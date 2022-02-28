Şebnem Ferah

Bu puslu bekleyiş sona ermeden önce Olur da zamanım yetmezse Ayna, ayna, ayna söyle ona Yakarım gemileri de limanları da *** Hep yasla yaşamak nasıldır bilir misin Hiçbir şeyden korkmamak Ayna, ayna, ayna söyle bana Yakarım gemileri de limanları da *** Bana aşktan bahset, çok sevmekten Sonra vazgeçtiğinden Söz verdiğinden Sonra pişmanlığından *** Gemileri de limanları da Her şeyi yakarım, anıları da *** Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden *** Bu sessiz film bitip perde inmeden önce Akan yazılar sana görünmezse Ayna, ayna, ayna söyle ona Yakarım gemileri de limanları da *** Hep yasta yaşamak nasıldır bilir misin Güldüğün her an biraz ağlamak Ayna, ayna, ayna söyle bana Yakarım gemileri de limanları da *** Bana aşktan bahset, çok sevmekten Sonra vazgeçtiğinden Söz verdiğinden Sonra pişmanlığından *** Gemileri de limanları da Her şeyi yakarım, anıları da *** Bana aşktan bahset, tek gerçeğinden Belki o gün doğar kalbim yine küllerinden

Gün ağarırken gir kapımdan Dilsiz olmuşken yutkunmaktan Ağlarken içimde içimde Tam uyanacakken dursun zaman *** Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var *** Siz dağılırken, gir kapımdan Biçare olmuşken susuzluktan Bir umut olsa, doğsa içimde Tam uyanacakken dursa zaman Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var *** Al senin olsun, al ne olursun, al benim ömrümden Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben Son günü beklerken, son sesi dinlerken Faili meçhul, bir deli maktul, bir sır olursam ben *** Bil ki bazen güçlü, bazen kırılgan Yorgun düştüm denge bulmaktan En son cümleye hapsolmaktan Başka bir yol var