Şebnem Ferah

Herkes bilsin istedim nasıl sevdim ben Herkes duysun istedim neye direndim ben Neler gördü gözlerim, neler duydum dinledim Aşk böyleyse sevmeyin, sevmeyin beni, of, beni... Zaman dursun istedim bugün pes ettim ben Her şey sussun istedim, masal olayım ben Neler gördü gözlerim, neler duydum dinledim Aşk böyleyse sevmeyin, sevmeyin beni, of, beni...