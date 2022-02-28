Şebnem Ferah

Kadın Şarkı Sözleri
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Niye bana her şey korku, her şey tasa
Ne gece ne gündüz kaygısız
Neden bütün yollar karanlığa
Gecelerim uzun, ışıksız
***
Aşk yarı yolda kaldı neyleyim
Korkmuyorum, ben buyum böyleyim
***
Yarınlar kadar yakın içimde fırtına
Bu dalgasız deniz durgun, aldatır, inanma
Yaslanıp gururumun kambur sırtına
Kendime rağmen durmam, basar giderim
***
Nereye gider yollar sır dağlara
Denizler uçsuz, bucaksız
Gözlerim arkadaş uzaklara
Dalar gider ah faydasız
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Denize açıldım sevmeye, sevilmeye
Anladım sevmek gibisi yok
Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye
Damlalarda yüzmek gibisi yok
***
Yokluğun varlığın bir
Dünüm yok, yarınım sır
***
Nasıl inanırım sana?
Bu yürek ağır bana
Sevgin öyle uzaklarda
Nefes alsan da yanımda
***
Bu aşk fazla sana
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Gece geçmez gündüz olmaz
Can bu dünyaya dayanmaz neden
Haykırdım dağlara duymaz
Bekledim günlerce yok ki gelen
***
Karlı dağların ardında biri yaşarmış
Bulut olur yağmur olur bize bakarmış
Hem yakın hem uzakmış, yanakları al almış
***
Deli kızım uyan
Söylenenler yalan
Deli kızım uyan
Bir tek sensin duyan
***
Yerde oldum gökte oldum
Sormayın halim ah başım duman
Gönül uslanmayı bilmez
Düşlerim gerçek, gerçeğim yalan
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Nerde sözler of nerde yüreğim
Ben de sevdim of sevmedi bilenim
Ver elini sonsuza
Al beni dünyadan of kalmadı sevenim
***
Yürekler alınmaz pulla parayla
Kim yenmiş kaderi duayla
***
Gelinlik giymeden ışığı görmeden
Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan
Kaderi yenmeden utandım kendimden
Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan
***
Nerden geldim of yolculuk nereye
Belki söyler of sorarsam kadere
Yok sevenim arzuyla
Mezarlar bile küsmüş of kadınca ölene
***
Yürekler alınmaz pulla parayla
Kim yenmiş kaderi duayla
***
Gelinlik giymeden ışığı görmeden
Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan
Kaderi yenmeden utandım kendimden
Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan
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Sokaklar sakin geceler karabasan
Ellerim titrer
Kim bu ben kim bu susan
Ne soran var ne bilen sebebim yok
***
Bana kıyan erkeğim sen gül
Vazgeçtim rüyalardan
Beni sevmezsen yağmurları sev
Bulutlar ağlasın sen gül güneş doğsun yeniden
***
Gidiyorum gözüm yaşlı
Hatıran har yüreğime
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın üzerime
***
Gidiyorum gözüm yaşlı
Ah yine yol yol üstüne
Sen sev yağmurları
Yağmurlar yağsın yüzüme...
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Al beni istersen, sevgim içimde
Gökyüzüm masmavi
Çığlıklar gökyüzümde
Al beni yanına, dünyadan koru
Yeniden öğret dünyadaki yolu
Tanrım
***
Hayalim var, ümidim çok
Sebebim var, dönüşüm yok
***
Yeniden doğup gelsem
Çocuk kalır büyümezdim
Açılan penceremden
Yine seni severdim
***
Al beni istersen, sevgim içimde
Gökyüzüm masmavi
Çığlıklar gökyüzümde
Al beni istersen, korkum içimde
Umudum isyanda
İsyanım karanlıkta
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