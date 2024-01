Şebnem Ferah

Perdeler (1.Version) Bir yanımda dopdolu, yaşanmış sayfalar, Bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar Dünüm, yarınım hep burada, küçücük adamda Susadım, yoruldum ama aklım hayatta * Bir yanda yorgun düşmüş, yaşlanmış insanlar Bir yanımda ümitle, aşkla uyananlar Dünyanın her hâli burada, dağınık odamda Çok düştüm, yaralandım ama sarıldım hayata * Ardımda büyük büyük, kocaman ağır yükler Her yerimden çektiler beni, beklettiler Dinlendim, su içtim, aktı dudaklarımdan Her gün güneş doğar, yeter ki açık olsun perdeler * Bir yanımda durmadan çalışan saatler, Bir yanda ağır ağır dipten gelen sesler Düşündüm buldum sandığım yüzyıllık gerçekler Hepsiyle giyindim durdum, bazen büyük geldiler * Bir yanda hiç susmadan konuşan dudaklar, Bir yanda küsüp susmuş sessiz akıllar Dibe vurduysak ne olmuş, elbet çıkarız Bir gün var bir gün yokuz, kiralıkmış hayatlar * Ardımda büyük büyük, kocaman ağır yükler Her yerimden çektiler beni, beklettiler Dinlendim, su içtim, aktı dudaklarımdan Her gün güneş doğar, yeter ki açık olsun perdeler

Günaydın Sevgilim Günaydın sevgilim *** Keşke hayat her gün böyle Senle dolu aşkınla dolu olsa Keşke hayat her gün böyle Senle başlasa sürpriz dolu olsa *** Hep böyle cömert kibar davransa Bizi üzmeden başbaşa bıraksa *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Kahvaltıdan önce Biraz daha sevişelim mi *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Her şeyi bir yana bırakıp Bütün gün film izleyelim mi *** Keşke güneş her gün böyle Sımsıcak pırıl pırıl olsa Keşke herkes her gün böyle Kıpır kıpır hayat dolu olsa *** Her şey yolunda gitse durmasa Üzüntüler upuzun bir tatile çıksa *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Kahvaltıdan önce Biraz daha sevişelim mi *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Her şeyi bir yana bırakıp Bütün gün film izleyelim mi *** Günaydın sevgilim

Sigara Aslında ben de isterim Emeklemeden koşmayı Güzel elbiselerle Makyaj yapıp dolaşmayı Aslında ben de isterim Düşünmeden konuşmayı Küçük bir oyun içinde Önemli kişi olmayı *** Aklımdan geçen sözler Kalbimden gelen sesler Hepsi bir orman oldu Bir kibritle yok oldu Ben sigara dumanımın altında Yana yana en sonunda kül oldum Sen kibritin hiç yanmayan ucunda Birinin hayatından geçmiş oldun *** Aslında ben de isterim Emeklemeden koşmayı Güzel elbiselerle Makyaj yapıp dolaşmayı Aslında ben de isterim Düşünmeden konuşmayı Küçük bir oyun içinde Önemli kişi olmayı *** İyi dostlar biriktirdim Hepsi ailem oldu Küçük bir aşk yetiştirdim Düzene yenik düştüm Ben sigara dumanımın altında Yana yana en sonunda kül oldum Sen kibritin hiç yanmayan ucunda Birinin hayatından geçmiş oldun

Sil Baştan Gücün var mı sevgilim Derin sularda inci tanesi aramaya Cesaretin kaldıysa Hala benle aşktan konuşmaya *** Söyle canım sevgilim Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi Yorgun gibi bir halin var Duyguların karışık olabilir mi *** Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak *** Sanki bugün son günmüş gibi Dolu dolu yaşamak istiyorum ben Her ne çıkarsa yoluma Selam verip yürümek istiyorum ben *** Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak *** Unutmak. unutmak. unutmak

