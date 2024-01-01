Şebnem Ferah

-
Nasıl oluyor da
Bir sana söyleyemiyorum
Tüm dünyaya söylediklerimi
Söylediklerimi
Bir sana söyleyemiyorum
*
Nasıl oluyor da
Bir sana anlatamıyorum
Şarkılarda anlattıklarımı
Anlattıklarımı
Bir sana anlatamıyorum
*
Söyle nasıl oluyor hem böyle utangaç
Söyle nasıl oluyor hem böyle utanmaz
Yıldızlar kayıyor, saçlarım altın taç
Sonra sönüyor; yorgun, susuz ve aç
*
Hem utanmaz, hem utangaç
*
Nasıl oluyor da
Yanında ben olamıyorum
Bir yabancıyla en yakın olurken
En yakın olurken
Yanında ben olamıyorum
*
Nasıl oluyor da
İlk önce binlerce insana
Çığlıklarla seni sevdiğimi
Seni sevdiğimi
İlk önce sana söyleyemiyorum
*
Işık yılları geçerken
Yolculuk salıncaktayken
Yerden göğe sallanırken
Dünyayla sevişirken
*
Söyle nasıl oluyor karşında utangaç
Söyle nasıl oluyor, dizlerim titriyor
Yıldızlar yağıyor, saçlarım altın taç
Sonra duruyor; yorgun, susuz ve aç
*
Nasıl hem utanmaz, hem utangaç
-
Sen hiç korkma, hiç utanma neysen öyle ol
Sen vazgeçme, kime küsme
Böyle masum kal
***
Birileri var, birileri var
Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan
Birileri var, birileri var
Masumun nefesini koruyan birileri var
Yeter ki hep böyle kal
***
Ne bugünden, ne yarından
Ne de dünden kork
***
Bir varmışsın, bir yokmuşsun
Evvel yarın ol
***
Hala birileri var, birileri var
Ruhunu, şerefini zalimin gölgesine satmayan
Birileri var, birileri var
Masumun nefesini koruyan birileri var
Yeter ki hep böyle kal
-
Günahlarla dans ettim
Hazlardan yaprak takvim
Yaşıma büyük geldi ömrüm
*
Toprağın cömertliği
Rengi kor rengi haki
Sen o toprağı gel bana sor
*
Bin yıldır yaşıyorum
Sormayın kaç yaşındayım
Bin yıldır bu dünyadayım
Hesap edin kaç yaşındayım
*
Günahlarla dans ettim
Hazlardan yaprak takvim
Yaşıma büyük geldi ömrüm
*
Yüzümde yastık izim
Yağmurda ayak izim
Ruhum sana çökmez dizin
*
Bin yıldır yaşıyorum
Sormayın kaç yaşındayım
Bin yıldır bu hayattayım
Hesap edin kaç yaşındayım
-
Ya sen beni girdap gibi içine çekip yutacaktın
Ya da ben öyle derin bir nefes alacaktım ki
Her şeyi içime çekecek, içime atacak, orada saklayacaktım
Bir anda oyuncağın paramparça
Pelerinini savurarak karşıdan gel
Ya da ayak ucunda sessizce arkamdan yaklaş
Derim kalın mıdır incecik mi
Çelikten üstüm başım paslı kirli
Bildiklerim, bilmediklerim gelsin bütün silahlarıyla
Tek bildiğim var kurşun geçirmem
-
Siyah beyaz bir film gibiydin herkes uyurken izlediğim
Sevgilim benim çok özledim
Her zaman gitmek istediğim tatil yerleri gibiydin
Dergi sayfalarında hiç gidemediğim
Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu
Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak
Kalbim ellerim kadar küçük değil
Kalbim ellerim kadar küçük değil
En çok sevdiğim şarkıydın herkesten çok sevildin
Sevgilim benim çok özledim
Ben küçük bir kız heyecanlı oyuncaklarım tahtadandı
Hepsi kırıldı yapıştırdım
Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu
Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak
Kalbim ellerim kadar küçük değil
Kalbim ellerim kadar küçük değil
Ben küçük bir kız heyecanlı oyuncaklarım tahtadandı
Hepsi kırıldı yapıştırdım
*
Herkes bilsin istedim
Herkes bilsin istedim nasıl sevdim ben
