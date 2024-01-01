Şebnem Ferah

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Bu yanan Ateşin son ak Koru
Sesime uyansan var mıdır Yolu
O durun Güneşin ısıtırken Suyu
Ben anadan üryan, anadan üryan
Yaralıyım evet tepeden tırnağa
Kim değil ki söyle bana
Bıraktığın Emanetten sevgisizlik
Büyük Sefalet, en büyük Sefalet
Her şey, herkes, en son Adres silinmiş gözükse de
Umudu bulmanın var bir Yolu
Aldığın, verdiğin Nefes Kalbine çarpıyorsa
Varsın gözüksün siyahtan Koyu
Bu garip Ateşin Ortasında
Sevgiyi bulduk bir şarkıda
İnsan evladının Göz Yaşında
Biz anadan üryan, anadan üryan
Yaralıyız evet, tepeden tırnağa
Kim değil ki söyle bana
Sağır eden o kirli Ses
Altı üstü bir Rivayet, sadece Rivayet
Her şey, herkes, en son Adres silinmiş gözükse de
Umudu bulmanın var bir Yolu
Aldığın, verdiğin Nefes Kalbine çarpıyorsa
Varsın gözüksün siyahtan Koyu
Canım Kardeşim umudu kaybetme
Yaşamana bak sarılıp kendine
Masum bir Uyanış yeter bize
Duygularımız üryan, anadan üryan
Her şey, herkes, en son Adres silinmiş gözükse de
Umudu bulmanın var bir Yolu
Aldığın, verdiğin Nefes Kalbine çarpıyorsa
Varsın gözüksün siyahtan Koyu
-
Gün ağarırken gir kapımdan
Dilsiz olmuşken yutkunmaktan
Ağlarken içimde içimde
Tam uyanacakken dursun zaman
***
Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
Son günü beklerken, son sesi dinlerken
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
***
Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan
Yorgun düştüm denge bulmaktan
En son cümleye hapsolmaktan
Başka bir yol var
***
Siz dağılırken, gir kapımdan
Biçare olmuşken susuzluktan
Bir umut olsa, doğsa içimde
Tam uyanacakken dursa zaman
Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
Son günü beklerken, son sesi dinlerken
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
***
Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan
Yorgun düştüm denge bulmaktan
En son cümleye hapsolmaktan
Başka bir yol var
***
Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
Son günü beklerken, son sesi dinlerken
Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben
***
Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan
Yorgun düştüm denge bulmaktan
En son cümleye hapsolmaktan
Başka bir yol var
-
Bu puslu bekleyiş sona ermeden önce
Olur da zamanım yetmezse
Ayna, ayna, ayna söyle ona
Yakarım gemileri de limanları da
***
Hep yasla yaşamak nasıldır bilir misin
Hiçbir şeyden korkmamak
Ayna, ayna, ayna söyle bana
Yakarım gemileri de limanları da
***
Bana aşktan bahset, çok sevmekten
Sonra vazgeçtiğinden
Söz verdiğinden
Sonra pişmanlığından
***
Gemileri de limanları da
Her şeyi yakarım, anıları da
***
Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden
Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden
***
Bu sessiz film bitip perde inmeden önce
Akan yazılar sana görünmezse
Ayna, ayna, ayna söyle ona
Yakarım gemileri de limanları da
***
Hep yasta yaşamak nasıldır bilir misin
Güldüğün her an biraz ağlamak
Ayna, ayna, ayna söyle bana
Yakarım gemileri de limanları da
***
Bana aşktan bahset, çok sevmekten
Sonra vazgeçtiğinden
Söz verdiğinden
Sonra pişmanlığından
***
Gemileri de limanları da
Her şeyi yakarım, anıları da
***
Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden
Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden
-
Aklımda kim bu kim böyle sakin yaklaşıyor
Kalbimde son Eylül kuru bir Gül bende duruyor
Neredeyse hiç kimse hiç bir Buse Hatır sormuyor
Belki bir Saniye bazen birden Umut doğuyor
Gel yaklaş korkmadan
Gün son kez batmadan
Üstünden geçtiler Kalbimin
Kıramazsın, üstünden geçtiler Kalbimin
Kıramazsın, zaten üstünden geçtiler Kalbimin
Yalnızsan her Nefes gür bir Ses, sağır ediyor
Erkenden hür esen kara Yelden Gemiler kaçıyor
Gel yaklaş korkmadan
Gün son kez batmadan
Üstünden geçtiler kalbimin
Kıramazsın, üstünden geçtiler Kalbimin
Kıramazsın, zaten üstünden geçtiler Kalbimin
-
Uzun, uzun, uzun, uzun bir Koridor
Düşün, adım, adım, adım, adım gittiğim bir Vurgun
