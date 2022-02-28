Perdeler Şarkı Sözleri
Şebnem Ferah Perdeler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Ferah Perdeler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Perdeler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aslında ben de isterim
Emeklemeden koşmayı
Güzel elbiselerle
Makyaj yapıp dolaşmayı
Aslında ben de isterim
Düşünmeden konuşmayı
Küçük bir oyun içinde
Önemli kişi olmayı
***
Aklımdan geçen sözler
Kalbimden gelen sesler
Hepsi bir orman oldu
Bir kibritle yok oldu
Ben sigara dumanımın altında
Yana yana en sonunda kül oldum
Sen kibritin hiç yanmayan ucunda
Birinin hayatından geçmiş oldun
***
Aslında ben de isterim
Emeklemeden koşmayı
Güzel elbiselerle
Makyaj yapıp dolaşmayı
Aslında ben de isterim
Düşünmeden konuşmayı
Küçük bir oyun içinde
Önemli kişi olmayı
***
İyi dostlar biriktirdim
Hepsi ailem oldu
Küçük bir aşk yetiştirdim
Düzene yenik düştüm
Ben sigara dumanımın altında
Yana yana en sonunda kül oldum
Sen kibritin hiç yanmayan ucunda
Birinin hayatından geçmiş oldun
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Günaydın sevgilim
***
Keşke hayat her gün böyle
Senle dolu aşkınla dolu olsa
Keşke hayat her gün böyle
Senle başlasa sürpriz dolu olsa
***
Hep böyle cömert kibar davransa
Bizi üzmeden başbaşa bıraksa
***
Günaydın sevgilim
Ne güzel bir gün değil mi
Kahvaltıdan önce
Biraz daha sevişelim mi
***
Günaydın sevgilim
Ne güzel bir gün değil mi
Her şeyi bir yana bırakıp
Bütün gün film izleyelim mi
***
Keşke güneş her gün böyle
Sımsıcak pırıl pırıl olsa
Keşke herkes her gün böyle
Kıpır kıpır hayat dolu olsa
***
Her şey yolunda gitse durmasa
Üzüntüler upuzun bir tatile çıksa
***
Günaydın sevgilim
Ne güzel bir gün değil mi
Kahvaltıdan önce
Biraz daha sevişelim mi
***
Günaydın sevgilim
Ne güzel bir gün değil mi
Her şeyi bir yana bırakıp
Bütün gün film izleyelim mi
***
Günaydın sevgilim
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Gücün var mı sevgilim
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hala benle aşktan konuşmaya
***
Söyle canım sevgilim
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi
Yorgun gibi bir halin var
Duyguların karışık olabilir mi
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
***
Sanki bugün son günmüş gibi
Dolu dolu yaşamak istiyorum ben
Her ne çıkarsa yoluma
Selam verip yürümek istiyorum ben
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
***
Unutmak. unutmak. unutmak
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