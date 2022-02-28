Şebnem Ferah

Mayın tarlasında dolaşıp durmuşum aşk sanıp da Herkes arkamdan bağırmış kimseyi duymamışım Savaş filmlerinde olur ya yaralı yaralı devam etmişim Sonuna kadar aşk ya yanımdasın sanmışım *** Mayın tarlasında yürüyüp durmuşum aşk sanıp da Tel örgülerde durmamış bir delikten geçmişim Her şey bana dur demiş kulağım darbe almış duymamışım Sonuna kadar aşk ya sadece inanmışım *** Koşmuşum düşmüşüm kalkmışım Sevişmek sevmekten gelir inanmışım Elimden tuttuğunda öyle bir güvenmişim ki Bize bir şey olmaz sanmışım *** Mayın tarlasında bir adam sevmişim aşk sanıp da Soyunup korkusuzca çırılçıplak kalmışım Aşk filmlerinde olur ya işte öyle sevmişim Sonunda bedenim sağlam bulunmuş yüreğim paramparça

Biriyle fena halde konuşmaya ihtiyacım var Biriyle fena halde dertleşmeye Evimde ne sıcak bir tabak yemeğim var Ne de televizyonun sesinden başka ses *** Ama içimde bi yerlerde sabır taşı gizli sanki Doğduğum günden bugüne orda duruyor Sessiz bir kaya düşün deniz kıyısında yalnız Dalgalara göğüs gerip soğuktan üşüyor *** Ne ahlak ne de sevgi gökten dünyaya indi İnsanlık istedi keşfetti hepsini Dün doğmuş bir bebeğe bile girebilen mikrop misali İçimizde hem kötü var hem iyi *** Hangisi daha güçlü diye beklemektense Heyecanla attım kendimi dans pistine *** Ayrı ayrı hepsiyle dans edecektim Biraz sohbet ederek çözmeyi deneyecektim Neden böyle olmuşuz nerelerde kaybolmuşuz Aklımdaki soruların hepsini soracaktım *** Senin ne haddine böyle şeylerle uğraşmak? Diye soran hazırcı tembel sen misin? Böyle yaşlanmak olmaz seninki eskimek, çökmek Ruhu küskün bomboş bir bedensin *** Kelimeler yetse daha neler neler buldum Elimle koymuş gibi huzurluyum Geniş ve loş bir yer istersen sen de bir uğra Doğru yanlış iyi kötü herkes orda *** Hangisi daha güçlü diye beklemektense Heyecanla attım kendimi dans pistine *** Ayrı ayrı hepsiyle dans edecektim Biraz sohbet ederek çözmeyi deneyecektim Neden böyle olmuşuz nerelerde kaybolmuşuz Aklımdaki soruların hepsini soracaktım