim uzun, ışıksız *** Aşk yarı yolda kaldı neyleyim Korkmuyorum, ben buyum böyleyim *** Yarınlar kadar yakın içimde fırtına Bu dalgasız deniz durgun, aldatır, inanma Yaslanıp gururumun kambur sırtına Kendime rağmen durmam, basar giderim *** Nereye gider yollar sır dağlara Denizler uçsuz, bucaksız Gözlerim arkadaş uzaklara Dalar gider ah faydasız

Nerde sözler of nerde yüreğim Ben de sevdim of sevmedi bilenim Ver elini sonsuza Al beni dünyadan of kalmadı sevenim *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan *** Nerden geldim of yolculuk nereye Belki söyler of sorarsam kadere Yok sevenim arzuyla Mezarlar bile küsmüş of kadınca ölene *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan