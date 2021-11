Şebnem Ferah

Makedonya göçmeni olan Şebnem Ferah, 12 Nisan 1972 yılında dünyaya geldi. Ailesindeki çoğu kişi müzikle ilgili olduğu için enstrümanlarla iç içe büyüdü. İlkokulda mandolin ve solfej dersleri aldı. Ferah’ın müzik hayatı özel dersler ve orkestralarla devam etti. Lisedeyken “Pegasus” isimli bir grupta çalışmaya devam etti. Hayalinde her zaman bir kız grubu kurmak vardı. Sedat Sarıca ile tanışınca bu hayalini gerçekleştirdi ve 1988 yılında Volvox isimli grubu kurdu. ODTÜ’de ekonomi okuyan Şebnem Ferah, şarkıcı olmak istediğinden emindi bu yüzden okulu 2.sınıfta bırakıp İstanbul’a yerleşti. İstanbul'a gelince İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldu. Özlem Tekin ile tanışınca Volvox grubuna onu da dahil etti. 94 yılında grubun eğitim gibi nedenlerle dağılması sonucu bireysel çalışmalarına devam etti. Şebnem Ferah tarafından hazırlanan ve gitar çalarak vokal yaptığı bir demo, TRT’deki “Kokteyl” programında yayınlandı. Bu yayını dinleyen Sezen Aksu, Ferah’ın ses gücüne hayran kaldı ve onunla tanışmak için her şeyi yaptı. Şebnem Ferah’ın müzik hayatında yeni bir sayfa açıldı. Kariyer hedeflerine ulaşırken ablası ölümcül bir hastalığa yakalandı ve ona bakarken “Deli Kızım Uyan” şarkısını yazdı. İskender Paydaş, Tarkan Gözübüyük, Demir Demirkan'la çalıştığı ve Sezen Aksu ve Onno Tunç’un da destek olduğu Kadın albümünü 1996 yılında yayımladı. Vazgeçtim Dünyadan isimli parçasına ilk klibini çekti ve uzu süre listelerde 1.numara olarak kaldı. 4 Nisan 1997’de ilk konserini İzmir Ege Üniversitesi’nde yaklaşık 6000 kişiden oluşan bir kalabalığa verdi. Aynı yıl ablası Aycan’ı kaybetti ve 2 yıl müziğe ara verdi. 30 Haziran 1999 tarihinde ise “Artık Kısa Cümleler Kuruyorum” isimli, melankoli ve hüzün dolu albümünü çıkardı. Bu albümden sonra yine uzun bir ara verdiği sırada 17 Ağustos 1999 depremi sırasında babasını kaybetti. Kötü bir dönemden daha geçen Şebnem Ferah 2 yıl aradan sonra müziğe daha da sarıldı ve 2001 yılında Perdeler isimli albümünü yayımladı. Albümdeki ilk klibini Perdeler isimli şarkısına çekti. Bir süre sonra Sigara şarkısına da klip çekildi. Hayranları tarafından yine büyük bir beğeni topladı. 4 Nisan 2003'te "Kelimeler Yetse" adlı albümünü dinleyicilerine sundu. Albümden Ben Şarkımı Söylerken, Mayın Tarlası, Gözlerimin Etrafındaki Çizgiler şarkılarına klip çekti. 2005 yılında Can Kırıkları isimli albümünü yayımladı. PowerTürk 2007 Müzik Ödüllerinde "En İyi Konser" ödülünü aldı. 2008 Müzik Ödülleri'nde ise "En İyi Kadın Sanatçı" ve yine "En İyi Konser" ödüllerine sahip oldu. Bu yıllarda Türkiye’de rock müzik adına yeni bir dönemi başlattı. 16 Aralık 2009 tarihinde "Benim Adım Orman" albümü müzik marketlerindeki yerini aldı. Albüm satışa çıktığı ilk hafta listelere 1 numaradan giriş yaptı. Albüm karamsar temasıyla eleştiri aldı. 2011 yılında annesi kalp krizi sonucu vefat etti. Yine müziğe ara verdi. 2013 yılında Od isimli albümünü yayımladı. Klipleriyle her zamanki gibi ilk sıralarda yer aldı. Son olarak 2018’de Parmak İzi isimli albümünü çıkardı. Albüme çekilen ilk video klibi Küllerinden adlı parça oldu. Albümdeki ikinci klip ise Koridor isimli şarkıya çekildi.