Şebnem Ferah

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Hangi acılar, hangi anılar
Eskimez zamanla?
Hangi kalp temiz, hangi gerçek iz
Aşınmaz yağmurda?
Her şeyi gören, bilenler
Anlatın, neden dönmezler gidenler?
Giden gelmiyor, geri dönmüyor
Oyunun sonunda, sonunda!
Giden gelmiyor, hayat denilen şey
Bir ipin ucunda, ucunda!
Hangi büyük aşk, hangi büyük kin
Yok olmaz zamanla?
Hangi yanardağ, hangi fırtına
Durulmaz dünyada?
Her şeyi gören, bilenler
Anlatın, neden dönmezler gidenler?
Giden gelmiyor, geri dönmüyor
Oyunun sonunda, sonunda!
Giden gelmiyor, hayat denilen şey
Bir ipin ucunda, ucunda!
-
Bugün resmine dokundum ben
Öptüm yine yine
Zaman ağır ol henüz erken
Demek için güle güle
***
Sesini özledim
Özledim çok
Haberim yok
Durmuş dünya niye
***
Seninle birlikte kaybolanları
Arıyorum başka şeylerde
Aşk şarkısı değil bu
Geldi içimden
Gülümse bir kez benim için eğer duyuyorsan
***
Nehrim ol gel ak yine,
Kelebek ol gel uç yine
Çiçeğim ol gel aç yine
Rüzgar ol
-
Siyah beyaz bir film gibiydin
Herkes uyurken izlediğim
Sevgilim benim çok özledim
***
Her zaman gitmek istediğim
Tatil yerleri gibiydin dergi sayfalarında
Hiç gidemediğim
***
Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu
Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak
Kalbim ellerim kadar küçük değil
Kalbim ellerim kadar küçük değil
***
En çok sevdiğim şarkıydın
Herkesten çok sevildin
Sevgilim benim çok özledim
***
Ben küçük bir kız heyecanlı
Oyuncaklarım tahtadandı
Hepsi kırıldı yapıştırdım
-
Yüreksiz gözlerin olduğu bu yerde
Herkes gibi benim de yerim var
Yüzümden gitmeyen acı gülüşte
Hiç sönmeyen yangınların izi var
*
Yıktım duvarları, yaramı sardım
Yalnızca bildiğim bir şarkı var
Ne iz, ne söz; eski bir şey kalmasın ardımda
*
İsmi bilinmez bir yerlere yolcuyum
Dikensiz gül olmaktansa kardelen olurum
Bizler büyürken durmaz, büyür oyunlar
Bütün oyunlarda herkes kadar benim de payım var
-
Ay ışığına vuruldum ben
Çok uzaklarda olsa da
Sonumuzu bile bile seviştim ben
Artık gece hiç olmasa da
*
Ay ışığına vuruldum ben
Başka dünyaya yansa da
Çok zor geçen günün ardından uyurken ben
Odam hep ışıksız kalmışsa da
*
Bu ev artık yuva değil
Bütün eşyalar üst üste terketmeden önce
-
Herkes bilsin istedim nasıl sevdim ben
Herkes duysun istedim neye direndim ben
Neler gördü gözlerim, neler duydum dinledim
Aşk böyleyse sevmeyin, sevmeyin beni, of, beni...
Zaman dursun istedim bugün pes ettim ben
Her şey sussun istedim, masal olayım ben
Neler gördü gözlerim, neler duydum dinledim
Aşk böyleyse sevmeyin, sevmeyin beni, of, beni...
-
Biraz sarhoş, biraz âşığım ben
Uyurken siz umudu ararım
Yok ellerimde aşkım
Yok, ne üzgün ne kırgınım
*
Üvey çocuk olmadım,
Üvey anne olmadım
Üvey insanlık mı alın yazım?
Aşkına doyamadım,
Karardı aydınlığım
Üvey aşklar mıymış alın yazım?
*
Acıyı da derdi de severim ben
Yanımdan geçer, beni büyütürler
Yok, yok olmaz inancım
Yok, ne üzgün ne kırgınım
*
Üvey çocuk olmadım,
Üvey anne olmadım
Üvey insanlık mı alın yazım?
Aşkına doyamadım,
Karardı aydınlığım
Üvey aşklar mıymış alın yazım?
-
Eğer beni duyuyorsan uyan
Hiç geçmiyorsam aklından uyu, uyu, uyu; hiç korkma
Utanır isteyemem, bilirsin yardım dilemem
Yalnız sesimi duy bazen
*
Bir resmime bakıyorsan gülen
Islanmıyorsa gözlerin iyi, iyi, iyi; hiç utanma
Yalan aşklara düştüm, yeni dostlar arar oldum
Uyuyup huzur buldum bazen, of!
*
Yerimi hiç kimse bilmesin
Kalbim biraz dinlensin, of, inan
*
Nefessiz kaldım duvarlar içinde
Ellerim bağlı zincirlerle, hava nerede?
Nefessiz kaldım aşkımın içinde
İçimden çekip aldığın çocuk nerede?
*
Nefessiz kaldım... Nefessiz kaldım...
-
Yorgun geldim bu dünyaya kimse bilmez sonsuzluk benim olsa
Fayda etmez öyle bir derde düştüm ki hiç sorma
Katlanmak zor gücün yoksa
Çaresizlik gözlerinde can verirken
Ellerimde sustun artık sen
Söylerim ben senin yerine
İşte ben böyle öldüm gittim kendimi gömdüm
Sonra toprağa sordum dünya böyle değildi
Toprak dedi sen kördün
-
Sizi bilmem ama ben karar verdim
Su gibi duru olup hep akmaya
Başka sular tanıyıp çoğalmaya
Dalgalanmaya, taşmaya
*
Son günlerde çok düşünür oldum
Zor zamanları çabuk atlatır oldum
Yalnız mıyım insanlar içinde?
Arkadaşlarım, aşklarım içimde
Yara aldım bundan iki yıl önce
*
Hiç susmadım, şarkı söyledim günlerce
Artık kısa cümleler kuruyorum
Sevdiklerim, sevmediklerim yanımda
Kabullendim her şeyi olduğu gibi
*
Yola çıktım yarınlara
Son günlerde çok düşünür oldum
Zor zamanları çabuk atlatır oldum
Bakıyorum aynaya her gece
*
İçim rahat, biraz yorgunum sadece
Hayatıma giren herkese
Yaşanmış her şeye
Teşekkürler, büyüyorum sizinle
Teşekkürler, büyüyorum sizinle