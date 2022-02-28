Şebnem Ferah

Eğer olduğun gibi geleceksen Olduğum gibi seveceksen Merhaba, zamanın ellerinden Merhaba, tut vakit kaybetmeden *** Dünyanın bütün günlerinden En güzel günü bugün olsun *** Hayattan hayallerinden istediğinden bahset Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et *** Eğer olduğun gibi geleceksen Olduğun gibi görüneceksen Merhaba, zamanın gözlerinden Merhaba, bak vakit kaybetmeden *** Dünyanın bütün nehirlerinden Sözlerimiz seslerimiz aksın Hayattan hayallerinden istediğinden bahset Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et *** Tam olduğun gibi tam göründüğün gibi Tam hissettiğin gibi istediğin gibi *** Hayattan hayallerinden istediğinden bahset Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et *** Hayattan hayallerinden istediğinden bahset Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et

Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile İçimdeki bu korku, gözümdeki bu yaş bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile Yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana *** Yeter bana Yeter bana Yeter bana