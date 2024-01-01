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7/24 Dinle Parmak İzi

Parmak İzi Şarkı Sözleri

Şebnem Ferah Parmak İzi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Ferah Parmak İzi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Parmak İzi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şebnem Ferah

Şebnem Ferah

Parmak İzi

  • Parmak İzi

  • Başka Bir Yol Var

  • Küllerinden

  • Kıramazsın

  • Koridor

  • Koyu

  • Şarkılar Yalan Söylemez

  • Son Tango

  • Sözde Namus

  • Vicdan

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