Şebnem Ferah

Günaydın Sevgilim Günaydın sevgilim *** Keşke hayat her gün böyle Senle dolu aşkınla dolu olsa Keşke hayat her gün böyle Senle başlasa sürpriz dolu olsa *** Hep böyle cömert kibar davransa Bizi üzmeden başbaşa bıraksa *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Kahvaltıdan önce Biraz daha sevişelim mi *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Her şeyi bir yana bırakıp Bütün gün film izleyelim mi *** Keşke güneş her gün böyle Sımsıcak pırıl pırıl olsa Keşke herkes her gün böyle Kıpır kıpır hayat dolu olsa *** Her şey yolunda gitse durmasa Üzüntüler upuzun bir tatile çıksa *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Kahvaltıdan önce Biraz daha sevişelim mi *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Her şeyi bir yana bırakıp Bütün gün film izleyelim mi *** Günaydın sevgilim

Sigara Aslında ben de isterim Emeklemeden koşmayı Güzel elbiselerle Makyaj yapıp dolaşmayı Aslında ben de isterim Düşünmeden konuşmayı Küçük bir oyun içinde Önemli kişi olmayı *** Aklımdan geçen sözler Kalbimden gelen sesler Hepsi bir orman oldu Bir kibritle yok oldu Ben sigara dumanımın altında Yana yana en sonunda kül oldum Sen kibritin hiç yanmayan ucunda Birinin hayatından geçmiş oldun *** Aslında ben de isterim Emeklemeden koşmayı Güzel elbiselerle Makyaj yapıp dolaşmayı Aslında ben de isterim Düşünmeden konuşmayı Küçük bir oyun içinde Önemli kişi olmayı *** İyi dostlar biriktirdim Hepsi ailem oldu Küçük bir aşk yetiştirdim Düzene yenik düştüm Ben sigara dumanımın altında Yana yana en sonunda kül oldum Sen kibritin hiç yanmayan ucunda Birinin hayatından geçmiş oldun