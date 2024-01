Şebnem Ferah

Utangaç Nasıl oluyor da Bir sana söyleyemiyorum Tüm dünyaya söylediklerimi Söylediklerimi Bir sana söyleyemiyorum * Nasıl oluyor da Bir sana anlatamıyorum Şarkılarda anlattıklarımı Anlattıklarımı Bir sana anlatamıyorum * Söyle nasıl oluyor hem böyle utangaç Söyle nasıl oluyor hem böyle utanmaz Yıldızlar kayıyor, saçlarım altın taç Sonra sönüyor; yorgun, susuz ve aç * Hem utanmaz, hem utangaç * Nasıl oluyor da Yanında ben olamıyorum Bir yabancıyla en yakın olurken En yakın olurken Yanında ben olamıyorum * Nasıl oluyor da İlk önce binlerce insana Çığlıklarla seni sevdiğimi Seni sevdiğimi İlk önce sana söyleyemiyorum * Işık yılları geçerken Yolculuk salıncaktayken Yerden göğe sallanırken Dünyayla sevişirken * Söyle nasıl oluyor karşında utangaç Söyle nasıl oluyor, dizlerim titriyor Yıldızlar yağıyor, saçlarım altın taç Sonra duruyor; yorgun, susuz ve aç * Nasıl hem utanmaz, hem utangaç

Birileri Var Sen hiç korkma, hiç utanma neysen öyle ol Sen vazgeçme, kime küsme Böyle masum kal *** Birileri var, birileri var Dünyanın çivisine, bugünün gerisine sahip çıkan Birileri var, birileri var Masumun nefesini koruyan birileri var Yeter ki hep böyle kal *** Ne bugünden, ne yarından Ne de dünden kork *** Bir varmışsın, bir yokmuşsun Evvel yarın ol *** Hala birileri var, birileri var Ruhunu, şerefini zalimin gölgesine satmayan Birileri var, birileri var Masumun nefesini koruyan birileri var Yeter ki hep böyle kal

Bin Yıldır Günahlarla dans ettim Hazlardan yaprak takvim Yaşıma büyük geldi ömrüm * Toprağın cömertliği Rengi kor rengi haki Sen o toprağı gel bana sor * Bin yıldır yaşıyorum Sormayın kaç yaşındayım Bin yıldır bu dünyadayım Hesap edin kaç yaşındayım * Günahlarla dans ettim Hazlardan yaprak takvim Yaşıma büyük geldi ömrüm * Yüzümde yastık izim Yağmurda ayak izim Ruhum sana çökmez dizin * Bin yıldır yaşıyorum Sormayın kaç yaşındayım Bin yıldır bu hayattayım Hesap edin kaç yaşındayım

Girdap Ya sen beni girdap gibi içine çekip yutacaktın Ya da ben öyle derin bir nefes alacaktım ki Her şeyi içime çekecek, içime atacak, orada saklayacaktım Bir anda oyuncağın paramparça Pelerinini savurarak karşıdan gel Ya da ayak ucunda sessizce arkamdan yaklaş Derim kalın mıdır incecik mi Çelikten üstüm başım paslı kirli Bildiklerim, bilmediklerim gelsin bütün silahlarıyla Tek bildiğim var kurşun geçirmem

Kalbim Mezar Siyah beyaz bir film gibiydin herkes uyurken izlediğim Sevgilim benim çok özledim Her zaman gitmek istediğim tatil yerleri gibiydin Dergi sayfalarında hiç gidemediğim Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak Kalbim ellerim kadar küçük değil Kalbim ellerim kadar küçük değil En çok sevdiğim şarkıydın herkesten çok sevildin Sevgilim benim çok özledim Ben küçük bir kız heyecanlı oyuncaklarım tahtadandı Hepsi kırıldı yapıştırdım Bu bir masal başı iyi mutsuz sonlu Senle ben batı doğu ama dünya yuvarlak Kalbim ellerim kadar küçük değil Kalbim ellerim kadar küçük değil Ben küçük bir kız heyecanlı oyuncaklarım tahtadandı Hepsi kırıldı yapıştırdım * Herkes bilsin istedim Herkes bilsin istedim nasıl sevdim ben Herkes duysun istedim neye direndim ben Neler gördü gözlerim neler duydum dinledim Aşk böyleyse sevmeyin sevmeyin beni Zaman dursun istedim bugün pesettim ben Herkes sussun istedim masal olayım ben