Herkes duysun istedim neye direndim ben
Neler gördü gözlerim neler duydum dinledim
Aşk böyleyse sevmeyin sevmeyin beni
Zaman dursun istedim bugün pesettim ben
Herkes sussun istedim masal olayım ben
-
Hangi gündeyiz, hangi yılda
Hangi evdeyim, hangi oda
Zamanın dışına düştüm dünyanın peşine
Hangi gündeyiz, hangi yılda
Saat kaç oldu, sabah mı
Aydınlık mıdır karanlık mı
Sönmeyen bir oda düştüm, denizler dökseler
Hissetmez oldum yandım mı
Taş üstünde taş yok, küller küllere
Omzumda baş yok, kafa tuttum mahşere
Taş üstünde taş yok, küller küllere
Omzumda baş yok, kafa tuttum mahşere
Hangi gündeyiz, hangi yılda
Hangi şehirde, hangi yolda
Zamanın dışına düştüm, her yerim yara bere
Hangi gündeyiz, hangi yılda
Üstümde toprak, altımda gök
Avcumda tırnak, ruhumda kök
Hayattan bir yere düştüm, her taraf kan revan
Önce kalp durdu sonra zaman
-
O gördüğün ruj değil sürdüğüm, savaş boyası
Artık tamamen eminim; kâh varsın kâh yoksun
O gördüğün parfüm değil sürdüğüm, toprak kokusu
Artık tamamen eminim; hem varsın hem yoksun
Cennet bu dünyadaymış derler,
Önünden geçmişim
Köprün hâlâ sağlammış, gördüm
Üstünden geçmekteyim
Sen nasıl istersen öyle oynadık
Bir kez tersyüz olsun tüm her şey, var mısın?
Sen nasıl istersen öyle oynadık
Şimdi tersyüz olsun tüm her şey, var mısın?
Var mısın, söyle?
O gördüğün rimel değil sürdüğüm, savaş boyası
Artık tamamen eminim; kâh varsın kâh yoksun
O gördüğün pudra değil sürdüğüm, sahnenin tozu
Şimdi tüm dünya seyretsin, bir varsın bir yoksun
Cennet bu dünyadaymış derler
Reddetmiş, terk etmişim
Köprün hâlâ sağlammış, geldim
Üstünden geçmekteyim
Sen nasıl istersen öyle oynadık
Bir kez tersyüz olsun tüm her şey, var mısın?
Sen nasıl istersen öyle oynadık
Şimdi tersyüz olsun tüm her şey, var mısın?
Var mısın, söyle?
-
Ezelim başkalarının şimdisi
Ecelimse yalnızlıktan
Baştan sona değil sondan başa
Yaşadım sanki kaçtım yarından
*
Her ilaç biraz zehir
Her zehir biraz ölüm
Ve sonunda ben bugün, öldüm
*
Herkes gibi en sonunda değil
Küçücükken en başında
İlk aşk gibi değil sadece
O mühür sanki tenimin altında
*
Her ilaç biraz zehir
Her zehir biraz ölüm
Ve sonunda ben bugün, öldüm
*
İşte ben tam bu yüzden
Yarım kaldım, yarım
*
İşte ben tam bu yüzden
Yarım kaldım, yarım
Hep yarım
*
Kırık dökük hikayelerle
Noktasız cümlelerle
Ertelenmiş yaşanmamış
Kurulmamış hayallerle
*
Her ilaç biraz zehir
Her zehir biraz ölüm
Ve sonunda ben bugün, öldüm
*
İşte ben tam bu yüzden
Yarım kaldım, yarım
*
İşte ben tam bu yüzden
Yarım kaldım, yarım
Hep yarım
-
Ya hep ya hiç, ya gel ya git
Ya az ya çok, ya var ya yok
Bugün beni ya sev ya terk et
*
Yakın uzak, iyi kötü
Yaşa ya da unut dünü
Bugün beni ya sev ya terk et
*
Ya içindesin ya dışında
Nasıl olurdu diye meraktansa
*
Kazansak da kaybetsek de
Denemeye değmez mi?
İkimiz de yorgunsak da
Denemeye değmez mi?
*
Ya hep ya hiç, ya gel ya git
Ya az ya çok, ya var ya yok
Bugün beni ya sev ya terk et
*
Yakın uzak, iyi kötü
Yaşa ya da unut dünü
Bugün beni ya sev ya terk et
*
Ya içindesin ya dışında
Nasıl olurdu diye meraktansa
*
Kazansak da kaybetsek de
Denemeye değmez mi?
İkimiz de yorgunsak da
Denemeye değmez mi?
-
Çok yorgunum
Çok yorgunum
Beni bekleme kaptan
Seyir defterini başkası yazsın
Çınarlı kubbeli mavi bir liman
Beni o limana çıkaramazsın
Çok yorgunum beni bekleme kaptan