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Od Şarkı Sözleri

Şebnem Ferah Od şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Ferah Od şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Od sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Şebnem Ferah

Şebnem Ferah

Od

  • Savaş Boyası

  • Birileri Var

  • Bin Yıldır

  • Girdap

  • Kalbim Mezar

  • Od

  • Utangaç

  • Yarım

  • Ye Hep Ya Hiç

  • Çok Yorgunum

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