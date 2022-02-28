Zaman Beklemez Şarkı Sözleri
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Şebnem Ferah
Zaman Beklemez
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Gücün var mı sevgilim
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hala benle aşktan konuşmaya
***
Söyle canım sevgilim
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi
Yorgun gibi bir halin var
Duyguların karışık olabilir mi
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
***
Sanki bugün son günmüş gibi
Dolu dolu yaşamak istiyorum ben
Her ne çıkarsa yoluma
Selam verip yürümek istiyorum ben
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi unutmak
***
Unutmak. unutmak. unutmak
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Belki durup dururken
Yanına gelince
Söylediklerimi anlamsız buldun
***
Oysa vakit yoktu
Ama sen haklıydın
Çünkü böyle şeyler aceleye gelmezdi
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Belki tanışmak zor
İyi anlaşmak zor
Peki görüşmek çok mu kolaydı?
***
Çok kısa bir zamanda
Belki biraz da zorla
Bence gayet iyi de anlaştık
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Bana bir söz verdin
Yine gelirim diye
Sen gelmesen bile ben gelirdim
***
Sana bi şarkı yazdım
Söylersin diye
Beni hiç unutmamanı istedim
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
***
Yalandan da olsa
Ne güzel güldün o akşam bana
-
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
***
Umutsuz olduğu bir anda sevmek, ister her insan
Birazcık şanslıysan neden olmasın
***
Kendinden emin değilsen sevme
Bensiz mutluysan, hep öyle kal
***
Eğer, her gece yattığında
Büyülü düşler sana
Benden bahsediyorsa
Hemen, tatlı uykundan uyan
Çünkü ben hiç uyuyamam
Seni düşündüğüm zaman
***
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
Ben ki sevmekten, hiç usanmam
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