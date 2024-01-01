Şebnem Ferah

Gözümde canlanır koskoca Mazi Sevdiğim nerede ben neredeyim Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Bir Hayal Tufanı eser başımda Hangi Yana baksam durur karşımda Artık tüm Umutlar yabancı bana Onu aramaktan ben ne haldeyim﻿ * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber, mutluluktan bir Haber, mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı * Efkarım birikti sığmaz içime Bin Sitem etsem de azdır Kadere Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı