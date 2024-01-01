İyi Gün Dostlarım Şarkı Sözleri
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Şebnem Ferah
İyi Gün Dostlarım
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Hangi gün hangi an
Üzülsem ağlasam
Halime güldünüz
*
Ne yapsam ne etsem
Olmadı anlayan
Aşkı çok gördünüz
*
Çekilin yanımdan
Gelmeyin üstüme
İyi gün dostlarım
Tutmayın elimden, tutmayın elimden
*
Tutmayın elimden
*
Hangi gün hangi an
Bir omuz arasam
Uzakta oldunuz
*
Ne yapsam ne etsem
Olmadı anlayan
Dostluğu çok görüdünüz
*
Çekilin yanımdan
Gelmeyin üstüme
İyi gün dostlarım
Tutmayın elimden, tutmayın elimden
*
Tutmayın elimden
Çekilin yanımdan
Gelmeyin üstüme
İyi gün dostlarım
Tutmayın elimden, tutmayın elimden