Aşk Toprağın altında Sarmaş dolaş köklerle Bağlanmışız birbirimize Cennet gibi biryerlerde Kader varsa benimki bu olsun Aşk masalsa gerçek olsun Aşk.. Bağlanmış kökler gibi Hayat veren toprak gibi Tüm anneler gibi güçlü olsun Camdan sızan güneş gibi Gökte yıldızlar gibi Dolu hayatlar gibi sonsuz olsun * Toprağın üstünde Yanyana duran çiçeklerde Sarılmışız birbirimize cennet gibi biryerlerde Kader varsa benimki bu olsun Aşk masalsa gerçek olsun Aşk.. Bağlanmış kökler gibi Hayat veren toprak gibi Tüm anneler gibi güçlü olsun Camdan sızan güneş gibi Gökte yıldızlar gibi Dolu hayatlar gibi sonsuz olsun… * Toprağın altında Toprağın üstünde Hatıralarımda,rüyalarda Aşk… Bağlanmış kökler gibi Hayat veren toprak gibi Tüm anneler gibi güçlü olsun Camdan sızan güneş gibi Gökte yıldızlar gibi Dolu hayatlar gibi sonsuz olsun…

Nereye Kadar Hiç olmaz sandığım her şey birdenbire oldu Daha ‘ne oluyor’ derken beni de hayat her yerimden vurdu Hiç susmaz sandığım kalpler birdenbire sustu Daha ‘ne oluyor’ derken beni de hayat bir kez daha vurdu Günlerdir uykum yok Hayat buysa artık gücüm yok Daha kaç kez vurulmam, Nereye kadar güçlü olmam, Daha ne kadar yaralanmam gerek hayatta? Daha ne kadar gücüm var? Kaybettiğim şeyler var Daha ne kadar borcum var benim hayata? Çok sağlam sandığım her şey birdenbire çöktü Daha ‘ne oluyor’ derken beni de hayat bir kez daha vurdu Günlerdir uykum yok Hayat buysa artık gücüm yok Daha kaç kez vurulmam, Nereye kadar güçlü olmam, Daha ne kadar yaralanmam gerek hayatta? Daha ne kadar gücüm var? Kaybettiğim şeyler var Daha ne kadar borcum var benim hayata?

Dünya Döne döne durmadan sen de bir garip oldun Sarhoş musun dünya? Şişede şarap gibi, yorgun bir kadın gibi yalnız mısın dünya? Sesimi bir duy diye beklemek zor geliyor Yüzüme bir gül diye düşünmek zor geliyor * Gerçek misin, yalan mısın, masal mısın dünya? Barışır mısın benimle; gerçek misin, yalan mısın dünya? * Döne döne durmadan sen de bir garip oldun Sarhoş musun dünya? Sesimi bir duy diye beklemek zor geliyor Yüzüme bir gül diye düşünmek zor geliyor * Gerçek misin, yalan mısın, masal mısın dünya? Barışır mısın benimle; gerçek misin, yalan mısın dünya? * Bazen içime bıçak gibi saplanıp yara olduysan da Günler boyunca kanayıp acıttıysan da Daha çocukken bile duvar gibi sert olduysan da Sana hiç küsmedim, hiç küsmedim dünya! * Gerçek misin, yalan mısın, masal mısın dünya? Barışır mısın benimle; gerçek misin, yalan mısın dünya?

Saatim Çalmadan Saatim çalmadan uyandım bugün Dünkü fırtına çoktan dinmiş Yağmur yağmış her yer yıkanmış Vakit kaybetmeden yazmaya başladım Bir ağacım ormanda Dallı budaklı Baharı bekler dururum Gövdemde adın yazılı Dudağımda bir damlan denize döndü Şiirler yazdım sana okur musun söyle Yüreğimde her şeyin, koruyup sevdim Uzanıp ellerimden tutar mısın söyle Bir ağacım ormanda Dallı budaklı Suyumu bekler dururum Gövdemde adın yazılı

Korkarak Yaşıyorsan Öyle bir hayat yaşadım ki Cenneti de gördüm cehennemi de Öyle bir aşk yaşadım ki Tutkuyu da gördüm pes etmeyi de Bazıları seyrederken hayatı en önden Kendime bir sahne buldum oynadım Öyle bir rol vermişler ki Okudum okudum anlamadım Kendi kendime konuştum bazen evimde Hem kızdım hem güldüm hâlime Sonra dedim ki söz ver kendine Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin Uçmayı seviyorsan düşmeyi de bileceksin Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin, seyredersin Öyle bir hayat yaşadım ki Son yolculukları erken tanıdım Öyle çok değerliymiş ki zaman Hep acele etmem bundan anladım Kendi kendime konuştum bazen evimde Hem kızdım hem güldüm hâlime Sonra dedim ki söz ver kendine Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin Uçmayı seviyorsan düşmeyi de bileceksin Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin, seyredersin