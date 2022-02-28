Şebnem Ferah

Biriyle fena halde konuşmaya ihtiyacım var Biriyle fena halde dertleşmeye Evimde ne sıcak bir tabak yemeğim var Ne de televizyonun sesinden başka ses *** Ama içimde bi yerlerde sabır taşı gizli sanki Doğduğum günden bugüne orda duruyor Sessiz bir kaya düşün deniz kıyısında yalnız Dalgalara göğüs gerip soğuktan üşüyor *** Ne ahlak ne de sevgi gökten dünyaya indi İnsanlık istedi keşfetti hepsini Dün doğmuş bir bebeğe bile girebilen mikrop misali İçimizde hem kötü var hem iyi *** Hangisi daha güçlü diye beklemektense Heyecanla attım kendimi dans pistine *** Ayrı ayrı hepsiyle dans edecektim Biraz sohbet ederek çözmeyi deneyecektim Neden böyle olmuşuz nerelerde kaybolmuşuz Aklımdaki soruların hepsini soracaktım *** Senin ne haddine böyle şeylerle uğraşmak? Diye soran hazırcı tembel sen misin? Böyle yaşlanmak olmaz seninki eskimek, çökmek Ruhu küskün bomboş bir bedensin *** Kelimeler yetse daha neler neler buldum Elimle koymuş gibi huzurluyum Geniş ve loş bir yer istersen sen de bir uğra Doğru yanlış iyi kötü herkes orda *** Hangisi daha güçlü diye beklemektense Heyecanla attım kendimi dans pistine *** Ayrı ayrı hepsiyle dans edecektim Biraz sohbet ederek çözmeyi deneyecektim Neden böyle olmuşuz nerelerde kaybolmuşuz Aklımdaki soruların hepsini soracaktım