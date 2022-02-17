Yedialtı Şarkı Sözleri
Şebnem Ferah Yedialtı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Şebnem Ferah Yedialtı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yedialtı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gücün var mı? sevgilim
Derin sularda inci tanesi aramaya
Cesaretin kaldıysa
Hala benle aşktan konuşmaya
***
Söyle canım sevgilim
Hayat bize oyun oynuyor olabilir mi?
Yorgun gibi bir halin var
Duyguların karışık olabilir mi?
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak
***
Sanki bugün son günmüş gibi
Dolu dolu yaşamak istiyorum ben
Her ne çıkarsa yoluma
Selam verip yürümek istiyorum ben
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak
***
Sil baştan başlamak gerek bazen
Hayatı sıfırlamak
Sil baştan sevmek gerek bazen
Her şeyi, unutmak
***
Unutmak, unutmak, unutmak, unutmak, unutmak
-
-
Uzakta olsan gül yüzüme
Gül yüzünden öpem seni
Uzakta olsan gül yüzüme
Gül yüzünden öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
Ateşte olsan düş üstüme
Avuç avuç içem seni
Ateşte olsan düş üstüme
Avuç avuç içem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
***
İçin bana için döksün
Oy ruhundan öpem seni gel
Gel öpem seni
Gel öpem seni
-
-
-
İşte şuramda bir sancı var
Bul bulabilirsen
Bul bulabilirsen
***
Mağripte sen maşrukta ben
Gel gelebilirsen
Gel gelebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
İşte şuramda bir sancı var
Bul bulabilirsen
***
Mağripte sen maşrukta ben
Gel gelebilirsen
Gel gelebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Bu mevsimde çok güzel olursun
Düşlerimin içinde
Ben kendi sokağımda kayboldum
Mavilerin içinde
Mavilerin içinde
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
***
Salını da salını da düştün içime
Hadi çıkar çıkarabilirsen
Döndüm yedi kere kendi üzerime
Sekizi de dön dönebilirsen
-
-
Köprüden geçti gelin
Saç bağın düştü gelin diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Eğil bir yol öpeyim
Gençliğim geçti gelin diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
***
Köprünün altı diken
Yaktın beni gül iken diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Köprüden geçemiyom
Az doldur içemiyom diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
Sen benden geçtin amma
Ben senden geçemiyom diloy loy
Haldan bilmez diloy loy
Söz anlamaz ne çare
-
-
-