Geçmişe Yolculuk Şarkı Sözleri
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Şebnem Ferah
Geçmişe Yolculuk
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Bugün kendimi kuru yapraklarla kaplı
Çıkmaz bir sokağa benzetiyorum
Sadece o sokakta yaşayanlar
Üzerimden gelip geçiyor
Bugün kendimi odalarından çoğu boş
Bazen dolan bir otel gibi hissediyorum
İçimden ne hayatlar, ne hikâyeler, ne aşklar
Geçip gidiyor
Ben böyle değildim
Ne zaman kayboldum
Rüzgârla dans ederdim
Ne zaman savruldum
Bir ses duydum
Geçmiş zamandan
Bir ses duydum
Küçük bir kızdan
Bir bilet istiyorum
Sadece gidiş olsun
Çocukluğun saflığına
Gidip orada yaşamam gerek
Bilet istiyorum
Tek kişilik olsun
Yarına çıkabilmem için
Heyecanı hatırlamam gerek
Bugün kendimi parktaki bir bank gibi
Sessiz ve sabit hissediyorum
Geceleri üzerimde şehrin ışıkları
Yatıp uyuyor
Bugün kendimi tonlarca yük taşıyan
Gemilerin denizi gibi hissediyorum
Kaldırma kuvvetim var
Ama şehrin atıkları içime akıyor