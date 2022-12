Şebnem Ferah

Gücün var mı sevgilim Derin sularda inci tanesi aramaya Cesaretin kaldıysa Hala benle aşktan konuşmaya *** Söyle canım sevgilim Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi Yorgun gibi bir halin var Duyguların karışık olabilir mi *** Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak *** Sanki bugün son günmüş gibi Dolu dolu yaşamak istiyorum ben Her ne çıkarsa yoluma Selam verip yürümek istiyorum ben *** Sil baştan başlamak gerek bazen Hayatı sıfırlamak Sil baştan sevmek gerek bazen Her şeyi unutmak *** Unutmak. unutmak. unutmak

Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan Birazcık şanslıysan neden olmasın *** Kendinden emin değilsen sevme Bensiz mutluysan, hep öyle kal *** Eğer, her gece yattığında Büyülü düşler sana Benden bahsediyorsa Hemen, tatlı uykundan uyan Çünkü ben hiç uyuyamam Seni düşündüğüm zaman *** Ben ki sevmekten, hiç usanmam *** Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan Birazcık şanslıysan neden olmasın *** Kendinden emin değilsen sevme Bensiz mutluysan, hep öyle kal *** Eğer, her gece yattığında Büyülü düşler sana Benden bahsediyorsa Hemen, tatlı uykundan uyan Çünkü ben hiç uyuyamam Seni düşündüğüm zaman *** Ben ki sevmekten, hiç usanmam Ben ki sevmekten, hiç usanmam