Kendimden ve senden, başıma gelen en, en güzel şeylerden
Aklımdan, Fikrimden
Zaten hiç yokmuşsun
*
Yavaş, yavaş, yavaş, yavaş gittiğimi düşün
Ağır, ağır, ağır, ağır eksilirken Yükün
Omzundan, Göğsünden, geride kalan en, en güzel Günlerden
Sevgimden, Ömrümden
Zaten hiç yokmuşsun
-
Sustuklarım mıyım söylediklerim mi
Bulduklarım mıyım kaybettiklerim mi
Aldıklarım mıyım verdiklerim mi
Seçtiklerim miyim vazgeçtiklerim mi
*
Yazdıklarım mıyım sildiklerim mi
Devrimlerim mi evrimlerim mi
Kaldıklarım mıyım gittiklerim miyim
Ektiklerim miyim biçtiklerim mi
*
Sevdiğim, sövdüğüm, yaktığım, bozduğum her an şahit Dünyanın Gözü
Öldüğüm, dirildiğim, gittiğim, döndüğüm her yer şahit bir Parmak İzi
Parmak İzi
*
Övdüklerim miyim yerdiklerim mi
Kabullerim miyim reddettiklerim mi
Kaldıklarım mıyım geçtiklerim mi
Yaktıklarım mıyım söndürdüklerim mi
*
Bindiğim, çıktığım, koştuğum, durduğum her an şahit Dünyanın Gözü
Islandığım, delirdiğim, öldüğüm, esaretim herkes şahit bir Parmak İzi
Parmak İzi
-
Önüm kapkaranlık
Nasıl aydınlanır
Ben yanmazsam
Sen yanmazsan
*
Dağılmış ses seda
Nasıl anlamlanır
Yorulmaz, koşmaz, görmez, bakmaz, sevmez, bilmez, hiç duymazsam
*
Aşk, acı, devrim, vicdan
Hak, umutla yoğrulmazsan
Önüm kapkaranlık
Nasıl aydınlanır
Ben yanmazsam
Sen yanmazsan
Dağılmış ses seda
Nasıl anlamlanır
*
Düşünmez, sormaz, düşmez, kalkmaz, sevmek bilmez, anlamazsam
Aşk, acı, devrim, tutku
Hak, umutla yoğrulmazsan
Dilimin ucunda bir cümle durur ve dünya
*
Yıkılırsa şarkılar asla yalan söylemezler
Kalemim şahit benim tek bildiğim, tek kurşun
Atılarsa şarkılar asla yalan söylemezler
Önüm kapkaranlık
*
Nasıl aydınlanır
Ben yanmazsam
Sen yanmazsan
Dağılmış ses seda
*
Nasıl anlamlanır
Yorulmaz, koşmaz, görmez, bakmaz, sevmez, bilmez, hiç duymazsam
Aşk, acı, devrim, tutku
Hak, umutla yoğrulmazsam
*
Dilimin ucunda bir cümle durur ve dünya
Yıkılırsa şarkılar asla yalan söylemezler
Kalemim şahit benim tek bildiğim, tek kurşun
Atılarsa şarkılar asla yalan söylemezler
-
Evrenin Tozuyum
Annemin Kızıyım
Verenin Sözüyüm
Anlat belki anlarım
*
Yer Ayaklarımın altında dans ediyor
Gök Başımın tam üstünde Yaş döküyor
En uzun Uyku bu derinden Ses geliyor
Başka bir Şarkının Tonundan veda ediyor
*
En son Tango
En son Tango
*
Evrenin Tozuyum
Annemin Kızıyım
Verenin Sözüyüm
Anlat belki anlarım
*
Bak Çiçeklere Kış ortasından Güneş açıyor
İnsan bir Yalanın arkasından bilip koşuyor
Kendi Sözlerimin ardında dağ duruyor
Kah Düğün kah Cenaze oldu Hayat geçiyor
*
En son Tango
En son Tango
*
Evrenin Tozuyum
Annemin Kızıyım
Verenin Sözüyüm
Anlat belki anlarım
-
Ah, ah Annem
Bugün öldüm ben
Bir Düğmeyle
Delip geçti tam Göğsümden
*
Tahrik olmuş
Aklı durmuş
Davetkarmış her Halim
O masum, ben namussuz
*
Çaldığınız Hayallerim
Bağladığınız Ellerim
Kimse duymadı Sesimi
Kaç kez öldürdünüz
*
Gömdünüz konuştunuz
Hapse girip çıktınız
Elleriniz kollarınız hala sürüyor
Tecavüz
*
Ah, ah Annem
Bugün vuruldum ben
Bir an Yıllar sürdü
Kan yağdı Gökyüzünden
*
Bana
Yükleyip rahatlamak
Sözde namusunuzla
Kaç kez öldürdünüz
*
Gömdünüz konuştunuz
Öyle kirli Ruhunuz
Sahte Namusunuzla hala sürüyor
Tecavüz
*
Ah, ah Dünya
Bir doğurdun, bin öldürdün
Gücüm yetmedi
Kendine iyi bak Dünya
-
Ruhum kükrer, Ruhum her Gece
Damla damla akar Rimellerim
Boş bir Koltuk dinler sakince
Bir kendime geçmez Sözlerim
*
Üç beş Metre Beyaza girmeden önce
Eğilmeden, bükülmeden her zaman
Aynı Defterden çıkmış binlerce
Düşünce Cümle, Hece, Harf ve İnsan
*
Vicdan, Vicdan
Üstümüze, yağ üstümüze
Senden doğsun tüm Anlamlar
Dinlesin İnsan
*
Yağ yeniden
Yağ üstümüze
Senden gelsin geçsin Zaman
Sende dursun toplansın Vicdan, Vicdan
*
Ruhum kükrer, Ruhum her Gece
Bin kez düşer tekrar kalkarım
Benim kutup Yıldızım bir başka yerde
Saklar, korur, dinler, anlarım
*
Üç beş Metre Beyaza girmeden önce
Eğilmeden, bükülmeden her zaman
Aynı Defterden çıkmış binlerce
Düşünce Cümle, Hece, Harf ve İnsan
*
Vicdan, Vicdan
Üstümüze, yağ üstümüze
Senden doğsun tüm Anlamlar
Dinlesin İnsan
*
Yağ yeniden
Yağ üstümüze
Senden gelsin geçsin Zaman
Sende dursun toplansın Vicdan, Vicdan