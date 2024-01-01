Şebnem Ferah

-
Önüm kapkaranlık
Nasıl aydınlanır
Ben yanmazsam
Sen yanmazsan
*
Dağılmış ses seda
Nasıl anlamlanır
Yorulmaz, koşmaz, görmez, bakmaz, sevmez, bilmez, hiç duymazsam
*
Aşk, acı, devrim, vicdan
Hak, umutla yoğrulmazsan
Önüm kapkaranlık
Nasıl aydınlanır
Ben yanmazsam
Sen yanmazsan
Dağılmış ses seda
Nasıl anlamlanır
*
Düşünmez, sormaz, düşmez, kalkmaz, sevmek bilmez, anlamazsam
Aşk, acı, devrim, tutku
Hak, umutla yoğrulmazsan
Dilimin ucunda bir cümle durur ve dünya
*
Yıkılırsa şarkılar asla yalan söylemezler
Kalemim şahit benim tek bildiğim, tek kurşun
Atılarsa şarkılar asla yalan söylemezler
Önüm kapkaranlık
*
Nasıl aydınlanır
Ben yanmazsam
Sen yanmazsan
Dağılmış ses seda
*
Nasıl anlamlanır
Yorulmaz, koşmaz, görmez, bakmaz, sevmez, bilmez, hiç duymazsam
Aşk, acı, devrim, tutku
Hak, umutla yoğrulmazsam
*
Dilimin ucunda bir cümle durur ve dünya
Yıkılırsa şarkılar asla yalan söylemezler
Kalemim şahit benim tek bildiğim, tek kurşun
Atılarsa şarkılar asla yalan söylemezler
-
Aşkınla yana yana
Kül olsa da ocağım
Bu gönül sayfasını
Artık kapatacağım
**
Geçse de gençlik çağım
Boş kalsa da kucağım
Sözünü tutacağım
Adını anmayacağım
**
Kalbimden ben onu
Söküp atacağım
Bu gönül sayfasını
Artık kapatacağım
-
Tellidir tellim anam tellidir, tellidir aman
Denizli'nin horozları bellidir
Ötüver de çilibim bir yol ötüver
Geniş olan gam zamanı değildir aman
Geniş olan gam zamanı değildir aman
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün de goca gızı görmedim
Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Bi yol da öpeyim gocaman gız
İliman yanaktan amanın iliman yanaktan
Tellidir telli gelin geliyor, geliyor aman
Goca beyim tasasından ölüyor
Ötüver de çilibim bi ötüver
Geniş olan gam zamanı değildir aman
Geniş olan gam zamanı değildir aman
Asmam yıkıldı
Suyu sıkıldı
Bugün de goca gızı görmedim
Canım sıkıldı amanın canım sıkıldı
Asmam çardaktan
Suyu bardaktan
Bi yol da öpeyim gocaman gız
İlimon yanaktan amanın ilimon yanaktan
-
Bırakma ellerimi
Bırakma yalnız beni
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu pencerede
Yalnız hatıran kaldı
Ah, boş kalan çerçevede
**
Aşkların en güzelini
Çılgınca sevenini
Yalnız sende bulmuştum
Yalnız senin olmuştum
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
**
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu pencerede
Yalnız hatıran kaldı
Ah, boş kalan çerçevede
**
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu penceremde
Yalnız hatıran kaldı
Ah, boş kalan çerçevede
-
Bulutlu gecelerden
Sonrada güneş parlar
Bir benim karanlıkta
Bir benim böyle ağlar
**
Yalnızlar sevmek ister
**
Ağlayanlarda gülmek
Benimse alınyazım
Ne yazık terkedilmek
**
Çocuklar çiçek sever
Kadınlar çocuk özler
Gülmeyi bilmedi hiç
Buğulu gözler
-
Çile çektim ben çile
Aşkınla düştüm dile
Kader istedi diye
Yıllarca çektim çile
**
Çile çektim ben çile
Aşkınla düştüm dile
Kader istedi diye
Yıllarca çektim çile
**
Aşkımın tadı çile
Çektiğim acı çile
Sevgimin adı bile
Çile, çile, çile
**
Aşkımın tadı çile
Çektiğim acı çile
Sevgimin adı bile
Çile, çile, çile
**
Kalbim sevdi bir kere
Acı çektim bin kere
Ümidim bitti bile
Ömrüm geçmiş boş yere
**
Aşkımın tadı çile
Çektiğim acı çile
Sevgimin adı bile
Çile, çile, çile
**
Sevgimin adı bile
Çile, çile, çile
Çile, çile, çile
-
Ciki ciki cak cak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
Erkek çıkacak kız çıkacak
**
Yaylı da yaylı içinde, yaylı da payton içinde
Yaylı da yaylı içinde, yaylı da payton içinde
Bizim payton geliyor, var mı da yarim içinde
Bizim payton geliyor, var mı da yarim içinde
**
Ciki ciki cak cak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
**
Ben bir konsol yaptırdım Bursa ustalarına
Ben bir konsol yaptırdım Bursa ustalarına
Allah şifa vermiyor gönül hastalarına
Allah şifa vermiyor gönül hastalarına
**
Ciki ciki cak cak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
Erkek çıkacak kız çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
**
Kadife kaleye çıkalım İzmir'e şöyle bakalım
Kadife kaleye çıkalım İzmir'e şöyle bakalım
Gel otur kucağıma keyfimize bakalım
Gel otur kucağıma keyfimize bakalım
**
Ciki ciki cak cak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ördek çıkacak kaz çıkacak
