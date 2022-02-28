Şebnem Ferah

Siyah beyaz bir film gibiydin Herkes uyurken izlediğim Sevgilim benim çok özledim *** Her zaman gitmek istediğim Tatil yerleri gibiydin dergi sayfalarında Hiç gidemediğim *** Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak Kalbim ellerim kadar küçük değil Kalbim ellerim kadar küçük değil *** En çok sevdiğim şarkıydın Herkesten çok sevildin Sevgilim benim çok özledim *** Ben küçük bir kız heyecanlı Oyuncaklarım tahtadandı Hepsi kırıldı yapıştırdım