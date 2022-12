Şebnem Ferah

Günaydın sevgilim *** Keşke hayat her gün böyle Senle dolu aşkınla dolu olsa Keşke hayat her gün böyle Senle başlasa sürpriz dolu olsa *** Hep böyle cömert kibar davransa Bizi üzmeden başbaşa bıraksa *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Kahvaltıdan önce Biraz daha sevişelim mi *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Her şeyi bir yana bırakıp Bütün gün film izleyelim mi *** Keşke güneş her gün böyle Sımsıcak pırıl pırıl olsa Keşke herkes her gün böyle Kıpır kıpır hayat dolu olsa *** Her şey yolunda gitse durmasa Üzüntüler upuzun bir tatile çıksa *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Kahvaltıdan önce Biraz daha sevişelim mi *** Günaydın sevgilim Ne güzel bir gün değil mi Her şeyi bir yana bırakıp Bütün gün film izleyelim mi *** Günaydın sevgilim