Erkek çıkacak kız çıkacak
Civciv çıkacak kuş çıkacak
Ciki ciki cak cak
-
Sen uzaklarda değil
Damarımda kanımsın
Ben sensiz yaşayamam
Hayatımsın canımsın
**
İste kölen olayım
İstersen öldür beni
Başkasını seversen
**
Bil ki yaşatmam seni
İnan yaşatmam seni
**
Bilmeden kırdım seni
Bilerek asla olmaz
Ne olur affet beni
Hatasız insan olmaz
-
Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim
**
Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım
Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim
**
Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yalnız ben ben olayım sevgilim
**
Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben
Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim
-
Şu güzele tutuldum
Canevimden vuruldum
Senelerce peşinden
Koşa koşa yoruldum
**
Fıstık gibi
**
Çok cilveli
Şu kalbimi
Yaktı kavurdu
**
Sevemem her güzeli
Saramam başka beli
Kara gözlüm naz etme
Yeter üzme sen beni
-
Görünce aşık oldum
O güzel gözlerine
Başkasını istemem
Benim gözüm sende
**
Yalvarırım ne olur
Başka birini sevme
**
Ben sensiz yaşayamam
Benim gözüm sende
**
Ömür boyu beklerim
Belki seversin diye
Başkasını istemem
Benim gözüm sende
-
Sevdiğimi aldılar
Kanadımı kırdılar
Bir ceylan gibi beni
Can evimden vurdular
**
İçimde bir acı var
Yanıyor ılık ılık
Ondan bana hatıra
Kaldı gümüş gerdanlık
**
Bu sevginin ardından
Yemin ettim kin tuttum
Bakmayın gözlerime
Sevmesini unuttum
-
Geceler gölgesinde
Kırık kadeh gibiyim
Bu sensiz akşamlarda
Umutsuz kederliyim
**
Hayat sevince güzel
Sen sevilirsen eğer
Yoksa hasretle biter
Tatlı geçen o günler
**
Gece geç saatlerde
Hıçkırık duyuyorum
Hayalini görüyor
Seni düşünüyorum
-
İçin için yanıyor
Yanıyor bu gönlüm
Onun için soruyor
Soruyor bu gönlüm
**
O bir vefasızdı
O bir hayırsızdı
Neden gönül arıyor
**
Açık yeşildi gözü
Güneş gibiydi yüzü
O çok güzeldi ama
Yalancının biriydi
Ah unut onu gönlüm
Unut onu sende
**
Neden niçin arıyor
Anıyor bu gönlüm
Onun için soruyor
Soluyor bu gönlüm
-
Karakolda ayna var ayna var
Kız kolunda damga var damga var
Gözlerinden bellidir Cevriye'm
Sende kara sevda var
Mor ye de fosforlum
Sende kara sevda var
**
Denizlerin kumuyum kumuyum
Balıkların kuluyum kuluyum
Aç koynunu ben geldim Cevriye'm
Ben de Allah kuluyum
Mor ye de fosforlum
Ben de Allah kuluyum
-
Nasıl geçti habersiz
O güzelim yıllarım
Bazen gözyaşı oldu
Bazen içli bir şarkı
**
Her anımı eksizsiz
Dün gibi hatırlarım
Dudaklarımda tadı
**
İçimde durur aşkı
**
Hani o saçlarıma taç yaptığın çiçekler
Hani o güzel gözlü ceylanların pınarı
Hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler
Nasıl yakalamıştık saçlarından baharı
**
Ben hala o günleri anarsam yaşıyorum
Sanki mutluluğumuz geri gelecek gibi
Hala güzelliğini kalbimde taşıyorum
Dalından koparılmış taze bir çiçek gibi
-
Hani ne oldu aşkımız
Şimdi bilmem kimlerdesin
Boş geçmezdi bir anımız
Şimdi esen yerlerdesin
**
Sevgi denen şey yalanmış
Daldan dala konan için
Her çiçeğin balı varmış
Aşk sarhoşu olmak için
**
Nisan yağmuru kadar
Kısa süren hayatımız
Durmaz bir saadet arar
Bir sevgiye canı adar
-
Günlerdir aramızdaki
Sevgimiz hep yalan mıydı
Kapat kapat perdeleri
Bu komedi oyun bitti
**
Gidiyorum bırak beni
Elveda güzel sevgili
Ağlama sil gözlerini
Nasıl olsa oyun bitti
**
Aşk dolu o beyaz günler
Demek bir hayalmiydi
Mehtapta ılık nefesin
Sona erdi oyun bitti
**
Gidiyorum bırak beni
Elveda güzel sevgili
Ağlama sil gözlerini
Nasıl olsa oyun bitti
-
Senin yüzünden
Ümitsiz, uykusuz, dolaştım bu gece
İsmini ağaçlara kazıdım
İsmini duvarlara çizdim
İsmini kalbime yazdım, silemezsin sevgilim
**
Senin yüzünden senin yüzünden bu çektiğim çile
Perişan oldum perişan oldum senin hasretinle
**
Senin yüzünden
Boş ere avare dolaştım iye
İsmini ağaçlara kazıdım
İsmini duvarlara çizdim
İsmini kabime yazdım, silemezsin sevgili
-
Sevemedim karagözlüm
Seni doyunca
Hep kıskandım seni elden
Yıllar boyunca
**
Kuşlar gibi ikimiz bir
Yuva kuralım
Ayırmasın mevlam bizi
Ömür boyunca
**
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın mevlam bizi
Ömür boyunca
**
Bana cefa ediyorlar
Bilmem nedendir
Benim korkum senden değil
Kaderimdendir
**
Herkes bana deli diye
Gülüp geçiyor
Senin aşkın beni karagözlüm
Deli ediyor
**
Aramıza kimse
Gelip girmesin
Ayırmasın mevlam bizi
Ömür boyunca...
