Şebnem Ferah

Ah, ah Annem Bugün öldüm ben Bir Düğmeyle Delip geçti tam Göğsümden * Tahrik olmuş Aklı durmuş Davetkarmış her Halim O masum, ben namussuz * Çaldığınız Hayallerim Bağladığınız Ellerim Kimse duymadı Sesimi Kaç kez öldürdünüz * Gömdünüz konuştunuz Hapse girip çıktınız Elleriniz kollarınız hala sürüyor Tecavüz * Ah, ah Annem Bugün vuruldum ben Bir an Yıllar sürdü Kan yağdı Gökyüzünden * Bana Yükleyip rahatlamak Sözde namusunuzla Kaç kez öldürdünüz * Gömdünüz konuştunuz Öyle kirli Ruhunuz Sahte Namusunuzla hala sürüyor Tecavüz * Ah, ah Dünya Bir doğurdun, bin öldürdün Gücüm yetmedi Kendine iyi bak Dünya