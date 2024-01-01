Şebnem Ferah

Vakti Geldi Şarkı Sözleri
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Gözümde canlanır koskoca Mazi
Sevdiğim nerede ben neredeyim
Suçumuz neydi ki ayrıldık böyle
Kaybolmuş benliğim, ben ne haldeyim
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Efkarım birikti sığmaz içime
Bin Sitem etsem de azdır Kadere
Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere
Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı
*
Bir Hayal Tufanı eser başımda
Hangi Yana baksam durur karşımda
Artık tüm Umutlar yabancı bana
Onu aramaktan ben ne haldeyim
*
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin Sitem etsem de azdır Kadere
Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere
Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı
*
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin Sitem etsem de azdır Kadere
Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere
Mutluluktan bir Haber, mutluluktan bir Haber,
mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı
*
Efkarım birikti sığmaz içime
Bin Sitem etsem de azdır Kadere
Gülmeyi unutan yaşlı Gözlere
Mutluluktan bir Haber ver Dilektaşı
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aynı mavi topta yaşıyoruz
tüm canlılar hep beraber
her kim söylerse yanılır
insandır tek hükümdar.
***
bir arpa boyu gidemedim
bunca yıldır bana sorsan
ne aklın alır, ne gönlün görür
ah sana yazık, yazık kör hükümdar.
***
kör hükümdar
kör hükümdar
kör hükümdar
***
biri varmış satmış
biri yemiş içmiş
biri kesip biçmiş doymamış hiç doymamış yine
biri vurmuş kırmış
biri yitmiş gitmiş
biri esmiş geçmiş
doymamış hiç doymamış.
***
bir arpa boyu gidemedim
bunca yıldır bana sorsan
ne aklın alır, ne gönlün görür
ah sana yazık, yazık kör hükümdar.
***
kime kaldı kim söyle bu dünya
yaptıkların kaldı mı yanına
bir gün gelir bakarsın ardına
bomboş bir dünya.
***
kör hükümdar
kör hükümdar
kör hükümdar
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