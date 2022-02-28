Şebnem Ferah

Sil Baştan Gücün var mı sevgilim Derin sularda inci tanesi aramaya Cesaretin kaldıysa Hala benle aşktan konuşmaya *** Söyle canım sevgilim Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi Yorgun gibi bir halin var Duyguların karışık olabilir mi *** Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak *** Sanki bugün son günmüş gibi Dolu dolu yaşamak istiyorum ben Her ne çıkarsa yoluma Selam verip yürümek istiyorum ben *** Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak *** Unutmak. unutmak. unutmak

Ne Güzel Güldün Belki durup dururken Yanına gelince Söylediklerimi anlamsız buldun *** Oysa vakit yoktu Ama sen haklıydın Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Belki tanışmak zor İyi anlaşmak zor Peki görüşmek çok mu kolaydı? *** Çok kısa bir zamanda Belki biraz da zorla Bence gayet iyi de anlaştık *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Bana bir söz verdin Yine gelirim diye Sen gelmesen bile ben gelirdim *** Sana bi şarkı yazdım Söylersin diye Beni hiç unutmamanı istedim *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana *** Yalandan da olsa Ne güzel güldün o akşam bana