-
Sevil neşelen sevme yanarsın
Bir sarı saçı okşar kanarsın
O bir gölgedir varlık sanırsın
**
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehir olur bu tatlı hayat
**
Sevda çölünden geçerse yollar
Bütün bir ömür ah ile dolar
İnan ki gençlik gülden tez solar
**
Sevil de sevme, ağlama ağlat
Yoksa zehir olur bu tatlı hayat
-
Tamba tumba esmer bomba
Taba tumba tamba tumba
Tamba tumba esmer bomba
Taba tumba tamba tumba
**
Başımda bir tatlı bela
tamba tumba tamba tumba
**
Yine mi geldin
Fikrimi çeldin
**
Gel Yanıma yap numara
Kollarını sar boynuma
A kopela be kopele
Başımda bir tatlı bela
-
Yağmurun sesine bak
Aşka davet ediyor
Cama vuran her damla
Beni harab ediyor
**
Bu yağmur seni benden
Alıp götüren yağmur
Aşkımızı sel gibi
Sülüp süpüren yağmur
**
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
**
O kadar yalnızım ki
Seni nasıl kaybettim
Hayatıma kahrettim
oof oof oof oof
**
Ne zaman kapım çalsa
Sen geldin sanıyorum
Korkarım ki aşkımı
Boş yere arıyorum
**
Yine yağmur yağacak
Seni benden alacak
En acı ızdırabın
Deryasına salacak
-
Ey Kız Balık mı aldın da yoksa Kocamı aldın
Kör miydi Gözlerin oh oh mini Kız
Onu Gecemi aldın
Kalkan Balığına bakın Usta Keseri gibi
Arkası kamburlaştı oh oh Azize
Eşek sevmeli gibi
Balıklarım tazedir da alıp yiyip doysana
Bir Kilodan n'olur oh oh Bey Amca
3-5 Kilo alsana
Lüferlerimi yiyen Su içer kana kana
Ben satıyorum diye oh oh Teyzecim
Ne kızıyorsun bana
Hamsi Kurban o Göze ne bakarsın Denize
Atarlar sana Olta oh oh güzel Kız
Alırlar seni Yüze
-
Aşkım bahardı ümitler vardı
Sen gittin diye gönlüm karardı
Ah, geçti o günler, unutuldu yeminler
Bir kırık kalp kaldı
Neden terkettin, bırakıp gittin
Ümitsiz kaldım, gönlüm karardı
Ah, geçti o günler, unutuldu yeminler
Bir kırık kalp kaldı
-
Sen, kalbimdeki sen
Sen, gönlümdeki sen
Sen, unutmak istediğim
Sen, unutamadığım
Sen, ömrüm benim
Ah, ne acı oldu
Senden ayrı olmak
Bir ıstırap oldu
Yaşamak
Ah, ne acı oldu
Senden ayrı olmak
Bir ıstırap oldu
Yaşamak
Sen, kalbimdeki sen
Sen, gönlümdeki sen
Sen, unutmak istediğim
Sen, unutamadığım
Sen, ömrüm benim
Gözyaşlarım senin için
Istırabım dinmez niçin?
Ömrümü ben sana verdim
Ömrüm benim
Ömrüm benim
-
Sevemedim karagözlüm seni doyunca,
Hep kıskandım seni elden yıllar boyunca,
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım,
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım,
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
Aramıza kimse gelip girmesin,
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
Bana cefa ediyorlar bilmem nedendir,
Benim korkum senden değil, kaderimdendir,
Herkes bana deli diye gülüp geciyor,
Senin aşkın beni karagözlüm deli ediyor,
Herkes bana deli diye gülüp geciyor,
Senin aşkın beni karagözlüm deli ediyor,
Aramıza kimse gelip girmesin,
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca
Ayırmasın mevlam bizi ömür boyunca