Od Hangi gündeyiz, hangi yılda Hangi evdeyim, hangi oda Zamanın dışına düştüm dünyanın peşine Hangi gündeyiz, hangi yılda Saat kaç oldu, sabah mı Aydınlık mıdır karanlık mı Sönmeyen bir oda düştüm, denizler dökseler Hissetmez oldum yandım mı Taş üstünde taş yok, küller küllere Omzumda baş yok, kafa tuttum mahşere Taş üstünde taş yok, küller küllere Omzumda baş yok, kafa tuttum mahşere Hangi gündeyiz, hangi yılda Hangi şehirde, hangi yolda Zamanın dışına düştüm, her yerim yara bere Hangi gündeyiz, hangi yılda Üstümde toprak, altımda gök Avcumda tırnak, ruhumda kök Hayattan bir yere düştüm, her taraf kan revan Önce kalp durdu sonra zaman

Savaş Boyası O gördüğün ruj değil sürdüğüm, savaş boyası Artık tamamen eminim; kâh varsın kâh yoksun O gördüğün parfüm değil sürdüğüm, toprak kokusu Artık tamamen eminim; hem varsın hem yoksun Cennet bu dünyadaymış derler, Önünden geçmişim Köprün hâlâ sağlammış, gördüm Üstünden geçmekteyim Sen nasıl istersen öyle oynadık Bir kez tersyüz olsun tüm her şey, var mısın? Sen nasıl istersen öyle oynadık Şimdi tersyüz olsun tüm her şey, var mısın? Var mısın, söyle? O gördüğün rimel değil sürdüğüm, savaş boyası Artık tamamen eminim; kâh varsın kâh yoksun O gördüğün pudra değil sürdüğüm, sahnenin tozu Şimdi tüm dünya seyretsin, bir varsın bir yoksun Cennet bu dünyadaymış derler Reddetmiş, terk etmişim Köprün hâlâ sağlammış, geldim Üstünden geçmekteyim Sen nasıl istersen öyle oynadık Bir kez tersyüz olsun tüm her şey, var mısın? Sen nasıl istersen öyle oynadık Şimdi tersyüz olsun tüm her şey, var mısın? Var mısın, söyle?

Yarım Ezelim başkalarının şimdisi Ecelimse yalnızlıktan Baştan sona değil sondan başa Yaşadım sanki kaçtım yarından * Her ilaç biraz zehir Her zehir biraz ölüm Ve sonunda ben bugün, öldüm * Herkes gibi en sonunda değil Küçücükken en başında İlk aşk gibi değil sadece O mühür sanki tenimin altında * Her ilaç biraz zehir Her zehir biraz ölüm Ve sonunda ben bugün, öldüm * İşte ben tam bu yüzden Yarım kaldım, yarım * İşte ben tam bu yüzden Yarım kaldım, yarım Hep yarım * Kırık dökük hikayelerle Noktasız cümlelerle Ertelenmiş yaşanmamış Kurulmamış hayallerle * Her ilaç biraz zehir Her zehir biraz ölüm Ve sonunda ben bugün, öldüm * İşte ben tam bu yüzden Yarım kaldım, yarım * İşte ben tam bu yüzden Yarım kaldım, yarım Hep yarım

Ye Hep Ya Hiç Ya hep ya hiç, ya gel ya git Ya az ya çok, ya var ya yok Bugün beni ya sev ya terk et * Yakın uzak, iyi kötü Yaşa ya da unut dünü Bugün beni ya sev ya terk et * Ya içindesin ya dışında Nasıl olurdu diye meraktansa * Kazansak da kaybetsek de Denemeye değmez mi? İkimiz de yorgunsak da Denemeye değmez mi? * Ya hep ya hiç, ya gel ya git Ya az ya çok, ya var ya yok Bugün beni ya sev ya terk et * Yakın uzak, iyi kötü Yaşa ya da unut dünü Bugün beni ya sev ya terk et * Ya içindesin ya dışında Nasıl olurdu diye meraktansa * Kazansak da kaybetsek de Denemeye değmez mi? İkimiz de yorgunsak da Denemeye değmez mi?