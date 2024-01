Şebnem Ferah

Çok parçalandım... Parçalandıkça çoğaldım diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım Bir gün daha bitti Ama yarın yeni birgün diye inanmazsam, Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım * Bu da gelir geçer diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım, nasıl yaşarım * Her şey insanlar için Görmek öğrenmek için Bazen zor da olsa Her şey insanlar için Umut doğurmak için Hayatla seviştim... * Hiçbir şey boşuna yaşanmamıştır diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım Uyuyordum... Gözüm açıldı uyandım diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım * Bu da gelir geçer diye inanmazsam Nasıl yaşarım, nasıl yaşarım, nasıl yaşarım * Her şey insanlar için Görmek öğrenmek için Bazen zor da olsa Her şey insanlar için Umut doğurmak için Hayatla seviştim...

Öyle şeyler söyleyebilmek isterdim ki anlatabilmek Her kelimesi seni çeksin saklasın bir yerlerde; derin of * Öyle şeyler gösterebilmek isterdim ki resmedebilmek Rüzgar olmak isterdim ki eseyim etrafında; serin of * Bu bir rüya bu bir dua Ne dersen de, öyle olsun * Rüzgara karşı uçmaya çalıştım Gözlerim kapalı seni aradım, seni aradım Körebe oynar gibi El yordamıyla, sezgiyle * Çocukken sahip olduğum kırmızı rugan ayakkabılar Onlar da senin gibi çok tatlıydılar ama; Canımı yakardılar Acıtırdılar * Öyle bir ilaç bulabilmek isterdim ki kurtulabilmek Aşka dair bıraktığın korkulardan ama yaram çok derin of * Bıçakla keser gibi kesip atabilmek bütün her şeyi Kesebiliyorsan ruhumu, dene; duygularımı, yüreğimi; beni Of * Bu bir rüya bu bir dua * Ne dersen de, öyle olsun * Rüzgara karşı uçmaya çalıştım Gözlerim kapalı seni aradım, seni aradım Körebe oynar gibi El yordamıyla, sezgiyle * Çocukken sahip olduğum kırmızı rugan ayakkabılar Onlar da senin gibi çok tatlıydılar ama; Canımı yakardılar Acıtırdılar