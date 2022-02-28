Sevgiler Şarkı Sözleri
Şebnem Ferah Sevgiler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Ferah Sevgiler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sevgiler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Eğer olduğun gibi geleceksen
Olduğum gibi seveceksen
Merhaba, zamanın ellerinden
Merhaba, tut vakit kaybetmeden
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Dünyanın bütün günlerinden
En güzel günü bugün olsun
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Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
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Eğer olduğun gibi geleceksen
Olduğun gibi görüneceksen
Merhaba, zamanın gözlerinden
Merhaba, bak vakit kaybetmeden
***
Dünyanın bütün nehirlerinden
Sözlerimiz seslerimiz aksın
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
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Tam olduğun gibi tam göründüğün gibi
Tam hissettiğin gibi istediğin gibi
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Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
***
Hayattan hayallerinden istediğinden bahset
Düşünden düşündüklerinden hepsi olmuş farz et
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Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile
Olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile
Her şey seninle güzel, bu toprak bu taş bile
İçimdeki bu korku, gözümdeki bu yaş bile
***
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
***
Her şey seninle güzel, duyduğum bu ses bile
Yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile
Her şey seninle güzel, bu yağmur bu kar bile
Yüzümdeki gözyaşının izleri, onlar bile
***
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
***
Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa
Seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana
***
Yeter bana
Yeter bana
Yeter bana