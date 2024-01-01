Şebnem Ferah

-
Saatim çalmadan uyandım bugün
Dünkü fırtına çoktan dinmiş
Yağmur yağmış her yer yıkanmış
Vakit kaybetmeden yazmaya başladım
Bir ağacım ormanda
Dallı budaklı
Baharı bekler dururum
Gövdemde adın yazılı
Dudağımda bir damlan denize döndü
Şiirler yazdım sana okur musun söyle
Yüreğimde her şeyin, koruyup sevdim
Uzanıp ellerimden tutar mısın söyle
Bir ağacım ormanda
Dallı budaklı
Suyumu bekler dururum
Gövdemde adın yazılı
-
Günaydın sevgilim
***
Keşke hayat her gün böyle
Senle dolu aşkınla dolu olsa
Keşke hayat her gün böyle
Senle başlasa sürpriz dolu olsa
***
Hep böyle cömert kibar davransa
Bizi üzmeden başbaşa bıraksa
***
Günaydın sevgilim
Ne güzel bir gün değil mi
Kahvaltıdan önce
Biraz daha sevişelim mi
***
Günaydın sevgilim
Ne güzel bir gün değil mi
Her şeyi bir yana bırakıp
Bütün gün film izleyelim mi
***
Keşke güneş her gün böyle
Sımsıcak pırıl pırıl olsa
Keşke herkes her gün böyle
Kıpır kıpır hayat dolu olsa
***
Her şey yolunda gitse durmasa
Üzüntüler upuzun bir tatile çıksa
***
Günaydın sevgilim
Ne güzel bir gün değil mi
Kahvaltıdan önce
Biraz daha sevişelim mi
***
Günaydın sevgilim
Ne güzel bir gün değil mi
Her şeyi bir yana bırakıp
Bütün gün film izleyelim mi
***
Günaydın sevgilim
-
Aslında ben de isterim
Emeklemeden koşmayı
Güzel elbiselerle
Makyaj yapıp dolaşmayı
Aslında ben de isterim
Düşünmeden konuşmayı
Küçük bir oyun içinde
Önemli kişi olmayı
***
Aklımdan geçen sözler
Kalbimden gelen sesler
Hepsi bir orman oldu
Bir kibritle yok oldu
Ben sigara dumanımın altında
Yana yana en sonunda kül oldum
Sen kibritin hiç yanmayan ucunda
Birinin hayatından geçmiş oldun
***
Aslında ben de isterim
Emeklemeden koşmayı
Güzel elbiselerle
Makyaj yapıp dolaşmayı
Aslında ben de isterim
Düşünmeden konuşmayı
Küçük bir oyun içinde
Önemli kişi olmayı
***
İyi dostlar biriktirdim
Hepsi ailem oldu
Küçük bir aşk yetiştirdim
Düzene yenik düştüm
Ben sigara dumanımın altında
Yana yana en sonunda kül oldum
Sen kibritin hiç yanmayan ucunda
Birinin hayatından geçmiş oldun
-
Gücün var mı sevgilim
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hala benle aşktan konuşmaya
***
Söyle canım sevgilim
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi
Yorgun gibi bir halin var
Duyguların karışık olabilir mi
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
***
Sanki bugün son günmüş gibi
Dolu dolu yaşamak istiyorum ben
Her ne çıkarsa yoluma
Selam verip yürümek istiyorum ben
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
***
Unutmak. unutmak. unutmak
-
Toprağın altında
Sarmaş dolaş köklerle
Bağlanmışız birbirimize
Cennet gibi biryerlerde
Kader varsa benimki bu olsun
Aşk masalsa gerçek olsun
Aşk..
Bağlanmış kökler gibi
Hayat veren toprak gibi
Tüm anneler gibi güçlü olsun
Camdan sızan güneş gibi
Gökte yıldızlar gibi
Dolu hayatlar gibi sonsuz olsun
*
Toprağın üstünde
Yanyana duran çiçeklerde
Sarılmışız birbirimize cennet gibi biryerlerde
Kader varsa benimki bu olsun
Aşk masalsa gerçek olsun
Aşk..
Bağlanmış kökler gibi
Hayat veren toprak gibi
Tüm anneler gibi güçlü olsun
Camdan sızan güneş gibi
Gökte yıldızlar gibi
Dolu hayatlar gibi sonsuz olsun…
*
Toprağın altında
Toprağın üstünde
Hatıralarımda,rüyalarda
Aşk…
Bağlanmış kökler gibi
Hayat veren toprak gibi
Tüm anneler gibi güçlü olsun
Camdan sızan güneş gibi
Gökte yıldızlar gibi
Dolu hayatlar gibi sonsuz olsun…
-
Hiç olmaz sandığım her şey birdenbire oldu
Daha ‘ne oluyor’ derken beni de hayat her yerimden vurdu
Hiç susmaz sandığım kalpler birdenbire sustu
Daha ‘ne oluyor’ derken beni de hayat bir kez daha vurdu
Günlerdir uykum yok
Hayat buysa artık gücüm yok
Daha kaç kez vurulmam,
Nereye kadar güçlü olmam,
Daha ne kadar yaralanmam gerek hayatta?
Daha ne kadar gücüm var?
Kaybettiğim şeyler var
Daha ne kadar borcum var benim hayata?
