Nerde sözler of nerde yüreğim Ben de sevdim of sevmedi bilenim Ver elini sonsuza Al beni dünyadan of kalmadı sevenim *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan *** Nerden geldim of yolculuk nereye Belki söyler of sorarsam kadere Yok sevenim arzuyla Mezarlar bile küsmüş of kadınca ölene *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan