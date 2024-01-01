Şebnem Ferah

Bugün kendimi kuru yapraklarla kaplı Çıkmaz bir sokağa benzetiyorum Sadece o sokakta yaşayanlar Üzerimden gelip geçiyor Bugün kendimi odalarından çoğu boş Bazen dolan bir otel gibi hissediyorum İçimden ne hayatlar, ne hikâyeler, ne aşklar Geçip gidiyor Ben böyle değildim Ne zaman kayboldum Rüzgârla dans ederdim Ne zaman savruldum Bir ses duydum Geçmiş zamandan Bir ses duydum Küçük bir kızdan Bir bilet istiyorum Sadece gidiş olsun Çocukluğun saflığına Gidip orada yaşamam gerek Bilet istiyorum Tek kişilik olsun Yarına çıkabilmem için Heyecanı hatırlamam gerek Bugün kendimi parktaki bir bank gibi Sessiz ve sabit hissediyorum Geceleri üzerimde şehrin ışıkları Yatıp uyuyor Bugün kendimi tonlarca yük taşıyan Gemilerin denizi gibi hissediyorum Kaldırma kuvvetim var Ama şehrin atıkları içime akıyor