Çok sağlam sandığım her şey birdenbire çöktü
Daha ‘ne oluyor’ derken beni de hayat bir kez daha vurdu
Günlerdir uykum yok
Hayat buysa artık gücüm yok
Daha kaç kez vurulmam,
Nereye kadar güçlü olmam,
Daha ne kadar yaralanmam gerek hayatta?
Daha ne kadar gücüm var?
Kaybettiğim şeyler var
Daha ne kadar borcum var benim hayata?
-
Bir yanımda dopdolu, yaşanmış sayfalar,
Bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar
Dünüm, yarınım hep burada, küçücük adamda
Susadım, yoruldum ama aklım hayatta
*
Bir yanda yorgun düşmüş, yaşlanmış insanlar
Bir yanımda ümitle, aşkla uyananlar
Dünyanın her hâli burada, dağınık odamda
Çok düştüm, yaralandım ama sarıldım hayata
*
Ardımda büyük büyük, kocaman ağır yükler
Her yerimden çektiler beni, beklettiler
Dinlendim, su içtim, aktı dudaklarımdan
Her gün güneş doğar, yeter ki açık olsun perdeler
*
Bir yanımda durmadan çalışan saatler,
Bir yanda ağır ağır dipten gelen sesler
Düşündüm buldum sandığım yüzyıllık gerçekler
Hepsiyle giyindim durdum, bazen büyük geldiler
*
Bir yanda hiç susmadan konuşan dudaklar,
Bir yanda küsüp susmuş sessiz akıllar
Dibe vurduysak ne olmuş, elbet çıkarız
Bir gün var bir gün yokuz, kiralıkmış hayatlar
*
Ardımda büyük büyük, kocaman ağır yükler
Her yerimden çektiler beni, beklettiler
Dinlendim, su içtim, aktı dudaklarımdan
Her gün güneş doğar, yeter ki açık olsun perdeler
-
Döne döne durmadan sen de bir garip oldun
Sarhoş musun dünya?
Şişede şarap gibi, yorgun bir kadın gibi yalnız mısın dünya?
Sesimi bir duy diye beklemek zor geliyor
Yüzüme bir gül diye düşünmek zor geliyor
*
Gerçek misin, yalan mısın, masal mısın dünya?
Barışır mısın benimle; gerçek misin, yalan mısın dünya?
*
Döne döne durmadan sen de bir garip oldun
Sarhoş musun dünya?
Sesimi bir duy diye beklemek zor geliyor
Yüzüme bir gül diye düşünmek zor geliyor
*
Gerçek misin, yalan mısın, masal mısın dünya?
Barışır mısın benimle; gerçek misin, yalan mısın dünya?
*
Bazen içime bıçak gibi saplanıp yara olduysan da
Günler boyunca kanayıp acıttıysan da
Daha çocukken bile duvar gibi sert olduysan da
Sana hiç küsmedim, hiç küsmedim dünya!
*
Gerçek misin, yalan mısın, masal mısın dünya?
Barışır mısın benimle; gerçek misin, yalan mısın dünya?
-
Öyle bir hayat yaşadım ki
Cenneti de gördüm cehennemi de
Öyle bir aşk yaşadım ki
Tutkuyu da gördüm pes etmeyi de
Bazıları seyrederken hayatı en önden
Kendime bir sahne buldum oynadım
Öyle bir rol vermişler ki
Okudum okudum anlamadım
Kendi kendime konuştum bazen evimde
Hem kızdım hem güldüm hâlime
Sonra dedim ki söz ver kendine
Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin
Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin
Uçmayı seviyorsan düşmeyi de bileceksin
Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin, seyredersin
Öyle bir hayat yaşadım ki
Son yolculukları erken tanıdım
Öyle çok değerliymiş ki zaman
Hep acele etmem bundan anladım
Kendi kendime konuştum bazen evimde
Hem kızdım hem güldüm hâlime
Sonra dedim ki söz ver kendine
Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin
Sevilmek istiyorsan önce sevmeyi bileceksin
Uçmayı seviyorsan düşmeyi de bileceksin
Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin, seyredersin
-
Bir yanımda dopdolu, yaşanmış sayfalar,
Bir yanımda üst üste okunmamış kitaplar
Dünüm, yarınım hep burada, küçücük adamda
Susadım, yoruldum ama aklım hayatta
*
Bir yanda yorgun düşmüş, yaşlanmış insanlar
Bir yanımda ümitle, aşkla uyananlar
Dünyanın her hâli burada, dağınık odamda
Çok düştüm, yaralandım ama sarıldım hayata
*
Ardımda büyük büyük, kocaman ağır yükler
Her yerimden çektiler beni, beklettiler
Dinlendim, su içtim, aktı dudaklarımdan
Her gün güneş doğar, yeter ki açık olsun perdeler
*
Bir yanımda durmadan çalışan saatler,
Bir yanda ağır ağır dipten gelen sesler
Düşündüm buldum sandığım yüzyıllık gerçekler
Hepsiyle giyindim durdum, bazen büyük geldiler
*
Bir yanda hiç susmadan konuşan dudaklar,
Bir yanda küsüp susmuş sessiz akıllar
Dibe vurduysak ne olmuş, elbet çıkarız
Bir gün var bir gün yokuz, kiralıkmış hayatlar
*
Ardımda büyük büyük, kocaman ağır yükler
Her yerimden çektiler beni, beklettiler
Dinlendim, su içtim, aktı dudaklarımdan
Her gün güneş doğar, yeter ki açık olsun perdeler