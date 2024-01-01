Şebnem Ferah

Sözde Namus Şarkı Sözleri
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Ah, ah Annem
Bugün öldüm ben
Bir Düğmeyle
Delip geçti tam Göğsümden
*
Tahrik olmuş
Aklı durmuş
Davetkarmış her Halim
O masum, ben namussuz
*
Çaldığınız Hayallerim
Bağladığınız Ellerim
Kimse duymadı Sesimi
Kaç kez öldürdünüz
*
Gömdünüz konuştunuz
Hapse girip çıktınız
Elleriniz kollarınız hala sürüyor
Tecavüz
*
Ah, ah Annem
Bugün vuruldum ben
Bir an Yıllar sürdü
Kan yağdı Gökyüzünden
*
Bana
Yükleyip rahatlamak
Sözde namusunuzla
Kaç kez öldürdünüz
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Gömdünüz konuştunuz
Öyle kirli Ruhunuz
Sahte Namusunuzla hala sürüyor
Tecavüz
*
Ah, ah Dünya
Bir doğurdun, bin öldürdün
Gücüm yetmedi
Kendine iyi bak Dünya