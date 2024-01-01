Şebnem Ferah

Hangi gün hangi an Üzülsem ağlasam Halime güldünüz * Ne yapsam ne etsem Olmadı anlayan Aşkı çok gördünüz * Çekilin yanımdan Gelmeyin üstüme İyi gün dostlarım Tutmayın elimden, tutmayın elimden * Tutmayın elimden * Hangi gün hangi an Bir omuz arasam Uzakta oldunuz * Ne yapsam ne etsem Olmadı anlayan Dostluğu çok görüdünüz * Çekilin yanımdan Gelmeyin üstüme İyi gün dostlarım Tutmayın elimden, tutmayın elimden * Tutmayın elimden Çekilin yanımdan Gelmeyin üstüme İyi gün dostlarım Tutmayın elimden, tutmayın elimden